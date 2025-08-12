Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.
Stanley Cup dorazil do Pardubic z Lotyšska v úterý dopoledne. (12. srpna 2025)

Český hokejista Tomáš Nosek si užil mistrovské oslavy i s rodinou.
Český hokejista Tomáš Nosek zvedá nad hlavu Stanley Cup.
Naposledy se taková hokejová sláva konala na Pernštýnském náměstí v dubnu 2012.

Tehdy Pardubice získaly svůj poslední mistrovský pohár a v kádru byl i teprve devatenáctiletý útočník Tomáš Nosek, který tak získal první velký úspěch svojí kariéry.

A právě on bude mít na svědomí další velkou hokejovou veselici. Třináct let po té první přiveze Stanley Cup. Nejstarší hokejovou trofej světa, kterou už více než sto let bere vítěz zámořské Národní hokejové ligy.

„Ahoj, Pardubáci, 12. srpna přivezu na Pernštýnské náměstí Stanley Cup. Přijďte se všichni podívat. Moc se na vás těším,“ uvedl Nosek na facebookové stránce Dynama Pardubice.

Právě jeho mateřský klub bude celý úterní program, který odstartuje v 17 hodin, pořádat a organizovat. „Nechceme všechno prozradit dopředu, aby byli fanoušci překvapení, ale můžu třeba říct, že zahraje kapela Verona nebo Márdi z Vypsané fixy. Diváci uslyší i Adélu Krátkou, která před našimi zápasy pravidelně zpívá hymnu,“ prozradil alespoň něco mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

Ten zároveň dodal, že dát dohromady celou akci nebylo vůbec lehké. Problém byl třeba i s převozem samotného hokejového grálu. „Stanley Cup poletí do Pardubic z Lotyšska. Původně to vypadalo, že dorazí poměrně pozdě. Naštěstí se Tomášovi podařilo sehnat letadlo tak, aby pohár přiletěl do Pardubic co nejdříve. Hrozilo, že ho tady bude mít relativně krátkou dobu,“ doplnil Jan Mroviec.

Akce potrvá tři hodiny a dá se čekat, že historické náměstí bude praskat ve švech. Hodně napověděla Noskova autogramiáda, kterou měl minulý týden ve Sportovním parku. Zájem o jeho podpis byl tak veliký, že se specialista na obrannou hru musel podepisovat skoro dvě hodiny.

„Bohužel na náměstí nebude pro zisk podpisů prostor. Program bude hodně našlapaný, ale mohu fanouškům slíbit, že na pódium dorazí i brankář Vítek Vaněček, který byl s Tomášem ve vítězném kádru Floridy. Tomáš navíc s pohárem navštíví i některé instituce. Určitě půjde třeba na radnici,“ uvedl Jan Mroviec.

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není se čemu divit, že hokejové město bude celé na nohou. Už je to hodně dávno, co byla slavná trofej na delší dobu v Pardubicích. A bylo to tehdy podruhé a naposledy.

V roce 2001 totiž pořádal show na náměstí útočník Milan Hejduk, který se radoval v dresu Colorada Avalanche. A hned o rok později na Masarykově náměstí řádil Dominik Hašek se svými kumpány z Detroitu Red Wings ve složení Jiří Šlégr, Jiří Fischer a Jiří Hudler. Když Hašek vyhrál o pár let později v dresu Rudých Křídel podruhé, už se to obešlo bez velké akce v ulicích.

„Tomáš Nosek se stal teprve sedmým hráčem ve více než stoleté historii Dynama, který v kariéře oblékl pardubický dres a zároveň získal Stanleyův pohár. Následoval Patrika Eliáše, Milana Hejduka, Dominika Haška, Františka Kaberleho, Davida Krejčího a Michala Rozsívala. Když statistiku zúžíme na odchovance, je Tomáš po Milanu Hejdukovi a Dominiku Haškovi teprve třetím Pardubákem se slavnou trofejí,“ podtrhl výjimečnost situace Jan Mroviec.

Nosek odešel do zámoří z Pardubic v roce 2014. V sezoně 2016/2017 vyhrál s Grand Rapids Griffins Calder Cup, který bere šampion AHL. Hned po tomto úspěchu po něm sáhl v rozšiřovacím draftu nový klub NHL Vegas Golden Knights, se kterým si, byť neúspěšně, zahrál první finále Stanley Cupu.

Někdejší ofenzivní útočník se v zámoří proměnil ve specialistu na bránění, který je u koučů velmi ceněný. To potvrdil i trenér Floridy Paul Maurice, když Noska a jeho spoluhráče ze čtvrtého útoku poslal na led těsně před koncem posledního zápasu, tak aby mohli slavit přímo na hřišti.

Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

12. srpna 2025  12:45

