Vedení Dynama sehnalo silného generálního partnera, jeho jméno zazní brzy

Pardubičtí fanoušci se už nemohou dočkat, až začne další extraligový ročník. Do něj jejich klub vstoupí v pátek 13. září. Ovšem do té doby by si měli červenou tužkou poznačit ještě jedno datum v kalendáři - středu 4. září.



Právě ten den vedení Dynama oznámí jméno nového strategického partnera.

„Jsme těsně před dohodou s novým hlavním sponzorem. Jednání finišují. Půjde o velmi silnou firmu. Fanouškům více oznámíme na tiskové konferenci konané 4. září,“ uvedl šéf pardubického hokejového klubu Martin Sýkora s tím, že jméno zatím prozradit nemůže.

„Nechme to až na tu tiskovou konferenci, tam řekneme vše,“ dodal manažer, který tak vlastně velmi rychle splnil jeden z úkolů, který dostal od politiků. „Na pardubické poměry to bude velmi silný partner. V době podpisu smlouvy to bude největší sponzor Dynama,“ dodal Sýkora.

Loňská sezona dopadla ztrátou zhruba osmi milionů korun

A jasné je, že peníze navíc se budou hodit. Šéfové klubu už totiž znají první odhady ekonomického výsledku loňské sezony a na žádné jásání to není. Podle všeho se totiž kumulovaná ztráta zvýší o další miliony korun. „Přesné číslo ještě nemáme, ale vše nasvědčuje tomu, že to bude kolem osmi milionů korun ztráty,“ uvedl Martin Sýkora.

Podle předsedy dozorčí rady Dynama Pardubice Ivana Šubrta se ani lepší číslo čekat nedalo.

„Minulou sezonu to v kabině vypadalo jako na nádraží, hráči se tady rychle střídali a často nebrali úplně malé peníze. Vzhledem k tomu, že jsme byli poslední, tak také chodilo méně diváků, i když propad na vstupném tak velký nebyl,“ uvedl Šubrt s tím, že největší ránu pro rozpočet znamenal výpadek příjmů z reklam.

„Oproti původnímu plánu jsme spadli o nějakých deset milionů. Ale opět - nemůžeme se divit, když hrajete na chvostu, nikdo vám peníze navíc nedá,“ uzavřel Šubrt, který se dostal do vedení klubu začátkem letošního roku a stál i u změny generálního manažera.

Dušana Salfického po sezoně vystřídal právě Martin Sýkora, který předtím pracoval jako tiskový mluvčí opatovické elektrárny.

Otázka je, jak se nyní většinový majitel Dynama, tedy pardubická radnice, s dluhem vyrovná.

„Podle mne se část ztráty umázne kapitalizací pohledávek a část půjde do kumulované ztráty, ale záleží hlavně na majiteli, jak se rozhodne,“ dodal Ivan Šubrt.

Zdá se tak téměř jasné, že vedení klubu bude muset požádat radnici o další příspěvek. Už dříve zastupitelstvo schválilo umazaní dluhů a velké navýšení základního jmění. Díky tomu, že manažeři přivedli nového silného sponzora, dá se od politiků očekávat vstřícnost.

„S vedením radnice budeme určitě jednat a věřím, že řešení najdeme. Pro mne je klíčové, abychom nastartovali novou éru, která fanouškům dodá delší období výher než v posledních letech. Zatím jsem optimista. Se skladbou kádru i atmosférou v kabině jsem nyní spokojen,“ dodal Martin Sýkora.