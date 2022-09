Drahé a blivajz, fandové Dynama si stěžují na kvalitu hokejového bufetu

Síla sociálních sítí se zase jednou projevila naplno. Hned po prvním domácím zápase nové sezony si fanoušci hokejových Pardubic tak hlasitě stěžovali na kvalitu občerstvení v enteria areně, že se vedení Dynama rozhodlo s firmou Coloseum situaci urgentně řešit. Obě strany se už v tomto týdnu potkaly a problémů na stole měly hned celou řadu.

Lidem v neděli na zápase vadilo to, že nikde nevisely ceníky. Nedalo se také platit kartou. Některé zarazily i ceny – desetistupňové pivo do kelímku o objemu 0,4 litru bylo za 55 korun, křupky nebo hradecké tyčky za 60 a za dětské menu (2× cola + 2× párek) lidé podle hlasů dali 364 korun. A co už je evergreen – fandům vadí míry, gramáž i kvalita téměř u všeho sortimentu.

„Ono pomalu všude je to občerstvení lepší než v Pardubicích, bohužel... Pro mě není problém si zaplatit, ale za kvalitu. Když mi dá někdo za stovku malinkou hnusnou klobásu a jeden krajíc chleba, nebo něco jako maxi-hotdog v Litvínově, tak je to velkej rozdíl,“ napsal na Twitter třeba Michal Čabala.

Podobných ohlasů nakonec bylo tolik, že musel reagovat i majitel Dynama Petr Dědek. Vlna nevole byla překvapivě masivní. „Zaznamenali jsme stížnosti na cenu a kvalitu občerstvení na stadionu. Řešíme s provozovatelem zlepšení. Během příštích domácích zápasů Dynama provedeme kontroly a potom případné další kroky,“ uvedl Dědek.

Podle mluvčího klubu Jana Mroviece by zlepšení měli fanoušci pocítit už v neděli večer, kdy Pardubice v enteria areně přivítají Mladou Boleslav.

„Už při nedělním utkání budou dostupné platební terminály a samozřejmě také menu boardy s ceníkem. Nejpozději při následujícím utkání se Spartou budou v nabídce o 20 procent větší klobásy. V Buly baru pod restaurací Hattrick navíc vznikne sladký koutek, kde bude také možné zakoupit kvalitnější kávu. S postupem sezony se pak nabídka občerstvení rozšíří,“ uvedl mluvčí Dynama.

„Jednání s vedením klubu skutečně proběhlo a uděláme vše pro to, aby se služby co nejdříve zlepšily,“ řekl provozní ředitel firmy Coloseum Vladimír Bureš.

Firma Coloseum mohla být už dávno pryč. Klub ji v hale nechal

Fanoušci nyní mohou doufat, že se sliby naplní. Historická zkušenost je však nabádá spíše k ostražitosti. Na celém příběhu je totiž bizarní hlavně to, že o špatných službách zmíněné firmy se mluví dlouhé roky. Ovšem v hale se stále nic nemění, a pokud ano, tak k horšímu.

„Zbavíme se konečně Colosea, na které si lidé dlouhodobě stěžují, a pak s tou samou firmou podepíše smlouvu městem vlastněný klub. Tomu vážně nerozumím a dost mne to šokuje,“ řekl zastupitel za ODS Karel Haas na jednání zastupitelstva už v březnu 2019.

Tehdy totiž společnosti skončila mnohaletá smlouva a fanoušci si mysleli, že párky a pivo bude mít pod palcem na hojně navštěvovaných zápasech někdo jiný. Jenže se mýlili.

„Původně měla firma skončit ke konci letošního roku. Nakonec výpověď přišla dříve a my jsme nestihli nikoho jiného vybrat. Byli jsme nečekaně v časové tísni, proto jsme s Coloseem podepsali smlouvu do konce dubna 2020,“ uvedl na zmíněném zasedání zastupitelstva manažer klubu a zároveň politik z hnutí ANO Dušan Salfický.

A nyní se zdá, že firma bude v aréně ještě hodně dlouho. Klub jí totiž opět prodloužil smlouvu, ovšem podle Jana Mroviece není možné říct, jak přesně dlouho to bude. Zřejmě tedy až do výstavby nové arény, kterou Petr Dědek plánuje.

„Jedná se o obchodní tajemství,“ řekl s tím, že nakonec klub ani jiného dodavatele občerstvení nepoptával ve výběrovém řízení.

„Výběrové řízení mělo proběhnout, ale neproběhlo z důvodu potenciální stavby nové arény. Cateringovým společnostem by totiž nedávalo smysl investovat rámcově 10 milionů korun do úprav zázemí stánků. Samozřejmě s ohledem na to, že by se klub v horizontu několika let případně mohl stěhovat,“ dodal tiskový mluvčí.

Přitom dost zainteresovaných lidí kroky Dynama moc nechápe. Mezi ně patří například šéf představenstva Rozvojového fondu Alexandr Krejčíř. „Je to jejich boj, doufám, že vědí, co dělají. Více bych to raději nechtěl ani komentovat,“ uvedl před časem Krejčíř z ODS, který je zároveň i krajským radním.

Paradoxní také je, že miliardář z Vrchlabí Petr Dědek během vyjednávání s městem o odkupu akcií kladl právě na bufety extrémní pozornost. Zastupitelé tak po jeho tlaku nakonec souhlasili s tím, že hokejový klub má exkluzivitu výdělku z provozování cateringu v městské aréně.

A je jedno, zda se hraje hokej, basketbal nebo halu vyprodá skupina Kabát. Radní se zároveň zavázali, že dají peníze na vylepšení zázemí cateringu. Jenže zisk z této investice spadne do klína někomu jinému. „Asi je to právně možné, ale je to korektní a férové nastavení vůči všem nájemcům? Nemohou zjevně využívat zázemí ke svému prospěchu a posílení příjmové stránky,“ uvedl zastupitel Haas.

Na kvalitu jídla a pití si stěžují i basketbalisté

Tristní stav občerstvení však dopadá i na další sporty. Nedávno si kritiku vyslechli třeba zástupci české basketbalové reprezentace, která hrála v aréně přípravu před mistrovstvím Evropy.

„Lidé si stěžovali na kvalitu i ceny jídla a pití, byla to ostuda. Když jsem to pak porovnal se službami v pražské aréně během Eurobasketu, tak to bylo o několik levelů výše. Bohužel s tím nic neuděláme, jde to celé za hokejovým klubem, který firmu vybral,“ uvedl šéf představenstva BK JIP Pardubice Pavel Stara, který se snaží do arény dostávat i zápasy národního týmu.

Na provoz občerstvení v aréně si stěžuje dlouhodobě. „Nemáme žádné záruky, nemáme právo obchodovat jméno haly, nemáme vstup do VIP lóží, nemáme své prostory, nemáme zisk z prodeje občerstvení,“ uvedl Pavel Stara, jehož basketbalisté občas hrají v aréně své ligové i pohárové zápasy.