Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Milan Zlinský
  10:30
Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale patřící radnici odehrát minimálně 20 ze 26 zápasů základní části. Majitel Dynama si tím mimo jiné dělá prostor pro případné zápasy NHL.
Pardubická enteria arena.

Pardubická enteria arena. | foto: HC Dynamo

Na pondělním jednání zastupitelstva schválili politici parametry další spolupráce mezi radnicí a hokejovým klubem Dynamo.

A jednání městského parlamentu okamžitě spustilo na sociálních sítích lavinu debat o tom, co politici vlastně schválili. Jasně největší emoce vyvolal bod, který se týká dalšího fungování extraligového mužstva po plánované výstavbě nové moderní arény na Cihelně. Majitel klubu Petr Dědek by ji rád měl hotovou do tří let.

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Z dlouhé rozpravy totiž vyplynulo, že nejvyšší česká hokejová soutěž se klidně může dál hrát v městské enteria areně. „Myslím, že budou zklamaní hlavně fanoušci Dynama, kteří si mysleli, že budou chodit na hokej do moderní haly pravidelně. Nyní se zdá, že to bude spíše výjimka,“ uvedl dokonce náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice a dodal, že požadavek Petra Dědka na radnici všechny překvapil.

Ostatně o šoku mluví i Jan Kratochvíl, předseda představenstva Rozvojového fondu, kterému enteria arena patří. „Koukali jsme na lidi z týmu Petra Dědka s otevřenou pusou. To jsme absolutně nečekali. Pro nás je to ale vlastně dobrá zpráva. Jasné je, že aréna se bude lépe plnit, když v ní Dynamo zůstane,“ uvedl Kratochvíl, který je pověřen vedením fondu.

Redakce iDNES.cz má k dispozici přesné znění dodatku číslo 6 k Akcionářské dohodě mezi městem a firmou Petra Dědka HokejPce2020. A pravda je, že na první pohled si věty může vyložit každý, jak potřebuje. „Zcela novou skutečností, která nebyla v období přípravy a projednávání znění dodatku číslo 4 a dodatku číslo 5 jakkoliv projednána, je právo opce pro HC na využití enteria areny pro odehrání alespoň 20 soutěžních extraligových utkání základní části,“ stojí ve shrnutí materiálu, který zastupitelé schválili.

Leckdo by tak mohl nabrat pocit, že majitel Dynama si chce jen zajistit prostor pro odehrání přípravných duelů nebo zápasů Ligy mistrů, na které chodí méně fanoušků, a nebude mít tedy smysl pro ně otevírat halu pro více než 22 tisíc diváků. Ovšem to by byl omyl.

„Když to zjednoduším, tak je to tak, že když nám lidé z vedení klubu řeknou v srpnu, že opci využijí a že budou hrát v enteria areně extraligu, tak v tu chvíli musí odehrát minimálně 20 zápasů. Je to vlastně nula duelů, nebo aspoň 20. Možné je u nás hrát i celou základní část extraligy, která má 26 domácích utkání. Jde čistě o extraligu, o Lize mistrů není řeč,“ popsal dohodu Kratochvíl a vysvětlil, že play off nebo případná baráž by se hrála v nové aréně na Cihelně.

„To jsme řekli jasně, že Dynamo v březnu a v dubnu v enteria areně nechceme. V té době jsou největší české haly blokované kvůli hokejovému play off, a my tak získáme velkou výhodu, protože budeme vlastně jediní volní pro velké koncerty a podobné akce,“ dodal.

Opce může znamenat i prostor pro zápasy NHL

Sám Petr Dědek zatím nechce pro mnohé překvapivý bod blíže komentovat. „Všechno je ještě hodně v mlze. Šlo nám o nějaký univerzální plán, abychom byli připraveni úplně na všechno. Aby nás pak něco nepřekvapilo. Nastavili jsme si s radnicí nějaké mantinely, jak by naše spolupráce měla pokračovat. Nemá cenu teď komentovat detaily, nová aréna zatím nestojí,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Dědek.

Podle hned několika oslovených politiků dává požadavek Petra Dědka z ekonomického pohledu smysl. Byť většina z nich je překvapena z toho, že přistál na stole.

„Já si osobně myslím, že Dynamo opci na arénu města bude využívat. Z ekonomického hlediska nebude mít smysl hrát zápasy proti Kladnu, Olomouci nebo Budějovicím v obří hale pro dvacet tisíc lidí,“ uvedl opoziční zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Ten navíc dodává, že při jednání s městem zaznívá ještě jeden argument, proč by extraliga kromě duelů se Spartou Praha nebo Hradcem Králové mohla zůstat v městské aréně pro 10 194 lidí.

„Tým kolem Petra Dědka sonduje situaci kolem možného zapojení Dynama do evropské divize NHL. I z tohoto hlediska by opce měla smysl,“ uvedl Haas a jeho slova potvrdil i Kratochvíl z fondu. „Ano, o NHL se mluví. Otázka je, nakolik to je reálné, ale pan Dědek je známý tím, že má odvážné plány,“ doplnil Kratochvíl.

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Miliardář z Vrchlabí, který klub koupil od města v červnu 2020, o zámořské soutěži spekulovat nechce. „To s tím vůbec nesouvisí. Čeká nás ještě hodně práce, tak daleko zatím nejsme,“ doplnil Dědek.

Nicméně jeho požadavek alespoň prozatím politikům udělal radost. Nemusí v této chvíli řešit, jak využít zejména velké hlediště enteria areny. O led je takový zájem, že s ním problém nebude v žádném případě.

„Nová aréna pana Dědka nebude konkurencí naší haly. To bude aréna z jiné dimenze. To je jako srovnávat zápas NHL s krajským přeborem. Naopak mohou fungovat synergie obou objektů během větších sportovních akcí a turnajů,“ uvedl náměstek Jan Hrabal z ANO, který sám v hokejovém Dynamu dlouhé roky pracoval.

Vstoupit do diskuse









