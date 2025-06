Nešťastným se stalo přecházení silnice nezletilé dívce, která v pondělí ráno pospíchala na autobus v Janově u Litomyšle. Ve vysoké rychlosti do ní narazilo auto. Do autobusu tak už nastoupit...

Pardubická radnice plánuje na Cihelně budování nového městského parku o rozloze čtyř hektarů. Další zeleň by měla navázat na plánovanou multifunkční arénu Petra Dědka. Park propojí stávající a novou...

Pardubice nemusí omezit hluk ze hřiště v parku Na Špici, na který si stěžoval podnikatel Miloš Holeček, který tam žije. Krajský soud neshledal, že by hluk překračoval míru přiměřenou poměrům a zrušil...

Pardubická radnice postaví v centru města novou světelnou křižovatku. Bude na Sukově třídě nedaleko nového parkovacího domu. Bez ní by fotbalová CFIG Arena ani nedostala kolaudaci.

Největší radost při létání s blériotem přichází po přistání, směje se pilot Rudzinskyj

Za pár měsíců to bude přesně devatenáct let od pádu jeho historického dvouplošníku na letecké show v Bratislavě. Během nacvičené sestavy do něj zezadu narazil kolega s druhým letadlem a šel k zemi....