Fanoušci hokejových Pardubic zaplnili náměstí, vyhlížejí mistrovskou noc

Hana Lanková
Marek Votke
,
  18:07
Hokejisté Pardubic mohou v úterý večer získat titul. Ve finálové sérii vedou nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a v případě, že na jejich ledě zvládnou dnešní šestý duel (hraje se od 17 hodin), po čtrnácti letech zvednou nad hlavu trofej pro vítěze extraligy. Na Pernštýnské náměstí by s ní hráči z dalekého Třince přijeli v brzkých ranních hodinách a čekat na ně budou tisíce lidí.

Atmosféra v Pardubicích už během odpoledne začala připomínat spíš sváteční režim než běžné pracovní úterý. Mnozí fanoušci Dynama se v dresech a šálách přesouvali na Pernštýnské náměstí už po patnácté hodině a postupně zaplnili celý prostor před promítacím plátnem i v jeho okolí.

Na možný nápor lidí se od ranních hodin připravovala i městská policie, která posílila noční služby a počítá s různými scénáři úterního večera.

„V tuto chvíli se připravujeme na situaci, že pravděpodobnost oslav je zhruba padesát na padesát. Proto máme již nyní posíleny služby na dvojnásobek běžného stavu a v případě potřeby jsme připraveni jej ještě navýšit,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Tisíce fandů Dynama dorazily fandit na „Pernštýňák“. Odcházeli zklamaní

Dodal, že příjezd hokejistů z Třince očekávají přibližně mezi druhou a třetí hodinou ranní. S jejich příjezdem souvisí i podstatně větší koncentrace lidí v centru města, než je obvykle v tomto čase běžná.

Advantage Consulting, s.r.o.
