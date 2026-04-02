Bylo zvláštní stát proti kamarádům, vzpomíná Salfický na finále 2007

Roman Červenka, současný lídr Dynama, tehdy dokončoval svou první plnohodnotnou extraligovou sezonu za Slavii Praha. V Pardubicích byl čerstvě primátorem Jaroslav Deml z ODS. Sportovní kanál ČT sport čekal teprve na své první narozeniny.
Mužstvo z minulé série už není kompletní
Když se Pardubice utkaly se Spartou v roce 2007 v extraligovém play off naposledy, vedl pardubický tým z pozice generálního manažera Zbyněk Kusý. Na lavičce jako hlavní kouč stál Miloš Říha. Kapitánem byl útočník Miroslav Hlinka, jedním z brankářského dua byl Adam Svoboda a stěžejním obráncem byl Martin Čech. Ani jeden seletošní odvety nedožil. „Je to strašný, že tady tolik mladýchlidí už není. Ještě bych mohl připočítat Láďu Lubinu, se kterým jsem hrál proti Spartě v roce 1994,“ uvedl bývalý brankář Pardubic i pražské Sparty Dušan Salfický.
Jaro 2007. Doba, kdy se naposledy v play off potkali dva giganti českého hokeje: HC Dynamo Pardubice vs. HC Sparta Praha. Tak zní menu ostře sledovaného semifinále, které začne na Velký pátek v enteria areně.
„Bude to něco speciálního, těším se. Doufám, že se dostanu na všechny zápasy osobně. Bude to bitva, ve které věřím více Pardubicím,“ uvedl dnešní náměstek hejtmana Dušan Salfický.
A právě bývalý úspěšný brankář může nejlépe vyprávět o tom, co na hráče v následujících dnech čeká. Jako pardubický odchovanec totiž byl v roce 2007 u toho, když Sparta získala svůj poslední titul. „Byl jsem ve Spartě jen jednu sezonu. Bylo super, že to zrovna takto vyšlo. Byť jsem v play off hlavně kryl záda Tomáši Dubovi, mám na to silné vzpomínky. Byť to bylo zvláštní stát proti kamarádům,“ uvedl Salfický.
Jeho pocity se musely násobit, když v pátém zápase v Pardubicích musel do brány. Tehdejší Moeller vyhnal sprškou gólů Dubu z brány a Salfický šel na plac. „Jednoduché to nebylo. Sejček (Petr Sýkora) na mě jel i trestný nájezd,“ vzpomíná Salfický.
Ten byl v roce 1994 i u jediné výhry Dynama nad Spartou v rámci play off v samostatné české lize. Pardubice na tehdy totálně našlapaném starém zimáku vyřadily Spartu v semifinále, a to v nejkratší možné době. „Král, Král, Ríša Král a Radovan Biegl,“ skandovaly jméno autora slavných nájezdů a brankáře, který deptal hráče Sparty, přecpané ochozy.
„To už není ani pravda. Byl jsem tehdy mladý ucho, dělal jsem dvojku Radkovi. Atmosféra byla neskutečná. Nikdo s námi nepočítal. Šli jsme do play off ze sedmého místa, a najednou jsme dali Spartu a byli jsme ve finále. To jsme prohráli s Olomoucí a pořádně jsme to obrečeli,“ uvedl Salfický, který se však svého titulu v mateřském klubu dočkal. Vyhrál ho v roce 2012, kdy se také Pardubice radovaly z poháru naposledy.
„Je to zvláštní, že tak úspěšné kluby se v play off potkávají tak málo. Na tom je ale krásně vidět, jak je sport málo předvídatelný. Často se mluvilo o tom, že se oba týmy potkají ve finále, a nakonec na to v poslední době nikdy nedošlo,“ dodal Dušan Salfický.
Lašák: Hodně to tehdy bolelo
V pardubické brance stál tehdy Ján Lašák. A slovenský brankář má na finále 2007 logicky horší vzpomínky než Salfický. „Historie si pamatuje jenom vítěze. Vzpomenete si na partu, zážitky z té sezony, ale pořád jsem zklamaný. Mohl jsem udělat ještě něco víc, abychom uspěli. Člověk hlavně řešil ten smutek po prohře. Vždycky jsem to měl tak, že výhry jsem hodně slavil, ale po prohrách jsem byl taky daleko smutnější než ostatní,“ uvedl Lašák, který si také vzpomněl na klíčovou situaci z prvního finále.
„Pamatuju si dobře první zápas, když David Havíř nedal jasný gól do prázdné brány, tam se to trochu zlomilo. Druhý den ráno jsem si z Davida dělal srandu, jak to mohl nedat, ale musím říct, že jsem si to zkoušel a taky jsem netrefil,“ dodal Lašák.
Už v pátek se však začnou psát další kapitoly souboje dvou věčných rivalů. A jasné je, že to budou sledovat vyprodané arény a že o emoce nebude nouze. A to jak na hřišti, tak v hledišti. „Pardubice poslední dvě play-off prošly do finále až moc lehce. Série, kterou si každej dlouho přeje, je tady. Sparta ukázala sílu a tenhle postup ji nakopne. Tohle bude rachot,“ napsal na síti X fanoušek Ondřej Chramouský.
Fanoušci Dynama už také shánějí lístky do haly Sparty, kam obvykle jezdí tým podpořit tisíce lidí. „Vstupenky do hostujícího sektoru pro utkání v O2 areně budou částečně rozděleny mezi tři fanouškovské skupiny Pardubic. Zhruba 100 vstupenek půjde do volného prodeje přes dedikovaný link. Ten odešleme newsletterem našim permanentkářům a ročním předplatitelům Dynamo Premium,“ uvedl mluvčí HC Dynamo Jan Mroviec.
Pardubice–Sparta
Vzájemné série v play off české extraligy
Semifinále 1994
Čtvrtfinále 2000
Finále 2007
Jízdní řád semifinále 2026:
1. zápas HC Dynamo vs. Sparta Praha - pátek 3. dubna