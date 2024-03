Dědek dostal od klubu k narozeninám hezké dárky, na ten největší čeká

Skoro se nechce věřit, že to jsou pouhé čtyři roky, kdy Dynamu Pardubice reálně hrozil historický sestup z extraligy.

Tehdy na začátku roku 2020, těsně na prahu pandemie covidu-19, se tým potácel na dně tabulky a potřeboval abnormální šňůru výher, aby se zbavil jízdenky o patro dolů.

Právě tehdy dovedl dlouholetý pardubický funkcionář Ondřej Heřman na hokej vrchlabského milionáře Petra Dědka a karta se začala obracet. Soutěž Dynamo udrželo a postupně se začalo vracet do pater, ve kterých bylo na začátku tisíciletí.

„Myslím si, že Dynamo je jeden z největších fenoménů ve sportu v České republice. Je to něco neskutečného. Chodí sem celé rodiny a fandí. Proto jsem do toho tenkrát vstoupil. Dynamo bylo poslední a tady bylo osm tisíc lidí. Bylo vidět, že je tam něco více,“ uvedl Petr Dědek, který 28. února oslavil 50 let.

Áčko první, béčko v klidu

A nutno dodat, že mu sami hokejisté připravili hned několik dárků. Jednak extraligový tým v úterý rozprášil Karlovy Vary a zajistil do vitríny Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části soutěže.

K tomu se Dynamo dostalo už na 117 bodů a jen dva ho dělí od překonání extraligového rekordu, který se 118 body zatím drží Liberec. Posunout milník lze dvěma pokusy – včera byla šance v Třinci (utkání skončilo po uzávěrce strany) a zítra doma proti Českým Budějovicím. „Obhajoba není jednoduchá, je to skvělý pocit. Neměli jsme v sezoně vyložené výpadky. Všichni šlapali, jak měli. Gólmani nás drželi, góly jsme dávali, fungovaly nám přesilovky i hra v oslabení. Je to vše propojené. Jsem jen rád, že v takovém týmu mohu být,“ uvedl k potvrzení první pozice v tabulce útočník Tomáš Hyka.

Podle něj přepsání rekordu není priorita a nějak zásadní věc. Ale i tak je hráčům jasné, že aspoň dva získané body je na dlouhou dobu zapíšou do historie extraligy. Letošní výkony Dynama byly většinou natolik dominantní, že se podobná jízda bude jen těžko opakovat.

„Jde spíše o to, že chceme dál vyhrávat, než o rekord. Když se jde do play off s tím, že jste vyhráli poslední zápasy v základní části, tak je to lepší. Připravíme se na play off, které nebude rozhodně jednoduché. Chceme do něj vstoupit v nejlepší formě, k čemuž potřebujeme vyladit nějaké detaily. Myslím, že se nám to postupně daří,“ dodal Tomáš Hyka.

Ale Petr Dědek si při oslavě kulatin mohl užívat i další okolnosti. Ve středu večer se díky výhře nad Znojmem definitivně udržel v první lize B tým Dynama a bylo vypovídající, že v hledišti kolegům drželi palce i hráči extraligového celku v čele s kapitánem a podle mnohých nejlepším hokejistou v soutěži Lukášem Sedlákem.

A v neposlední řadě musí jednomu z nejbohatších Čechů dělat radost, že Pardubice letos překonají svůj 15 let starý divácký rekord. Dosud bylo maximem 9 116 diváků v průměru na jednom utkání ze sezony 2008–2009. Nyní Pardubice mají průměrnou domácí návštěvnost na jednom utkání na čísle 9 430, což je při kapacitě arény lehce přes deset tisíc míst unikátní. „Je tady obrovská energie. Máme skvělé fanoušky. Deset tisíc lidí, kteří chodí na hokej, je obrovská podpora a energie. Lidi to hltají. Když vidíte rodiny a mluvíte s nimi, tak to je nejvíc. To nám dodává motivaci, proč jít dál,“ řekl Dědek.

Dědek chvíli nákupu litoval

Milníky Dynama Pardubice v sezoně Dynamo podruhé v řadě vyhrálo základní část extraligy a získalo Pohár Jaroslava Pouzara. Zatím získalo 117 bodů, což je nový rekord klubu a jen dva body dělí Dynamo od rekordu ligy. Tým zatím nastřílel 193 branek a dostal jich 109. Obě čísla jsou nejlepší v soutěži. Klub zaznamenal rekord v návštěvnosti. Na jedno utkání v průměru přišlo 9 430 lidí. Poznámka: Údaje byly platné před duelem s Třincem.

Ten prý několikrát litoval, že do Dynama vstoupil. Problémy mu přinesla především zmíněná epidemie, během které nemohli fanoušci chodit na stadiony. „Doba nebyla jednoduchá. Přišli jsme sem za covidu, to byl krizový management. S každým úspěchem se navíc pojí závist a nenávist konkurentů nebo společností a lidí, kteří díky naší aktivitě narazili. Někdy jsem si řekl, že tohle nebylo zapotřebí. Z toho se ale vyspíte a jdete dál,“ řekl Dědek.

Motorem pro miliardáře z Vrchlabí je určitě zisk titulu. Na ten Pardubice čekají od roku 2012. Po loňském bronzu jsou letos ambice ještě vyšší. „Doufám, že se s fanoušky setkáme na Pernštýnském náměstí,“ opakuje od začátku sezony Dědek, který vzbudil hodně emocí v lednu, když hodně nečekaně vyhodil z klubu uznávaného kouče Václava Varaďu.

Tým však otřes zvládl a dál pokračoval ve výhrách. „Hlavně, že se vyhrává, a už několik zápasů je obraz naší hry skvělý. Celá sezona rozhodně nebyla jednoduchá se vším, co se dělo,“ řekl po utkání s Vary Tomáš Hyka.

Podle kurzů vyhraje Dynamo

On stejně jako zbytek týmu i fanoušci však vědí, že vrchol sezony teprve přijde. V play off se začíná od nuly a výsledky ze základní části znamenají jen málo. Letos hlavně to, že pokud Pardubice budou plnit roli favorita v úvodních kolech, mají jednu příjemnou jistotu.

Další z hlavních aspirantů na titul Spartu Praha a Třinec nemohou potkat dříve než ve finále. A to může být klíčový faktor celého závěru letošního ročníku. Ostatně si to myslí i bookmakeři ze sázkových kanceláří. Na to, že Pardubice titul vyhrají, se nyní třeba u Tipsportu sází v kurzu 2,4 ku jedné. Na Spartu je kurz 3 ku jedné a na Třinec 5,2 ku jedné. Ostatním týmům odborníci šance nedávají praktické žádné.

„K Poháru Jaroslava Pouzara máme velký respekt. Jsme rádi, že jsme obhájili prvenství z minulé sezony. Nadstavbou je to, že v play off můžete začínat každou sérii na domácím ledě, ale to je teď ještě daleko. Musíme dohrát základní část a nachystat se na velký boj,“ řekl trenér Dynama Pardubice Marek Zadina.

Nová aréna se připravuje

Dalším sledovaným tématem je mezi fanoušky Dynama výstavba nové arény. Tu by Petr Dědek chtěl v následujících letech postavit nedaleko sídliště Cihelna. Podle něj se klub bez ní nemůže dále rozvíjet. „Teď jsme oslavili 100 let a koukáme se do dalších dekád. A abychom mohli Dynamo posouvat dál, potřebujeme nové zázemí. Současné je na hraně, má své limity. Klub má nějakou značku a prostě potřebuje nějaký domeček. Proto jsem se rozhodl, že se pokusíme to pro Dynamo udělat,“ uvedl Dědek.

Nová aréna by měla být vedle sportovní stránky dalším důkazem, že Pardubice jsou špičkový klub. „Máme jeden z nejlepších týmů v Evropě,“ řekl s poukazem na výsledky na Spenglerově poháru startu v Lize mistrů, kterou si Dynamo zajistilo i pro příští sezonu.

Majitel chce do vedení svazu

Prostředí hokeje Petr Dědka, který má své aktivity i v golfu, zajímá a baví, což dokazuje i fakt, že chce letos kandidovat do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. Dědek už před dvěma lety aktivně podpořil Aloise Hadamczika v boji o post prezidenta ČSLH a nyní chce sám kandidovat do nejužšího vedení, které řídí svaz.

„Aby byla šance to více změnit. V minulých volbách jsem se do toho hodně obul a byl jsem velkým kritikem stávajícího vedení. Podporoval jsem Aloise Hadamczika a podporuju ho dál. Udělal tam hodně práce, svaz se někam posunul. Jsem rád, že jsem tomu jako jeden z mála dal obličej a nebál se,“ řekl Dědek.