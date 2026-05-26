Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Autor: ,
  10:37
Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách stran, jehož příprava trvala dva roky, podpořili zastupitelé města. Za investicí stojí podnikatel Petr Dědek, který prostřednictvím své firmy vlastní majoritu v HC Dynamo.
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023) | foto: MHAP.cz - MULTIFUNKČNÍHOKEJOVÁ ARÉNA PARDUBICE

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...
Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)
Petr Dědek, majitel HC Dynamo Pardubice
Na parcelu, kde má miliardář Petr Dědek postavit největší hokejovou halu na...
„Rozhodnutí zastupitelů si nesmírně vážím. Pro celý projekt je to velký milník a další krok k tomu, abychom mohli začít stavět. Věřím, že tento moment se zapíše do dějin Pardubic,“ uvedl Dědek po jednání na sociální síti X.

Základní body dohody

1) Město nebude dávat investorovi žádnou provozní dotaci na arénu

2) Skládku odpadů, která je na parcele, odstraní investor na svoje náklady

3) Petr Dědek a jeho firma zaplatí velkou část infrastruktury v lokalitě (silnice, kanalizace, točny pro MHD atd.)

4) Obě strany se domluvily na výměně klíčových pozemků

5) Investor na Hůrkách postaví na svoje náklady parkovací dům a terminál pro autobusy

„Věříme, že investice může naše město posunout výrazně dopředu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Byl ve vyjednávacím týmu a na podobě smlouvy se podílel. Město se podle něj stane centrem kultury a aréna vytvoří multiplikační efekt v ekonomice.

Projekt měl většinovou podporu, hlasovalo pro něj 31 zastupitelů z 37 přítomných. Jen opoziční Filip Sedlák (Naše Pardubice) vyzval ke stažení materiálu s tím, že zastupitelé neměli dostatek času jej odpovědně prostudovat. Upozornil, že jde o rozsáhlý právní dokument, který měl přibližně 200 stran.

Do debaty se zapojil obyvatel Jan Bureš, kterému vadilo, že do procesu vzniku plánovací smlouvy nebyla zapojená veřejnost, zdá se mu, že se město neptalo lidí, jestli halu chtějí, nebo nechtějí. Dodal, že to podle něj působí dojmem, jako by lidé do celého jednání neměli mluvit.

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Plánovací smlouva je dobrovolný akt a pro investora není povinná. Slouží jako nástroj pro jasné nastavení podmínek mezi městem a investorem a může předejít sporům, řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). „Výrazně jsme zlepšili pozici města,“ dodal primátor.

Podpořili, i když měli výhrady

Dominik Bečka (Piráti) zmínil několik rizik, jedním by mohlo být, že investor halu nedokončí a na Nové Cihelně zůstane rozestavěné torzo. Protože jde o okrajovou část města, pro zastupitele to nebylo tak zásadní. „Nemůžu říct, že jsem z toho nějak nadšený. V tuto chvíli se mi ale hledá špatně důvod, proč to nepodpořit,“ řekl zastupitel Robert Hrdina (Zelení).

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Podle radního Františka Brendla (Společně pro Pardubice) nejsou záměry podnikatele Petra Dědka zcela čitelné. Město s ním už v minulosti jednalo například o akcionářské dohodě o hokejovém klubu. Dědek získal majoritu. Radní zároveň připomněl, že v minulosti nehlasoval pro změnu územního plánu, kterou Dědek potřeboval, aby mohl halu a další objekty v plánovaném rozsahu uskutečnit. Plánovací smlouvu ale podpořil.

Kromě haly za miliardy korun chce Dědek stavět kolem ní další sportovní zázemí nebo hotel. Na Hůrkách plánuje velký parkovací dům a terminál pro MHD. Město také vyjednalo, že se nebude podílet na sanaci skládky komunálního odpadu, která je na Nové Cihelně od minulého století. Město také nebude přispívat na provoz haly.

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

Pokud některé kroky investor neudělá, má v plánovací smlouvě stanovené sankce, jsou ve statisících korun. „Sankce jsou velmi symbolické na tak velký projekt,“ řekl opoziční zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL).

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Prokletí domácích palubovek prolomeno. V pátém duelu Pardubice zdolaly Brno

Momentka z pátého semifinále mezi Pardubicemi a Brnem.

Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále Maxa NBL nad brněnskými obhájci stříbrných medailí 3:2 na zápasy. Stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma, páté utkání vyhráli 90:75. K třetímu...

25. května 2026  20:11,  aktualizováno  23:35

Marx odolal. Snaha přejmenovat jeho ulici ve městě skončila neúspěchem

Občanský spolek v Moravské Třebové neuspěl s návrhem, aby ulice pojmenovaná po...

Ulice pojmenovávané po komunistických vládcích zmizely po roce 1989 z českých měst takřka přes noc. V Moravské Třebové na Svitavsku nyní ztroskotala snaha přejmenovat ulici nazvanou po kritikovi...

25. května 2026

Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, v pondělí obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici...

25. května 2026  13:14

Přidat 12,5 milionů za opravu haly? Pro zastupitelstvo jen formalita

Únorový postup prací při opravách basketbalové haly na pardubické Dukle (27....

O zhruba 20 milionů korun stoupla cena za přestavbu basketbalové haly v Pardubicích. Stánek, ve kterém se dříve hrála nejvyšší soutěž, se přemění na tréninkové centrum pro mládež. Město za to dá přes...

25. května 2026  12:40

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na sebe potom zavolal policii a přiznal se. Nadýchal čtyři promile. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz...

25. května 2026  11:54

Brňané se zlobí: Sudí hrubě chybovali, žádáme tresty. S výsledkem se smířili

Trey Bonham z Pardubic se dere kolem brněnského Radka Farského.

Pumpa Basket Brno v pátek nezvládl na své palubovce ani druhý domácí duel semifinálové série a cenná dvě vítězství z půdy Pardubic tak ve svém prostředí nedokázal potvrdit. Ligová série za...

25. května 2026  11:19

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:47

Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho...

24. května 2026

Rádiem řízený kolos hloubí v Pardubicích dno Labe, buduje ochranné stání pro lodě

Zatímco obsluha s dálkovým ovládáním sedí na břehu, buldozer cestuje po dně...

Po dně koryta Labe u pardubického zdymadla se v těchto dnech pohybuje čtyřicetitunový kolos. Speciální podvodní buldozer zde začal budovat nové ochranné stání pro lodě. Investice Ředitelství vodních...

23. května 2026  10:02

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...

Pardubické zastupitele čeká v pondělí nejtěžší rozhodnutí za celé jejich volební období. Budou schvalovat právně složitý, rozsáhlý a náročný obchod. Zároveň jsou ostře sledováni fanoušky (a voliči)...

23. května 2026  9:43

