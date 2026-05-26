„Rozhodnutí zastupitelů si nesmírně vážím. Pro celý projekt je to velký milník a další krok k tomu, abychom mohli začít stavět. Věřím, že tento moment se zapíše do dějin Pardubic,“ uvedl Dědek po jednání na sociální síti X.
Základní body dohody
1) Město nebude dávat investorovi žádnou provozní dotaci na arénu
2) Skládku odpadů, která je na parcele, odstraní investor na svoje náklady
3) Petr Dědek a jeho firma zaplatí velkou část infrastruktury v lokalitě (silnice, kanalizace, točny pro MHD atd.)
4) Obě strany se domluvily na výměně klíčových pozemků
5) Investor na Hůrkách postaví na svoje náklady parkovací dům a terminál pro autobusy
„Věříme, že investice může naše město posunout výrazně dopředu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Byl ve vyjednávacím týmu a na podobě smlouvy se podílel. Město se podle něj stane centrem kultury a aréna vytvoří multiplikační efekt v ekonomice.
Projekt měl většinovou podporu, hlasovalo pro něj 31 zastupitelů z 37 přítomných. Jen opoziční Filip Sedlák (Naše Pardubice) vyzval ke stažení materiálu s tím, že zastupitelé neměli dostatek času jej odpovědně prostudovat. Upozornil, že jde o rozsáhlý právní dokument, který měl přibližně 200 stran.
Do debaty se zapojil obyvatel Jan Bureš, kterému vadilo, že do procesu vzniku plánovací smlouvy nebyla zapojená veřejnost, zdá se mu, že se město neptalo lidí, jestli halu chtějí, nebo nechtějí. Dodal, že to podle něj působí dojmem, jako by lidé do celého jednání neměli mluvit.
Plánovací smlouva je dobrovolný akt a pro investora není povinná. Slouží jako nástroj pro jasné nastavení podmínek mezi městem a investorem a může předejít sporům, řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). „Výrazně jsme zlepšili pozici města,“ dodal primátor.
Podpořili, i když měli výhrady
Dominik Bečka (Piráti) zmínil několik rizik, jedním by mohlo být, že investor halu nedokončí a na Nové Cihelně zůstane rozestavěné torzo. Protože jde o okrajovou část města, pro zastupitele to nebylo tak zásadní. „Nemůžu říct, že jsem z toho nějak nadšený. V tuto chvíli se mi ale hledá špatně důvod, proč to nepodpořit,“ řekl zastupitel Robert Hrdina (Zelení).
Podle radního Františka Brendla (Společně pro Pardubice) nejsou záměry podnikatele Petra Dědka zcela čitelné. Město s ním už v minulosti jednalo například o akcionářské dohodě o hokejovém klubu. Dědek získal majoritu. Radní zároveň připomněl, že v minulosti nehlasoval pro změnu územního plánu, kterou Dědek potřeboval, aby mohl halu a další objekty v plánovaném rozsahu uskutečnit. Plánovací smlouvu ale podpořil.
Kromě haly za miliardy korun chce Dědek stavět kolem ní další sportovní zázemí nebo hotel. Na Hůrkách plánuje velký parkovací dům a terminál pro MHD. Město také vyjednalo, že se nebude podílet na sanaci skládky komunálního odpadu, která je na Nové Cihelně od minulého století. Město také nebude přispívat na provoz haly.
Pokud některé kroky investor neudělá, má v plánovací smlouvě stanovené sankce, jsou ve statisících korun. „Sankce jsou velmi symbolické na tak velký projekt,“ řekl opoziční zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL).