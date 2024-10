Pardubice a hokejové Dynamo jsou na kordy, ztráta klubu už atakuje 100 milionů

Na jednu stranu Dynamo už několik let v řadě vévodí extraligové tabulce základní části, šokuje hokejovou veřejnost velkorysými nákupy nových posil a cílí na trofeje na všech frontách. Na straně druhé přes medailové příčky v play off v minulých dvou sezonách na čtvrtý titul zatím nedosáhlo a klub je ve stále horší finanční situaci. Alespoň na papíře.

Je to výsledek napjatých vztahů mezi majiteli. Hlavním akcionářem Petrem Dědkem a menšinovým městem Pardubice. „Na posledním společném jednání byla atmosféra místy až nezdravě napjatá,“ shodlo se hned několik fyzických účastníků před valnou hromadou.

Dědek chce klub získat celý, ale za podmínek, které určí on. Město je odmítá. Klub tedy pod vedením miliardáře z Vrchlabí nabírá stále více vody, a městu tak hrozí, že se bude jako akcionář muset na vymazání kumulované ztráty podílet stále větší částkou. „Pan Dědek nás vlastně žene do slepé uličky, ze které jako zástupci samosprávy nemáme východisko,“ uvedl k současné situaci radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Hlavní svízel je v tom, že většinový majitel Dynama chce vše řešit najednou – tedy splacení kumulované ztráty, nákup zbytku akcií klubu od města i podporu při výstavbě nové arény. „Všechno to úzce souvisí, musí to být proto na stole najednou,“ opakuje Petr Dědek.

Klub má vlastnit jen Dědek, shodují se

Politici se mu ale snaží vysvětlit, že tato cesta nepovede ke kýženému cíli – tedy k dohodě a kompromisu. „My takhle ty tři věci spojit nemůžeme. To radnice neumí a ani jí to neumožňují zákony. My ty věci musíme řešit jednu po druhé. Bohužel na to pan Dědek neslyší a my jsme se za rok jednání názorově nepřiblížili ani o milimetr,“ doplnil František Brendl.

Majetkové

a ekonomické poměry v Dynamu Akcionáři:

Firma Petra Dědka

52,32 %

Město Pardubice

45,87 %

Dušan Salfický

0,85 %

Petr Čáslava

0,85 %

Spolek HC Pardubice

0,11 % Ekonomika:

Základní kapitál klubu:

23 milionů

Ztráta za minulý ročník:

19 milionů

Kumulovaná ztráta:

96 milionů

Přitom na jednom bodu je domluva docela snadná. Zástupci vlastně všech politických stran, které jsou v zastupitelstvu, se shodují, že prodají Dědkovi zbytek akcií klubu. Podíl města nyní dělá 45,87 procent. „Tady není žádný spor. Jsme pro prodej podílu města do rukou pana Dědka,“ řekl i náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme pro Pardubice, který jinak platí při jednáních obou stran za nejostřejšího hráče na straně radnice.

Jenže aby se transakce mohla papírově uskutečnit, bylo by dobré, aby oba akcionáři zlikvidovali kumulovanou ztrátu Dynama, která během čtyř sezon pod Petrem Dědkem vystoupala oficiálně na zhruba 96 milionů korun. „My jsme panu Dědkovi prodali klub v létě 2020 zcela oddlužený. Ztráta tak vznikla během posledních čtyř let. Řekněme si na rovinu, že tempo jejího růstu je rekordní,“ uvedl radní Brendl.

Toho stejně jako ostatní politiky zaskočila výše ztráty za ročník 2023/2024. Původně se totiž mluvilo o sedmi milionech. V podkladech pro valnou hromadu se však píše o 19 milionech. Rozdíl je daný tím, že Dynamo muselo dát do ztráty necelých 12 milionů pro případ, že by prohrálo soud s bývalým trenérem Václavem Varaďou.

A teď to zásadní. Petr Dědek chce, aby se s ním o ztrátu podělilo město přesně podle majetkového podílu. Tedy téměř půl na půl. A to přesto, že v akcionářské smlouvě je jasně napsáno, že za vyrovnané hospodaření klubu je odpovědný on jako většinový vlastník. Jenže Dědek chce uplatnit doložku o vyšší moci. „Přišel covid-19, pak válka na Ukrajině a s ní spojená obrovská inflace a růst cen energií. To je za mne jasně vyšší moc,“ řekl Dědek.

Za sezonu 2020/2021, kterou virová nákaza vážně ovlivnila, protože na zápasy nemohli diváci, město vyšší moc uznalo a na ztrátu přispělo. Ovšem za další roky politici platit nechtějí. „Chceme, aby nám pan Dědek jasně doložil, za jakou část ztráty podle něj může zásah vyšší moci a za kterou nakupování nadstandardních hráčů a jejich mzdy. Stačí se podívat do výroční zprávy a je jasné, že položka na mzdy prudce roste,“ řekl Rychtecký.

Co je a co není zásah vyšší moci?

Ostatně s těmito dotazy radní poslali Petru Dědkovi už několik dopisů. Prý se zatím nedočkali odpovědi. „Očekáváme od hlavního akcionáře větší aktivitu. Nás čas netlačí, nás ne. Ale rádi bychom to měli už vyřešené,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal, který zároveň sedí v dozorčí radě Dynama Pardubice.

Potíž je v tom, že jasná odpověď na magistrát hned tak nepřijde. Petr Dědek totiž prý nic vypočítávat nebude. „Vyšší moc buď je, a pak se podle toho postupuje při placení ztráty. A nebo není. Já si stojím za tím, že nás zmíněné věci zasáhly. Není možné vypočítávat nějaký podíl vyšší moci či něco jiného. Není ani podle čeho,“ uvedl Dědek.

Je tak evidentní, že atmosféra mezi oběma stranami není dobrá. „Je to extrémně složitá situace. Uděláme vše pro to, abychom našli společné řešení. Ale opakuji, snadné to nebude,“ uvedl před nedělním setkáním další zástupce města v dozorčí radě Leoš Malina.

Podle Jakuba Rychteckého je jedním z problémů i to, že Dědek peníze na provoz klubu dává v případě problémů pomocí půjčky. Přitom ještě loni avizoval v médiích, že to bude dělat třeba příplatkem k základnímu jmění.

„My jako město plníme akcionářskou smlouvu do puntíku. Platíme vše, co je dohodnuté. A také bychom mohli chtít od klubu více za pronájem haly, když od roku 2020 stouply ceny energií násobně. Ale neděláme to,“ řekl Rychtecký. „Každý domácí extraligový zápas Dynama je pro Rozvojový fond jako majitele enteria areny ztrátový,“ doplnil k tomu náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Zdá se logické, že v případě nutnosti by měl svár vyřešit soud. Ale tomu se chtějí obě dvě strany vyhnout. „To by bylo na roky, to není řešení,“ dodal Petr Dědek.