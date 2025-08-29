Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku

Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž likvidace by aréna pro zhruba 25 tisíc lidí nemohla vzniknout. Skládka z druhé poloviny minulého století totiž leží téměř na celé parcele, kde má velkolepá hala stát.

O dalším důležitém kroku informovala sama společnost v prohlášení rozeslaném novinářům.

„Povolení jsme obdrželi právě dnes. Dalším krokem bude zavibrování štětovnic. Těmi se vymezí území, kde bude následně probíhat sanace,“ informoval v pátek Jiří Deml, ředitel výstavby developerské společnosti D+D REAL, která realizuje projekt nové multifunkční arény.

12 fotografií

Důležité razítko tak naplno otevírá cestu k výstavbě hokejové haly. Významným krokem k jejímu zahájení bylo totiž povolení k odtěžení zmíněné skládky komunálního odpadu, která na pozemku nedaleko pardubického sídliště Cihelna vznikala v 70. a 80. letech minulého století. Byla přikrytá zeminou a zarostlá vegetací a víceméně se na ní zapomnělo, byť na starých leteckých fotografiích byla vidět.

K zajištění stavební jámy poslouží stěna z tzv. štětovnic, které zabrání sesuvům půdy. „Tato činnost bude zahájena 1. září a bude probíhat několik měsíců. Zároveň začne oplocování pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti,“ uvedl člen investorského týmu Multifunkční hokejové arény Pardubice Pavel Poulíček.

Zelená pro Dědkovu největší hokejovou halu světa. Skládka v Pardubicích zmizí

V posledních týdnech se na místě budoucí arény prováděly průzkumné vrty. Ty pomohly zjistit stav spodní vody a také geologické podloží pod plánovanou stavbou.

Náměstek primátora Jan Hrabal už dříve uvedl, že sanace skládky by se měla odehrát ve třech etapách. „Odstranění a odvoz k likvidaci odpadů nad hladinou podzemní vody. Odstranění a odvoz k likvidaci odpadů uložených pod její hladinou a zavezení jámy vzniklé po odtěžení a odvozu odpadů zasypáním inertní zásypovou zeminou,“ uvedl na síti X.

Samotná výstavba velké a malé arény, parkovacího domu nebo hotelu bude moci začít až po získání všech povolení. Pokud půjde vše dobře, mohlo by se naplno začít budovat příští rok. „Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku,“ řekl nedávno Dědek, který v ní chce začít hrát se svým Dynamem od sezony 2028/29.

