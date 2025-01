Obří skládka může zkomplikovat stavbu hokejové arény, město ji sanovat nechce

„Skládka je mnohem větší, než jsme si původně mysleli. Pořádně nikdo neví, co tam je. Může tam být i nebezpečný odpad z chemiček. Je to zahrnuté od 70. let minulého století. Bohužel skládka leží téměř na celé parcele, kde má stát nová aréna. Odhady mluví o tom, že sanace může stát až miliardu,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Podle něj zatím není jisté, kdo by měl platit drahé vytěžení a odvoz odpadků. Primátor jen zdůrazňuje, že udělá vše pro to, aby to nemusela platit radnice.

„Jsou dva výklady. První říká, že to půjde za majitelem pozemku, tedy v tomto případě za firmou Petra Dědka. Druhý zase říká, že by to měl zaplatit původce toho odpadu. Jenže nevím, jak ho zjistit. Město však na takovou akci nemá peníze, to říkám dopředu,“ uvedl Nadrchal.

Celý rozpočet Pardubic je na rok něco přes tři miliardy korun. Těžko si tedy představit, že by politici takovou sumu na sanaci pozemku, na kterém vyroste soukromý objekt, zaplatili. Případné spory by navíc musel řešit soud a to by celý projekt obří haly pro zhruba 23 tisíc lidí jen protahovalo. Přitom Petr Dědek chce, aby už na podzim roku 2027 hrál jeho klub právě nedaleko sídliště Cihelna.

„Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku. Náš aktuální plán je otevřít arénu v srpnu 2027 a extraligu v ní hrát od sezony 2027/28,“ řekl nedávno Petr Dědek.

Ten nyní nechce situaci kolem skládky nějak více komentovat. „Jsme v přípravné fázi projektu. Nepřejeme si být nyní ze strany médií rušeni, není zatím o čem mluvit,“ uvedl Petr Dědek pro ČTK.

„Je tam znečištění a bez sanace území nemůže záměr vzniknout,“ řekl k tomu minulý týden na veřejném projednání architekt a zpracovatel územní studie pro lokalitu Nová Cihelna Marek Wajsar.

Že nemusí jít o banalitu, potvrzuje i právě probíhající výstavba severovýchodního obchvatu Pardubice. Ten povede přímo kolem zamýšlené arény a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo při stavbě silnice potíže se skládkou řešit.

„Předpoklad byl, že to je skládka klasického tuhého komunálního odpadu, později se ukázalo, že tam jsou nebezpečné odpady. Teď řešíme, jak s nimi naložit a jak to území sanovat, protože tam procházejí konstrukce, a řešíme technické věci, jak se budou v tomto prostředí zakládat,“ uvedl loni v červnu Tomáš Koranda, generální ředitel společnosti Hochtief CZ, která obchvat staví.

Nakonec sanaci platil majitel pozemku a investor stavby, tedy Ředitelství silnic a dálnic. „Náklady na vytěžení a likvidaci odpadu šly do desítek milionů korun,“ potvrdil MF DNES tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Sanace pod obchvatem stála desítky milionů

Ostatně na včera zveřejněném videu pardubické pobočky ŘSD, které ukazuje stupeň rozestavěnosti nové silnice, je patrné, že právě v místě skládky pokročili stavbaři nejméně. Nález tak průběh prací evidentně přibrzdil.

Tým projektantů Petra Dědka dál pracuje na přípravě výjimečné stavby, která by na hokej měla pojmout 22 296 diváků, což by z ní dělalo největší arénu světa. Momentálně stojí největší hokejová aréna v Petrohradu s kapacitou 21 542 diváků a následuje Bell Centre v Montrealu (21 273).

„Aréna by se měla skládat ze spodní části, kde bude 7 518 míst k sezení,

2 207 k stání a 44 pro handicapované, střední, jež nabídne 5 699 míst k sezení, 50 k stání a 20 pro handicapované, a horní, kde bude 5 512 k sezení a 22 pro handicapované. VIP tribuna poskytne 1 224 míst,“ řekl Dědek zastupitelům města, když jim v září projekt představil.