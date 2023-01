Máš moc židlí, slyšel šéf krajského hnutí ANO v Pardubicích a složil funkci

Představenstvo Služeb města Pardubice. Představenstvo firmy SmP – Odpady. Pozice ve vedení podnikatelského inkubátoru P–Pink. Šéf finančního výboru pardubického zastupitelstva. Předseda zastupitelského klubu na krajském úřadu a nově také starosta IV. městského obvodu Pardubičky. K tomu krajský šéf ANO Jan Procházka normálně chodí do práce, je v pozici manažera ČSOB Pojišťovny.

Jan Procházka

„Když jsem počítal všechny funkce pana Procházky, tak jsem došel někam k číslu deset. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale takový počet pozic nejde za mne fyzicky stíhat tak, aby je někdo vykonával pořádně,“ uvedl poslanec a zastupitel Pardubic za ODS Karel Haas.

Právě on na posledním zasedání zastupitelstva kritizoval kolekci židlí, kterou dal Procházka dohromady. Právě na něm se totiž rozhodlo, že politik z Babišovy stáje usedne ve vedení firem Služby města a SmP – Odpady. „Ty firmy jsou propojené, myslím, že má logiku být ve vedení obou. V minulosti už to tak bývalo,“ uvedl na svou obhajobu Procházka, který zároveň slíbil, že bude počet funkcí redukovat.

K tomu ho možná přiměla i kritika zevnitř hnutí. Obočí totiž nad aktivitou Procházky mírně pozvedl i primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO. „Musí se trochu krotit, aby to nevypadalo nenažraně. Už prý nějaké kroky v redukci pozic podniká,“ uvedl primátor na předvánočním setkání s novináři.

Nenažraností myslel zřejmě to, že hned za několik pozic Procházkovi náleží finanční odměna. A to díky tomu, že se v Pardubičkách stal neuvolněným starostou, tedy dál chodí do civilního zaměstnání a práci na obvodu má jako jakýsi vedlejšák s odměnou kolem čtyřiceti tisíc měsíčně. Kdyby byl třeba náměstek primátora uvolněným pro funkci, tak by ve vedení městských firem pracoval za nula. „Každý placený politik, který je uvolněný pro funkci a má pozici ve firmě, která souvisí s jeho postavením, tak tam je zadarmo,“ řekl právník Karel Haas.

Procházka však tuto konstrukci odmítá. „Určitě to nedělám pro peníze. Navíc většina pozic je stejně prakticky neplacená. Třeba P–Pinku se roky věnuji zadarmo a daří se nám ho posouvat. Prostě se ve svém volném čase věnuji městu. Někdo trénuje orientační běžce, jiný pracuje pro městské organizace,“ uvedl Procházka v jasné narážce na Haase, který se věnuje právě orientačnímu běhu.

Nicméně i Haas uznává, že jeho bývalý kolega z ČSOB Pojišťovny nemusí skládat rodinný rozpočet z tisícových částek za pozice v představenstvech.

„Honza je velmi zdatný obchodník, jeden z nejlepších v ČSOB. Umí si vydělat. Myslím si proto, že mu primárně o peníze nejde. Spíše tam vidím snahu urvat si pro sebe co největší vliv,“ uvedl Haas, který se dostal do křížku s Procházkou i na obvodu.

Jeho partaj tam totiž jasně vyhrála volby, ale křeslo starosty pro sebe urval politik z ANO. „Nelíbí se mi, že je neuvolněný pro funkci. Když už jednou obvody máme a máme na nich starosty, tak by to měla být práce na plný úvazek, aby to za něco stálo,“ uvedl Haas.

Podle Procházky je však „čtyřka“ vlastně venkovský obvod, a není tak problém ho řídit jako neuvolněný politik. „Mám volnou pracovní dobu a dokážu si věci zařídit tak, abych na radnici byl vždy, kdy je třeba. Jsme malý obvod, nemáme 20 tisíc obyvatel jako Polabiny. Určitě to jde zvládat jako neuvolněný a myslím si, že to bude minimálně v našem obvodě i trend do budoucna,“ doplnil Procházka, který si však kritiku přece jen k srdci vzal a jednu prestižní pozici pouští.

Skončí na pozici krajského předsedy hnutí

Od února totiž už nebude krajským šéfem ANO. Podle Procházky právě tato pozice zabere hodně času. „Vnímám názory kolem sebe a rozhodl jsem se složit funkci krajského předsedy hnutí. Máme sněm v půlce února a tam to oficiálně oznámím. Sněmy jsou docela často, je nutné se na ně pečlivě připravovat a to mne stojí dost času. Ušetřený čas chci věnovat právě našemu obvodu,“ dodal Procházka.

O rozhodnutí Jana Procházky už v hnutí ANO ví a snaží se vybrat jeho nástupce. Jedním z možných aspirantů na pozici je radní Pardubic a starosta Dukly Jiří Rejda, který nyní vede ANO v pardubické oblasti.

„Je dost takových, kteří mne k tomu přemlouvají. Zatím ale nevím. Dal jsem si čas na rozmyšlenou do konce ledna. Musím navíc uznat, že mám politicky také docela naloženo, takže uvidím. I když si myslím, že pozici krajského šéfa strany by šlo k tomu stíhat,“ uvedl Rejda s tím, že zájemců je ale více. „Už víme minimálně o čtyřech aspirantech, kteří by chtěli pana Procházku nahradit. Někteří jsou z Pardubicka, další třeba z Chrudimska. Koncem ledna už budu schopen říct jejich jména,“ dodal Rejda.