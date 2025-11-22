Zastánci Moravy chtějí hnědé značky na dálnici D35, na tahu je teď ministerstvo

Autor:
  8:19
Fanoušci zemské hranice mezi Čechami a Moravou žádají, aby na nové dálnici D35 byly instalovány značky, které na ni řidiče upozorní. O žádosti rozhodne ministerstvo dopravy.

Už je to více než pět let, co dva moravští historici potají vyznačili českomoravskou hranici. Bílou čáru s nápisy nastříkali na hlavní silnice ze Svitav na Poličku a Litomyšl. Chtěli tak upozornit na zaniklé zemské uspořádání. To přestalo existovat na konci roku 1948, kdy vznikly nové komunistické kraje bez respektu k historické tradici a kontinuitě.

Bílá čára napříč s nastříkanými nápisy Čechy a Morava v jednotlivých jízdních pruzích se objevila na několika silnicích Pardubického kraje i na Vysočině. Zatímco se tehdejší politická reprezentace na Vysočině k této občanské neposlušnosti otočila zády, pardubické hejtmanství snahu napravit historickou křivdu naopak podpořilo.

Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné dálnice poblíž Opatovce
Vyznačená historická hranice Čech a Moravy nedaleko Červené Vody na Králicku
Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné dálnice poblíž Opatovce
Tady jsou Čechy a tady už Morava, hlásalo vodorovné značení, které neznámí vtipálci nakreslili na hlavní tahy.
10 fotografií

Hejtman Martin Netolický po dohodě se zástupci spolku, který si klade za cíl popularizaci a ochranu kulturně-historického dědictví zemí Moravy a Slezska, podpořil vznik hnědých cedulí s názvem Historická hranice Čech a Moravy.

Informativní tabuli přibližující neobvyklý turistický cíl se tak podařilo osadit na osm úseků silnic I. a II. tříd. Stejnou ceduli teď chtějí zastánci Moravy prosadit na téměř již hotový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Zaslali připomínku ministerstvu dopravy, které jako správní úřad stanovuje dopravní značení na dálnicích.

„Ano, připomínku jsme obdrželi, nicméně nejprve ji musíme vypořádat, proto ji teď nebudeme komentovat,“ sdělila mluvčí resortu dopravy Alena Mühl.

Ministerstvo dopravy na úřední desce vyvěsilo návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje podoba svislých a vodorovných dopravních značek, na začátku října. Kdokoliv k němu mohl podat připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Kraj postaví cedule na hranicích Čech a Moravy, hejtman se sešel s autory čar

Společnost pro Moravu a Slezsko navrhuje osadit v obou jízdních směrech na hranicích katastru Svitav a Opatovce stejnou ceduli s historickými zemskými znaky, jakou před pěti lety posvětil Pardubický kraj. Tedy přesně v místech, kudy prochází historická zemská hranice. „Zemská hranice mezi Čechami a Moravou je jedním z nejvýznamnějších historicko-geografických prvků České republiky. Připomenutí zemských tradic napomáhá rozvoji regionální identity a cestovního ruchu,“ stojí v dokumentu.

„Dává smysl, aby značka byla i na dálnici“

Podle Ondřeje Mlejnka, který je pod dokumentem podepsaný, jde zastáncům Moravy o jednotnost dopravního značení na všech druzích komunikací. „Hnědé značky se zemskou hranicí jsou nainstalované na paralelní silnici I/35. Dává nám proto smysl, aby po převodu převážné části dopravy byly osazeny i na dálnici, jinak se turistická informace o hranici z mysli lidí vytratí,“ argumentuje předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko. Ten se k partyzánskému vyznačení hranic v roce 2020 spolu s dalšími „hraničáři“ sám přihlásil.

Cílem původní iniciativy totiž bylo hranici Moravy zviditelnit a upozornit na historickou křivdu zrušení politické autonomie Moravy.

„Už v roce 1990 Federální shromáždění vydalo dosud platné usnesení, že se jednalo o akt nespravedlivý a poplatný totalitní praxi, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti,“ upozornil už dříve Mlejnek.

Z přístřešku u cyklostezky poteče voda do dvou moří, bude na hranici Moravy a Čech

Jak ministerstvo ve věci rozhodne, by mělo být známo v poměrně krátké době i s ohledem na výrobu a instalaci všech nových značek na téměř dvanáctikilometrovém úseku nové dálnice.

Rozmisťováním hnědých cedulí s historickými zemskými znaky na dálnicích a silnicích se před dvěma lety vážně zabývali už i poslanci. Návrh na označení zemské hranice však neprošel, ministerstvo financí jej zamítlo s odůvodněním, že značení nemá význam a znamenalo by zbytečný výdaj. Resort obrany argumentoval, že je návrh v rozporu s pravidly heraldiky a vexilologie. Ministerstvo dopravy ve věci tehdy zaujalo neutrální stanovisko.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

Archeologové pod Hřebečovským hřbetem po detektorovém průzkumu začali v šířce...

Poslední část dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice, kterou chce stát vybudovat s pomocí privátního partnera prostřednictvím PPP projektu, měla být hotová v roce 2029. Šéf Ředitelství silnic a dálnic...

Keltský skanzen v Nasavrkách prosperuje, místní protestují. Bojí se, že se rozšíří

Premium
Keltský skanzen v Nasavrkách dělá skvělou reklamu městu, ale nejbližším...

Keltský skanzen v Nasavrkách na Chrudimsku dělá skvělou reklamu městu a stal se turisty oblíbeným místem. Nejbližším sousedům však vadí. Bojí se, že se rozšíří a naruší klid v Lesní ulici. Sepsali...

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky.

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  8:41

Zastánci Moravy chtějí hnědé značky na dálnici D35, na tahu je teď ministerstvo

Hnědá cedule s českým lvem a moravskou orlicí na silnici I/35 u rozestavěné...

Fanoušci zemské hranice mezi Čechami a Moravou žádají, aby na nové dálnici D35 byly instalovány značky, které na ni řidiče upozorní. O žádosti rozhodne ministerstvo dopravy.

22. listopadu 2025  8:19

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Umělecké obory učí na sedmi místech, po 55 letech pro ně Pardubice postaví budovu

Největší pardubická čtvrť se v nové škole dočká také víceúčelového sálu pro...

Nová základní umělecká škola začne do dvou let vznikat v pardubických Polabinách. Dosud instituce sídlila na více adresách. Projekt městskou pokladnu vyjde na více než 330 milionů korun.

21. listopadu 2025  15:22

Utáhne až tisíc domácností. Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště

První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat...

Výkon má natolik velký, že utáhne najednou tisíc domácností nebo pokryje roční spotřebu dvou rodinných domů. Řeč je o novém bateriovém úložišti u nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku na Svitavsku....

21. listopadu 2025  11:30

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:46

„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

„Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což...

Nejen nezapomenutelný hudební prožitek přináší posluchačům Rybova Česká mše vánoční. Klasická sváteční skladba dává mnohé i samotným zpěvákům a muzikantům. Ti ze Žďárska uvedené dílo pečlivě...

20. listopadu 2025  15:29

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

19. listopadu 2025  19:41,  aktualizováno  20. 11. 9:08

Máme vysmažené nejen hranolky, volal fastfood strážníky na výtržníka. Nebyl jediný

Fastfood si spletli s klubem. Strážníci řešili opilce bez bot i házení jídlem....

Pardubická pobočka rychlého občerstvení se stala v jednom dni bojištěm i diskotékou. Strážníci nejprve museli zpacifikovat zdrogovaného muže, který se válel po zemi a házel jídlem. O hodinu později...

19. listopadu 2025  15:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

18. listopadu 2025  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.