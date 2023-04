Hygienici změří na Pardubicku hluk z nového úseku dálnice D35

Časy, Lány u Dašic, Dašice, Prachovice, Dolní Roveň, Čeradice, Uhersko a Městec.

Kdy: Od dubna do června a od září do října. Pouze ve všední dny od úterý do čtvrtka.

Limity: Hygienický limit pro denní provoz činí 60 decibelů, v noci pak 50 decibelů.