Hlinsko přeměnilo nefunkční kašnu na obří květináč, „tečou“ jen květiny

Když v roce 2018 přes kaskádovité stupně kašny na hlineckém Poděbradově náměstí přestala cirkulovat voda, lidé se začali vedení města ptát, proč je kašna na suchu. S nadsázkou řečeno to nevěděl nikdo ani na radnici, která spolu s kašnou náměstí dominuje.

Z útrob kašny se totiž po napuštění ztrácí voda neznámo kam. Kam odtéká deset kubíků vody, nezjistili ani odborníci.

„Po napuštění kašny jsme zjistili, že voda postupně mizí. Během pár dnů je pryč, aniž bychom věděli, kudy se ztrácí. Nenašli jsme přesnou příčinu. Technickou místnost pod kašnou procházela spousta odborníků a žádnou chybu nenašli,“ řekl před dvěma lety místostarosta Hlinska Zdeněk Eis.

Kašna v Hlinsku Kaskádovitá kašna v Hlinsku z roku 2002 od svého počátku budí mezi lidmi kontroverze. Vodnímu prvku se vžila přezdívka schody do metra, jelikož z dálky stavba kašnu v ničem nepřipomíná. Minulé vedení města chtělo kašnu ozdobit tři metry vysokým železným koněm, kterého má Hlinsko ve znaku. Nakonec na to nedošlo.

Jediným schůdným řešením je oprava většího charakteru, která by spočívala ve zbourání velké části vodního prvku, což vedení města už tehdy vyčíslilo minimálně na jeden milion korun.

„Máme jiné investiční priority. A abych řekl pravdu, v této situaci, kdy každé město převrací každou korunu, nevidím rychlé řešení, jak situaci napravit,“ uvedl místostarosta.

V letošním roce přišlo město s řešením, které obyvatele města sice neosvěží, parádu náměstí v kopci však za minimum peněz nadělá. Nechalo do žulových kaskád osázet květiny zdánlivě vytékající z dřevěného vědra.

„Stále jsme řešili, co s kašnou. Protože se nám zatím nechce do žádného velkého rozkopávání kašny, vyřešili jsme to rozkvetlými květinami, aby kašna nepůsobila chudě a ošklivě,“ okomentoval současnou podobu místostarosta Eis.

Originální květinový výtvor je dílem místní zahradnice, která pro město udržuje zeleň.