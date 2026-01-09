Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má zajistit nová silnice I/73, dříve známá také jako R43. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navrhuje čtyřpruhovou komunikaci rozdělit na více dílčích úseků, aby se urychlila její příprava.
Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy dálnice, na které je dosud mnoho zachovalých mostů. | foto: 5plus2.cz

Severní úsek čtyřproudé silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Svitávkou v délce 37...
Krátký úsek silnice I/73 mezi Bořitovem a Svitávkou by se měl začít stavět v...
Nejsložitější úsek silnice I/73 mezi Troubskem u dálnice D1 a Bořitovem.
Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka
Silnice I/73 se má stát ve spojení s dokončenou dálnicí D35, jejíž dostavba je plánovaná na rok 2030, plnohodnotnou alternativou k dálnici D1 pro řidiče, kteří by mířili do Brna nebo dál na jih. Jak na smilování čekají na dostavbu nové silnice, kterou za druhé světové války rozestavělo už nacistické Německo a jejíž zbytky jsou v terénu dodnes patrné, i obce na přetížené silnici I/43 mezi Svitavami a Brnem.

Severní úsek navazující na dálnici D35 mezi Starým Městem a Svitavkou však bude hotov nejdříve v roce 2033. Že jsou přípravy severního úseku na hranici Pardubického a Jihomoravského kraje teprve na začátku, neskrývá ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Předpoklad vydání stanoviska EIA je v návaznosti na podkladové studie, zpracování posudku a veřejné projednání ve třetím kvartálu 2026,“ stojí v informačním letáku ŘSD.

Úsek mezi Starým Městem u Moravské Třebové a Svitavkou je z valné části veden v trase bývalé Hitlerovy dálnice, která měla spojovat Vratislav a Vídeň.

Urychlení jeho výstavby bylo tento týden tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s boskovickou senátorkou Jaromírou Vítkovou a svitavským starostou a senátorem Davidem Šimkem. Hejtman Netolický navrhuje úsek dlouhý 37 kilometrů rozdělit na kratší úseky tak, jak to ŘSD dělá u ostatních staveb.

„Je otázkou, zda celou trasu nerozdělit na více dílčích, avšak logických úseků, které mohou být připravovány nikoliv jako jednolitý celek, protože i s ohledem na proces EIA bychom se této silnice nemuseli dočkat, i když informační leták ŘSD hovoří poměrně optimisticky o zahájení stavby v roce 2029,“ sdělil Netolický.

Starostové vyhlížejí autostrádu na Brno, podle ŘSD stavbě pomůže liniový zákon

Kratší úseky se daleko dříve dostávají do fáze realizace a nenarážejí tolik na komplikace spojené s majetkoprávní přípravou, trasováním, námitkami ekologických organizací či jinými problémy.

A silnici I/73 provázejí obzvlášť velké problémy, zejména u Brna. Příprava tady roky stála kvůli sporům o územní plán Jihomoravského kraje, který obsahuje od roku 2020 trasu v koridoru Hitlerovy dálnice. Loni v dubnu ale Nejvyšší správní soud zamítl třetí, poslední kasační stížnost proti aktualizaci zásad územního rozvoje. ŘSD tak může pokračovat s přípravou stavby silnice, která má charakter standardní dálnice se dvěma pruhy v každém směru s rychlostí 130 kilometrů za hodinu.

Senátorka Vítková, která se o stavbu nové silnice zasazuje několik let, doufá, že tlak ve spolupráci s Pardubickým krajem plány v celé trase urychlí. „Trasa I/73 je důležitou spojnicí mezi budovanou D35 a dální D1 a výrazným způsobem uleví nejen řidičům, ale především občanům měst a obcí na trase,“ uvedla Vítková.

Podle senátora Davida Šimka je důležité zaměřit se na ta místa, kde není problémem trasa, výkupy pozemků a nejsou odpory proti vedení silnice. „To je z mého pohledu primárně část na území našeho kraje. Jsme domluveni, že v dohledné době budeme o aktuální situaci jednat s vedením Ředitelství silnic a dálnic a následně bychom rádi toto téma dostali i na společné jednání starostů v našem regionu, jelikož se mne často na aktuální situaci ptají,“ sdělil Šimek.

Z téměř 80 kilometrů dlouhé silnice je nejdál osmikilometrový úsek Bořitov – Svitávka, který však samostatně prakticky nic neřeší. V roce 2023 proběhla nultá etapa v podobě výstavby okružní křižovatky v Sebranicích, která od Boskovic napojuje na I/43 silnici II/150.

Podle informačního letáku ŘSD k dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení došlo loni v září. Samotná stavba má začít příští rok.

