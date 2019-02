Oprava pardubické radnice finišuje, úředníci se vracejí

Pardubický primátor Martin Charvát minulý týden navštívil svou kancelář v historické radnici. A zjistil, že hned tak se zpět z třídy Míru stěhovat nebude.

„Speciálně v tomto patře se dělníci nejvíce zdrželi. Mohly za to stropy, které byly kvůli vlhkosti téměř shnilé. Bylo třeba vyměnit všechny trámy,“ uvedl v místnosti, ve které by měl úřadovat opět po prázdninách. Do dalších pater se však stoly a počítače vrátí o poznání dřív.

Magistrát se pomalu připravuje na velké stěhování. V příštích týdnech se začnou do části opravované radnice v Pardubicích vracet úředníci.

„Hotové je třetí patro. Stavební firma postupně zpřístupní i další podlaží, jako poslední se bude stěhovat vedení města. Důležitá je také oprava vchodu, která je téměř hotová. Stěhování plánujeme na březen,“ uvedl Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic.

Stavbaři převzali budovu před více než rokem. Všechno mají mít hotové v červnu. V zadní části radnice dokončili fasádu. Po třetím patře dodělávají první podlaží.

„Postupně provádíme práce na druhém nadzemním podlaží. Zbývá nám udělat severní křídlo radnice, což bude finále celé rekonstrukce radnice,“ řekl stavbyvedoucí Martin Dvořák.

Stavební práce byly náročné zejména kvůli výměně trámů, které poškodily dřevokazné houby. Nakonec dělníci museli vyměnit mnohem víc dřevěných částí, než odhadoval projekt. „Nové stropy nás všechny přežijí. Budou tady dalších desítky až stovky let pro budovu fungovat,“ řekl Dvořák.

Novorenesanční radniční komplex pochází z konce 19. století a vznikl na místě tří barokních domů. Radnici navrhl architekt Jan Wejrych. Podle primátora Charváta už budova opravu nutně potřebovala.

„Pořádná rekonstrukce se tady dlouho nedělala, bylo to už nezbytné,“ uvedl s tím, že má radost, že na stavbě vidí české dělníky. „Když vidím, jakou dobrou práci odvedli stavbaři, jsem rád, že řemeslo v Čechách ještě žije,“ dodal.

Cenu opravy navýšila dřevomorka i poškozené trámy

Radnice je památkově chráněná, značnou část prací zahrnuje restaurování. Odborníci obnovují malby na chodbách, malby v kancelářích konzervovali. Na podlaze jsou zčásti repliky barevných vzorovaných dlaždic, asi polovina z nich byla už zničená.

„Vyrábět dlaždice byla dost náročná ruční práce. Děláme i pilastry, imitace kamenných sloupů. Takže si tady dost hrajeme, aby to dobře vypadalo,“ řekl restaurátor Ruben Richtermoc.

Náklady na opravy vzrostly právě kvůli velkému množství nových trámů, víc také stojí restaurování. Stavební práce podle současných odhadů budou stát 87 milionů korun, restaurování deset milionů korun.

Pardubická radnice Stavba nové radnice probíhala v letech 1892 – 1894 a znamenala největší zásah do původního raně novověkého jádra města. Na místě staré radnice a dalších tří zbořených domů na severní straně náměstí vznikl rozlehlý novorenesanční radniční komplex, zbudovaný dle návrhu architekta Jana Wejrycha. Průčelí zdobí medailony, které zpodobňují české krále. Mezi okny druhého patra jsou fresky s alegoriemi ctností. Na zadním průčelí vynikají sgrafita podle návrhu Mikoláše Alše, představující tanec, recitaci, hudbu a kult města Pardubic. Socha rytíře, která zdobí štít radnice, byla vytvořena podle postavy Vojtěcha z Pernštejna na náhrobku v kostele svatého Bartoloměje. Vzácné návštěvy jsou přijímány v historickém sále s kazetovým stropem a alegorickými obrazy, hudební sál s balkonem slouží kulturním a společenským akcím. Zdroj. www.pardubice.eu

„Rozpočet stoupl. Jsme ale stále v maximálním rozsahu 30 procent možného navýšení investice, který nám umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Když už se do radnice po tolika letech investuje, bylo by škoda to neudělat všechno,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Součástí opravy je také obnova nábytku a dalšího zařízení radnice. Plně by měla tato část magistrátu fungovat od září. Úředníci města však sedí ve více než dalších deseti budovách po celém městě.

I proto se už roky mluví o stavbě centrálního magistrátu s tím, že budova na Pernštýnském náměstí by zůstala jen pro reprezentativní účely. Zatím se však politici do akce za stovky milionů korun nepustili. Odmítli také nákup sídla ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí, kterou jim firma pro účely nové radnice před rokem nabízela.