Kraj pustil na tratě i soukromníka, hejtman kvůli tomu čelí výhrůžkám

Cestující se dočkají pohodlnějších vlaků, případné potíže například s návazností spojů ale nelze odhadnout.

Od prosince skončí na regionálních tratích v Pardubickém kraji monopol Českých drah. Společnost Leo Express převezme vedle tratě z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora na dalších deset let i provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic.

Vstup soukromé firmy podle krajských radních zvýšil konkurenci a tlak na České dráhy.

Smlouvu se soukromým dopravcem, kterou tento měsíc schválili krajští zastupitelé, zatím nikdo nahlas nekritizuje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) ale při jednání zastupitelů řekl, že kvůli kontraktu dostává anonymní SMS a e-maily.

„Jsou to záležitosti poměrně nevybíravé, jsou to různé výhrůžky, nevšímám si jich,“ řekl zastupitelům hejtman, který to považuje za formu určitého tlaku.

„Část železničních fandů prosazuje zájmy pouze národního dopravce. My jsme povinni za dané situace zohledňovat liberalizační snahy, Pardubický kraj nemůže být poslední mohykán ze všech krajů,“ uvedl hejtman pro MF DNES s tím, že díky zahájení jednání s firmou Leo Express nakonec České dráhy nabídly kraji lepší podmínky.

Na elektrifikovanou trať vyjedou diesely

Důvodů, proč příchod soukromníka všichni nevítají, může být hned několik. Jedna výtka se nabízí hned. Na trať Ústí nad Orlicí - Lichkov, která byla před jedenácti lety elektrifikována za 1,5 miliardy korun, nasadí Leo Express především dieselové lokomotivy.

Elektrickou trakci tak využijí nanejvýš nákladní dopravci, kteří o to ale také nejeví velký zájem. „Důvodem nasazení motorových jednotek je pouze částečná elektrifikace trati, a to z Ústí do Lichkova. V případě použití elektrické trakce by museli cestující z Králicka v Lichkově přestupovat,“ uvedl mluvčí firmy Leo Express Emil Sedlařík.

Netolický to zase vysvětluje tím, že elektrické jednotky by byly příliš drahé. „Mezi Letohradem a Dolní Lipkou či Lichkovem se nevyplatí v žádném případě nasazovat elektrické jednotky,“ uvedl a dodal, že České dráhy tam dnes využívají vozy více než třicet let staré.

Cestující se dočkají lepších souprav, nicméně cesta mimo kraj pro ně bude trochu složitější. Kdo například pojede z Králík do Brna, bude si muset koupit dvě jízdenky, od každého dopravce jednu a zatím není jasné, zda se mu to neprodraží.

Jednotný tarif, který by umožnil mít jednu jízdenku při cestování s různými dopravci, by měl v celém státě naplno platit až v prosinci roku 2020, tedy rok poté, co kraj pustí na dvě tratě soukromého dopravce. „Tato situace se týká všech krajů, kde bude více dopravců,“ upozornil hejtman.

Otázkou také je, zda si dopravci nebudou dělat naschvály a jejich vlaky budou na sebe čekat. Zástupci kraje tvrdí, že to je ve smlouvě dobře ošetřeno a dopravce, jehož vlak nepočká na přípoj, na to doplatí.

Soukromého dopravce čeká na trati Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr hned od počátku nepříjemnost. Od března příštího roku bude kvůli rekonstrukci zcela uzavřeno nádraží v Letohradě, zajištění náhradní dopravy bude velmi složité.

Jízdní řády by se příliš měnit neměly. České dráhy mají od kraje dostávat zhruba 123 korun za kilometr, celkem 555 milionů korun za rok, společnost Leo Express s cenou 126 korun za kilometr obdrží asi 96 milionů korun.