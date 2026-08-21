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Na krajské silnice nemáme dost peněz, stěžuje si na přístup vlády Netolický

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  9:13

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2021) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) odmítá tvrzení, že kraje mají na účtech dostatek volných peněz, aby samy financovaly opravy silnic druhé a třetí třídy. Peníze, které kraje drží na účtech, jsou podle něj z velké části určeny na konkrétní závazky a dlouhodobé investice.

Reagoval tak na argumentaci premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministerstva financí, podle nichž mají kraje dostatečné finanční rezervy.

„Z účtů se nedá vyčíslit, na jaké aktivity jsou nyní finanční prostředky určeny,“ řekl Martin Netolický. Kraje podle něj musí mít na účtech rezervy také proto, že své závazky hradí postupně podle fakturace. Jako příklad uvedl investice do nemocnic, na které si Pardubický kraj v minulých letech záměrně odkládal peníze.

Pardubický kraj podle hejtmana potřebuje rezervy zejména kvůli rozsáhlým investicím do zdravotnictví. Jde například o rekonstrukce a výstavbu nových pavilonů či urgentních příjmů v nemocnicích, které podle něj stát v minulosti převedl na kraje ve špatném a dlouhodobě podinvestovaném stavu.

Kraje letos nedostanou ze státního fondu na silnice ani korunu, říká hejtman

„Kdybychom každý rok plně utratili všechno, co máme z rozpočtového určení daní, museli bychom si na výstavbu urgentních příjmů nebo nových pavilonů půjčovat. A půjčené peníze jsou samozřejmě drahé,“ řekl Netolický.

Hejtman zároveň připomněl, že stát v minulosti potřebu podpory krajských silnic uznal. V roce 2015 byl podle něj nastaven dotační titul, jehož prostřednictvím stát přispíval na obnovu silnic nižších tříd. „Dnes mi úplně nesedí, když ti samí členové stávající vlády, kteří tehdy seděli v kabinetu, říkají něco úplně jiného,“ řekl Netolický.

Podle hejtmana přitom krajské silnice tvoří důležitou návaznost na páteřní komunikace a jejich údržbu není možné dlouhodobě přenést pouze na rozpočty krajů. Současnou argumentaci vlády proto považuje za příliš zjednodušující. „Mediální zkratka, že nic nedostanete, protože máte, vyznívá úplně jinak, než jaká je skutečná situace. Je to mnohem složitější,“ dodal.

Stát počítá s přivaděčem pro Orlickoústecko

Ministerstvo dopravy odmítlo, že by stát krajskou dopravu nepodporoval. Od roku 2015 poskytl prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na silnice druhé a třetí třídy přes 40 miliard korun. Letos je podle ministerstva v rozpočtu fondu zajištěno přes čtyři miliardy korun na konkrétní projekty na komunikacích ve správě krajů, které mají zlepšit dopravní obslužnost regionů, bezpečnost a podpořit jejich rozvoj.

V Pardubickém kraji jde o připravovaný severozápadní obchvat Vysokého Mýta, který bude důležitým přivaděčem k dálnici D35 pro celé Orlickoústecko.

Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat

Stát v návrhu rozpočtu počítá s částkou 600 milionů korun rozdělenou do dvou kalendářních let.

Samotný projekt je rozdělen do tří etap. První dvě zahrnují vybudování nového úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou D35 a lokalitou Na Vinicích a modernizaci navazující části silnice II/357. Třetí etapa počítá s pokračováním směrem na Mostek s obchvatem Chocně.

„Celkové náklady první a druhé etapy podle aktuální projektové dokumentace dosahují téměř 945 milionů korun včetně DPH, navazující třetí etapa představuje investici přibližně 2,45 miliardy korun. Celý projekt tak přesahuje 3,3 miliardy korun,“ upřesnil hejtman Netolický. S ohledem na finanční možnosti jsou pro kraj prozatím řešitelné první dvě etapy.

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