Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Autor:
  10:01
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády týkající se peněz pro obchvat Vysokého Mýta. Bednárik byl však teprve čtvrtý den ve funkci a o slíbených stamilionech nevěděl.

Když Fialova vláda letos v září přislíbila Vysokému Mýtu 600 milionů korun na stavbu severozápadního obchvatu Vysokého Mýta, na radnici div nebouchali šampaňské. „My jsme založením optimisté, vždy jsme věřili, že se prostředky na stavbu najdou. Byla jen otázka, kdy se najdou,“ řekl starosta Mýta František Jiraský.

Jenže po nástupu nové vlády, podle které je státní kasa prázdná, není jisté vůbec nic. Věc má dvě roviny. Za prvé jde o peníze. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika bude rok 2027, kdy se má začít stavět i severní obchvat Vysokého Mýta, nejsložitější.

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav. (18. prosince 2025)
Slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem (18. prosince 2025)
Slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem (18. prosince 2025)
Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a Opatovcem. (18. prosince 2025)
4 fotografie

„Největší problém bude vykrytí rozpočtu na rok 2027. Některé stavby nám z letošního roku spadly do příštího roku, a tím pádem tam máme časový posun,“ řekl Bednárik.

Druhá je v diplomatické rovině. Nový šéf resortu Ivan Bednárik udělal vůči svému předchůdci vstřícné gesto a bývalého ministra zval tento týden na pódia všech dálničních otevíraček. „Za tenhle dárek taky může pan poslanec Kupka, a proto bych ho rád přizval k mikrofonu, protože je to taky jeho zásluha,“ řekl ve čtvrtek na úvod slavnostního otevření dálnice u Svitav.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Zatímco bývalému ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) věnoval hejtman Martin Netolický ve své děkovné řeči skoro minutu a půl, novému ministrovi po své pravici veřejně vzkázal, že doufá, že nová vláda nepřehodnotí příspěvek pro připravovaný obchvat, s nímž Státní fond dopravní infrastruktury počítá.

„Budeme se asi často vídat“

„Pane ministře dovolte, my se taky asi budeme poměrně často vídat, protože je těch problémů celá řada. Já pevně věřím, že vláda nepřehodnotí příspěvek 600 milionů pro Pardubický kraj a že je tam ponechá, byť situace státního fondu není úplně nejjednodušší, protože aby všechny tyto stavby měly funkci takovou, jakou mají mít, tak prostě musí být kompletní i s navazujícími přivaděči,“ řekl hejtman.

Jenže později se ukázalo, že nový ministr dopravy o slibu 600 milionů pro obchvat Vysokého Mýta, který dala kraji předchozí vláda, neví.

Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat

„Nevím, já jsem nikomu nic neslíbil. Vůbec netuším, o jakých 600 milionech pan Netolický mluvil. Pokud je to součást infrastrukturní stavby a jde to za krajem, tak s ním o tom budu mluvit. Tohle vyjednávání na veřejnosti se mi nelíbí,“ řekl MF DNES ministr dopravy Ivan Bednárik po otevření dálnice.

Náklady na stavbu severního obchvatu Vysokého Mýta s pravomocným územním rozhodnutím jsou odhadovány na 890 milionů korun. Stavba nové silnice, která bude zároveň přivaděčem k dálnici D35, by mohla začít v roce 2027. Už napřesrok má začít archeologický výzkum.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole...

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných...

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:05

Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky mizí, ale někde dál dělají ostudu

Dlouhodobě odstavený Ford Mustang bez kola blokuje parkovací místo v Tovární...

Ulice měst v Pardubickém kraji už tolik nehyzdí odstavené vraky aut. Stačí, když vozidlo má více než půl roku propadlou technickou, a úřady zajistí odtah. Přesto se některé případy vlečou. A...

19. prosince 2025  11:11

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  11:50

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Za železniční muzeum dá kraj přes 200 milionů, bude chtít přilákat Poláky

Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.

Na konci roku 2027 by se nejvýchodnější kout Pardubického kraje měl stát magnetem pro všechny šotouše. Vedení kraje vysoutěžilo dodavatele stavby železničního muzea v areálu depa v Dolní Lipce....

17. prosince 2025  15:57

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:14

Nové pruhy i sjezd na závodiště. V Pardubicích vyrostou další semafory

Křižovatka ulic Školní a Pražská u dostihového závodiště v Pardubicích (14....

Křižovatka vedle závodiště už příští rok dostane odbočovací pruhy i semafory. Jedna z dopravně nejzatíženějších křižovatek v Pardubicích je dlouhodobě problematická zejména pro řidiče jedoucí od...

16. prosince 2025  15:58

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  13:52

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole...

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných...

15. prosince 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.