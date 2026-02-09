Bývalý sociální demokrat Martin Netolický a bývalý člen ODS Martin Kuba uzavřeli politické spojenectví. Jaké přesné podoby má spolupráce nabýt, ani jeden z nich neříká. Zatím stojí spíš na osobní důvěře než na jasně definovaném politickém projektu.
„Jsme v kontaktu, debata mezi námi je velmi seriózní a bavíme se o formách spolupráce,“ řekl Netolický. Založení nového subjektu uvítal. „Rozuměli jsme si vždy i v rámci Asociace krajů: Když jsme se s Martinem Kubou na něčem dohodli, tak ta dohoda vždy platila,“ dodal Netolický.
Martin Kuba opustil ODS loni v listopadu po prohraných volbách, Martin Netolický se rozloučil se SOCDEM loni v červnu po jejím předvolebním paktu s komunisty.
Oba mají podobnou zkušenost, když se jim podařilo získat podporu voličů a křeslo hejtmana navzdory nižší popularitě jejich mateřských stran.
A oba mají velmi podobný, poněkud obecný slovník, když hovoří o snaze spojovat společnost, hledat pragmaticky správná řešení bez ohledu na ideologii. Jihočeský hejtman na tiskové konferenci v minulém týdnu mluvil třeba o tom, že nehodlá dělat politiku jako střet liberálního nebo konzervativního pohledu na svět.
„Jsme přesvědčeni, že tu má být jednotný koncept, který by měl tyto věci sjednotit,“ řekl jihočeský hejtman. A jeho kolega z Pardubic říká v podstatě to samé: „Je velká poptávka po tom, aby tady vzniklo konečně uskupení, které pojmenuje i problémy české společnosti tak, jak jsou,“ uvedl Netolický.
Neideologický přístup
Ten nevidí problém v tom, že oba politici vyšli z opačných částí politického spektra. „Martin Kuba, tak jako já, je v regionu nucen řešit konkrétní věci, ať se to týká školství nebo zdravotnictví. Ta témata jsou velmi podobná,“ řekl.
V okamžitých politických cílech se ale do jisté míry liší. „Uskupení kolegy Kuby je zaměřeno především na sérii voleb s cílem rok 2029, to znamená nové volby do Poslanecké sněmovny. Naše uskupení vnímá jako primární politiku krajskou čili regionální a místní plus případně se pokusit v některých obvodech o kandidáty do Senátu,“ řekl Martin Netolický.
Zatímco Kuba bude lídrem hnutí Naše Česko, Netolický je zase členem hnutí MY, které stojí za volební koalicí 3PK (Pro prosperující Pardubický kraj). Netolického koalice 3PK totiž původně představovala spojenectví SOCDEM a seskupení Společně pro kraj. SOCDEM už v ní nefiguruje a Společně pro kraj se přeměnilo v hnutí MY. O podporu hnutí MY je mezi kandidáty chystající se na letošní komunální volby velký zájem, uvedl Netolický.
„Počínaje od Ostravy přes Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj se nám po masových odchodech z různých politických stran ozývají místostarostové, zastupitelé a další zájemci,“ řekl Netolický. Neideologický přístup k politice ze strany Kuby a Netolického cílí na voliče, které nebaví střety současné koalice a opozice. Právě na to oba politici podle všeho sázejí. „Události posledních týdnů akorát ukazují, že to stávající volební období Poslanecké sněmovny bude hrozné, protože bude plné vzájemného napadání, a toto od politiků opravdu neočekáváme,“ řekl Netolický.
Ten nechtěl mluvit o své politické budoucnosti v souvislosti s projektem Naše Česko. „Věnuji se Pardubickému kraji, případně spolupráci s městy a obcemi. Tam je naše uskupení 3PK silné, to je pro mě primární cíl. Ale co bude dál, to uvidíme,“ řekl.