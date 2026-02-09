Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

David Půlpán
  12:34
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) oznámil, že je připraven spolupracovat s nově vznikajícím hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Náš koncept není postavený na žádné ideologii, ale na řešení konkrétních věcných témat,“ říká Netolický.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020) | foto: Jiří KoťátkoMAFRA

Bývalý sociální demokrat Martin Netolický a bývalý člen ODS Martin Kuba uzavřeli politické spojenectví. Jaké přesné podoby má spolupráce nabýt, ani jeden z nich neříká. Zatím stojí spíš na osobní důvěře než na jasně definovaném politickém projektu.

„Jsme v kontaktu, debata mezi námi je velmi seriózní a bavíme se o formách spolupráce,“ řekl Netolický. Založení nového subjektu uvítal. „Rozuměli jsme si vždy i v rámci Asociace krajů: Když jsme se s Martinem Kubou na něčem dohodli, tak ta dohoda vždy platila,“ dodal Netolický.

Martin Kuba opustil ODS loni v listopadu po prohraných volbách, Martin Netolický se rozloučil se SOCDEM loni v červnu po jejím předvolebním paktu s komunisty.

Oba mají podobnou zkušenost, když se jim podařilo získat podporu voličů a křeslo hejtmana navzdory nižší popularitě jejich mateřských stran.

Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

A oba mají velmi podobný, poněkud obecný slovník, když hovoří o snaze spojovat společnost, hledat pragmaticky správná řešení bez ohledu na ideologii. Jihočeský hejtman na tiskové konferenci v minulém týdnu mluvil třeba o tom, že nehodlá dělat politiku jako střet liberálního nebo konzervativního pohledu na svět.

„Jsme přesvědčeni, že tu má být jednotný koncept, který by měl tyto věci sjednotit,“ řekl jihočeský hejtman. A jeho kolega z Pardubic říká v podstatě to samé: „Je velká poptávka po tom, aby tady vzniklo konečně uskupení, které pojmenuje i problémy české společnosti tak, jak jsou,“ uvedl Netolický.

Neideologický přístup

Ten nevidí problém v tom, že oba politici vyšli z opačných částí politického spektra. „Martin Kuba, tak jako já, je v regionu nucen řešit konkrétní věci, ať se to týká školství nebo zdravotnictví. Ta témata jsou velmi podobná,“ řekl.

V okamžitých politických cílech se ale do jisté míry liší. „Uskupení kolegy Kuby je zaměřeno především na sérii voleb s cílem rok 2029, to znamená nové volby do Poslanecké sněmovny. Naše uskupení vnímá jako primární politiku krajskou čili regionální a místní plus případně se pokusit v některých obvodech o kandidáty do Senátu,“ řekl Martin Netolický.

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Zatímco Kuba bude lídrem hnutí Naše Česko, Netolický je zase členem hnutí MY, které stojí za volební koalicí 3PK (Pro prosperující Pardubický kraj). Netolického koalice 3PK totiž původně představovala spojenectví SOCDEM a seskupení Společně pro kraj. SOCDEM už v ní nefiguruje a Společně pro kraj se přeměnilo v hnutí MY. O podporu hnutí MY je mezi kandidáty chystající se na letošní komunální volby velký zájem, uvedl Netolický.

„Počínaje od Ostravy přes Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj se nám po masových odchodech z různých politických stran ozývají místostarostové, zastupitelé a další zájemci,“ řekl Netolický. Neideologický přístup k politice ze strany Kuby a Netolického cílí na voliče, které nebaví střety současné koalice a opozice. Právě na to oba politici podle všeho sázejí. „Události posledních týdnů akorát ukazují, že to stávající volební období Poslanecké sněmovny bude hrozné, protože bude plné vzájemného napadání, a toto od politiků opravdu neočekáváme,“ řekl Netolický.

Ten nechtěl mluvit o své politické budoucnosti v souvislosti s projektem Naše Česko. „Věnuji se Pardubickému kraji, případně spolupráci s městy a obcemi. Tam je naše uskupení 3PK silné, to je pro mě primární cíl. Ale co bude dál, to uvidíme,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) oznámil, že je připraven spolupracovat s nově vznikajícím hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Náš koncept není postavený na žádné...

9. února 2026  12:34

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

9. února 2026

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Mádl, Šteindler i Čenský povzbuzují kulturu v Mýtě. Podle nového ředitele má na víc

Ulice Vysokého Mýta zaplavily plakáty, které mají skrze známé značky...

Kultura ve Vysokém Mýtě pojede v roce 2026 podle nového „fahrplanu“. Nový ředitel Vysokomýtské kulturní se rozhodl s pomocí známých celebrit ukázat, že i menší regionální město může mít moderní a...

8. února 2026  9:09

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

U Černého orla pil kávu král a hrával Tyl, legendární hostinec zachrání mecenáška

Proslulý hostinec, ve kterém pil kávu i španělský král, se po letech dočká...

Proslulý a několik let uzavřený hostinec v Litomyšli, ve kterém pil kávu i španělský král, se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Odkoupila ho mecenáška festivalu Smetanova Litomyšle. První akce zde...

7. února 2026  7:29

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

6. února 2026  15:44

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

6. února 2026  13:10

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice nyní získaly při přípravě stavby velké spalovny komunálních odpadů luxusní postavení. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které odmítá sousední Čeperka, mohou postavit...

6. února 2026  9:08

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

5. února 2026  14:47

Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19....

Za pád listu větrné elektrárny, který se loni v srpnu v obci Karle na Svitavsku zřítil po zásahu bleskem, může nedostatečný servis. Tvrdí to vedení obce, které elektrárna patří. Radnice s dosavadním...

5. února 2026  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.