Je otázka, zda jsem vůbec majitelem Dynama, podivuje se miliardář Dědek

Zástupci města či klubu totiž dokument řádně nezanesli do registru smluv. „Pokud to někdo soudně napadne, je velká šance na to, že zjistíme, že nám klub vůbec nepatří. Jsem hodně rozčílený,“ uvedl pro MF DNES Petr Dědek.

Podle hokejbalového trenéra Jindřicha Petrušky a jeho advokáta Petra Papeže uběhly od uzavření smlouvy tři měsíce, aniž došlo k doplnění veškerých metadat do registru.



Znamená to, že smlouva nebyla uveřejněna v souladu se zákonem a je od počátku neplatná. „Tuto vadu přitom v současnosti nelze nijak zhojit,“ napsal primátorovi právník.

Na celý problém upozornil Petruška, který už na jaře kritizoval prodej Dynama s odkazem na štědré dotace od města. „Podle nás by se celá soutěž i hlasování zastupitelstva mělo opakovat. Smlouva o prodeji Dynama není platná,“ uvedl Petruška.

Na radnici se zatím tváří, že o nic velkého nejde. „O problému víme a dlouze ho zkoumali právníci. Za nás je akcionářská smlouva mezi městem a panem Dědkem v pořádku. Potíže můžou být s následnou smlouvou mezi Dynamem a firmou pana Dědka. Magistrát rozhodně v tomto nepochybil,“ uvedl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Jenže Petr Dědek vidí kauzu ze zcela jiného úhlu. „Něco podobného nám magistrát poslal v dopise. Moji právníci už na něj píšou ostrou reakci. Bohužel pan Petruška má pravdu. Právně to v pořádku není a jde to za městem. Klub jim v době zapsání smlouvy stále patřil a mně je úplně jedno, jestli to pokazila sekretářka na radnici nebo na klubu. Oni měli zajistit tyto úkony bezchybně a to se nestalo,“ uvedl Petr Dědek, který tak musí řešit další velký problém.



„V době, kdy kvůli covidu přicházíme o miliony ze vstupného, tak se ještě musíme zaobírat tímto. Je to otravné, nechápu, že ani tohle nejsou schopni politici normálně zařídit,“ zlobí se Dědek.

Otázka je, jak kauza bude pokračovat dál. Zřejmě začne hra právníků, která se může nějaký čas táhnout. „Myslím, že by se někomu hodilo poškodit pana primátora týden před krajskými volbami, ve kterých kandiduje. Za nás však jde o formalitu, kdy pověřená osoba zapomněla vyplnit jednu kolonku ve smlouvě. Nejde o nic zásadního,“ řekl k tomu šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.

Podle Papeže je i samotná smlouva právně na hraně. Dědek prý od města dostal příliš dobré podmínky. Na to však už před jarním hlasováním zastupitelstva upozorňoval zastupitel za ODS Karel Haas, ale politici celé transakci dali stejně zelenou.