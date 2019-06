Menšinoví akcionáři Dynama chtějí prodat podíly, Salfický zvažuje odchod z hokeje

Ačkoliv začátek další extraligové sezony je poměrně daleko, na posledním zasedání pardubického zastupitelstva se hodně nahlas mluvilo právě o hokeji.

Může za to rozhodnutí menšinových akcionářů Dynama prodávat svůj podíl v klubu, který v dubnu udržel extraligovou příslušnost v baráži. „Byl jsem pověřen minoritními akcionáři hokejového klubu HC Dynamo Pardubice Dušanem Salfickým, Petrem Čáslavou a Jaroslavem Šudou a dovoluji si Vás tímto oslovit jako potenciálního zájemce o nákup akciového podílu v klubu HC Pardubice,“ napsal v e-mailu zástupce právnické kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek Jan Krabec.

A právě citované řádky vyvolaly na jednání politiků poměrně silné emoce. „Zaskočila mne informace o tom, že menšinoví akcionáři chtějí prodávat své podíly. U dvou to možná chápu, ale u našeho kolegy zastupitele Dušana Salfického doopravdy ne. Často tady říkal, že za klub bude bojovat, a tak tomuto kroku nerozumím, mrzelo by mne, kdyby nyní z klubu odcházel,“ kritizoval kolegu z koalice radní za KDU-ČSL Vít Ulrych a dočkal se ostré reakce.

„Jsem rád, že by vás, jako mého největšího kritika na sociálních sítích, můj odchod z klubu mrzel. Můžu vám pouze říct, že si jen zjišťuji cenu akcií, jejich skutečnou hodnotu,“ bránil se Salfický.

Haas: Bili se v prsa, teď už víme, že falešně

Další pohled na možný prodej akcií pak podal zastupitel za ODS Karel Haas. A servítky si také nebral. „Právně je to asi na hraně, ale lidsky to považuji za chybu. Měli jsme před dvěma týdny uzavřené jednání, tak bych čekal, že se tam takhle důležitou věc dozvíme. Považuji to za lidský faul od Dušana, měl nám říct, že hodlají akcie prodávat, když se tady bili v prsa, že za klub budou bojovat a dýchat. Teď už víme, že to bylo falešné,“ uvedl Haas, podle něhož měli akcionáři o svém kroku nejprve informovat většinového majitele, tedy město. Politici totiž právě Salfickému a Čáslavovi před dvěma roky umožnili získat podíl v klubu a nyní se cítí oklamáni.

Podle Dušana Salfického však není zatím jisté, že držitelé zhruba šestnáctiprocentního podílu budou své akcie prodávat. „Šli jsme do hokeje s Petrem Čáslavou s tím, že mu chceme pomoci, a jsem přesvědčen, že jsme udělali maximum. Otázka je, jak se ty dva poslední roky choval většinový akcionář, tedy město. Když jsem to tady sledoval, tak jsem necítil potřebu vás nějak informovat. Dostal jsem se do situace, že zvažuji odchod z hokeje, ale je to v tuto chvíli jen záměr,“ doplnil emotivně Salfický.

Haas navíc upozornil na to, že Čáslava ani Salfický se zastupitelům moc neodvděčili, ačkoliv mohli v organizaci i po zpackané sezoně zůstat. „Navíc kdybych tohle věděl, tak bych byl určitě tvrdší v tom, že jsme pro Dušana Salfického a Petra Čáslavu našli umělé pozice v klubu,“ doplnil Haas.

Naráží na to, že do klubu přišel nový šéf Martin Sýkora nebo sportovní manažer Jaromír Kverka. Ovšem nikdo neodešel. „Bude legitimní se ptát, zda posílení managementu o několik osob není pro klub až příliš finančně náročné,“ dodal radní Ulrych.