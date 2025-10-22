Požár vypukl v šestém patře bytového domu v ulici Kijevská ve Svitavách ve středu krátce po druhé hodině ranní. Na místo vyjížděly tři jednotky hasičů.
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár bytu byl v plném rozsahu. Zhruba za hodinu se podařilo jej dostat pod kontrolu a kompletně uhašen byl ve 3:46,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Požár měl však tragickou dohru. Pod okny bytového domu byl nalezen muž, který na místě zemřel. Zda se například snažil zachránit před požárem skokem z okna, to zatím není jasné.
„Okolnosti úmrtí osoby vyšetřují kriminalisté. Po uhašení požáru byt ohledali i za pomoci psa se specializací na vyhledávání akcelerantů hoření,“ popsal mluvčí pardubické policie Tomáš Dub.
Další čtyři lidi museli hasiči evakuovat do poblíž zaparkovaného auta. Prověřili i další byty na zasaženém patře i pod ním a preventivně monitorovali střechu domu.
„Celková škoda byla vyčíslena na 4,4 milionu korun. Požár zničil celý byt, hasební voda však poškodila i další bytové jednotky,“ dodala Horáková.