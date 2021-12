VIDEO: Hasič se do minuty oblékl k zásahu i s dýchacím přístrojem

„Někdy je potřeba trochu odlehčit. Soutěží se v ledasčem, tak proč nezkusit, jak nejrychleji obléknout zásahový oblek,“ okomentovala netradiční klání mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Soutěž se sice konala již v září, ale hasiči se s ní pochlubili až těsně před koncem roku.

„Inspirovali jsme se různými výzvami na internetu, dodali jsme tomu pevná pravidla, sepsali propozice a mohli jsme začít,“ přiblížil hasič Michal Vraný.

A jaká byla pravidla? Prvním kolem si každý hasič stanovil čas, se kterým pak nastoupil do vyřazovacích kol.

„Úkolem bylo se ze staniční uniformy převléci do zásahového oděvu, zásahové obuvi, kukly, rukavic, helmy a vyzbrojit se dýchacím přístrojem s ochranou maskou, a to vše v co možná nejkratším čase. Nultý ročník vyhrál v napínavém finále velitel družstva Petr Panchartek, který zúročil své zkušenosti z téměř třicetileté hasičské praxe,“ sdělila Vendula Horáková.

Zásahový oblek vítěz oblékl přesně za 58 sekund, za což získal nanukový dort, diplom a pochvalu před nastartovanou tatrou.