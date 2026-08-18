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Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

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  9:13
Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a větvím. Bouřka způsobila také výpadky elektřiny, bez proudu bylo přibližně 3500 domácností.
V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
Silný vítr s přívalovým deštěm a bouřkami napáchal škody hlavně vyvrácenými stromy a popadanými větvemi. (17. srpna 2026)
5 fotografií

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Chrudimsku a Pardubicku, následky po bouřkách a přívalovém dešti však odstraňovali také na Orlickoústecku a Svitavsku. Podle zastupující mluvčí hasičů Petry Dubcové měly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů do pondělního podvečera nahlášeno 55 spadlých stromů.

„Událostí už ubývá, ale ještě nějaké očekáváme, že budou hlášeny,“ uvedla v podvečer Petra Dubcová.

Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, doznívaly pak na Moravě

Hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic. V Kněžicích na Chrudimsku vítr strhl část střechy, kterou museli hasiči zabezpečit proti dalšímu poškození a pádu. Ve Vrbatově Kostelci spadl strom na betonové sloupky a další na elektrické vedení. „Hasiči místa zajistili a událost řešili ve spolupráci s dalšími složkami a energetiky,“ sdělila Dubcová.

Řidičům hasiči doporučují zvýšenou opatrnost zejména v lesních úsecích a na méně frekventovaných silnicích. Po silných bouřkách mohou na silnicích zůstat popadané větve, stromy či jiné překážky.

Popadané stromy naštěstí nikoho nezranily. „V přímé souvislosti se včerejšími událostmi nedošlo k žádným zraněním a úrazům, u kterých bychom museli zasahovat,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

Bouřky zároveň na východě Čech odstřihly domácnosti od dodávek elektrické energie. Společnost ČEZ evidovala v Pardubickém kraji k 17. hodině deset poruch na vedení vysokého napětí. Postižené byly regiony napříč krajem. Bez elektřiny bylo přibližně 3500 domácností.

„V podstatě se nám všechno povedlo během noci opravit. V Pardubickém kraji přetrvává pouze jedna porucha na Chrudimsku u Proseče, ale to je běžná poruchovost, nejde o následek bouřky,“ sdělila pro ČTK mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

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