Stavbě haly u Opatovic chtějí zabránit referendem, brojí i vedlejší vesnice

Obce Čeperka a Opatovice nad Labem vedle sebe léta fungovaly jako dobří sousedé a nezměnila na tom nic ani dálnice D35, která mezi vesnicemi vytvořila optickou bariéru. Teď je ale rozděluje plánovaná stavba průmyslové haly o výšce šestnáct a půl metru a se zastavěnou plochou, na kterou by se vešlo pardubické Pernštýnské náměstí hned čtyřikrát.

Halu chce investor vybudovat na poli, které leží mezi velkou okružní křižovatkou v Opatovicích a Čeperkou. Územní plán Opatovic to umožňuje. Samotnou obec bude od nového areálu dělit vysoký val s dálnicí D35. Čeperku však ne. Zatímco zastupitelé Opatovic proti investici nic nenamítají, Čeperka je proti.

„Se starostou už komunikujeme jen písemně. Nemáme dobré vztahy a mne to strašně mrzí. Jsme tak blízko sebe, máme tam kamarády, byly to vždy spřátelené vesnice,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Zatím podle developerské firmy Czech Industrial Development není jasné, k čemu hala bude sloužit. Mohlo by tam najít práci až 500 lidí. Do areálu povede nová silnice napojená na silnici I/37. Stavební úřad pardubického magistrátu vydal už územní rozhodnutí, jež ale není pravomocné. Přišla proti němu odvolání, kterými se nyní úředníci zabývají.

Developer tvrdí, že se snažil s obcemi spolupracovat. „Vůbec jsme netušili, že tu bude takový problém, zpětně bychom asi některé věci udělali jinak, třeba bychom záměr nechystali v takovém rozsahu. Ale jsme už příliš daleko a je velmi těžké začít projekt měnit,“ řekl Tomáš Novák z Czech Industrial Development s tím, že na začátku jednání se Čeperka jasně proti záměru nestavěla.

Zatímco spolek Sousedé proti hale nechal vytisknout brožuru, proč je třeba stavbu zastavit, developer kontroval tiskovinou, která projekt naopak hájí.

Oponenti se obávají hluku i vzhledu haly

Kritici haly, ať už v Čeperce či v samotných Opatovicích, mají dlouhý seznam nepříjemností, které podle nich hala způsobí. Bojí se dopravních problémů spojených s kamiony či auty zaměstnanců, zvýšení hluku, záboru zemědělské půdy. Obávají se, že to je jen začátek a v budoucnu se průmyslový areál bude dál rozšiřovat.

„Esteticky to bude katastrofa, takové obří hangáry, které tu vznikají, by měly být zakázané,“ uvedl Nathaniel Filip de Aras ze spolku Sousedé proti hale. Stavba bude podle něj převyšovat o šest metrů val, který ji bude oddělovat od Opatovic. „Z dálnice se bude hluk odrážet od haly do vesnice,“ uvedl.

Investor námitky odmítá s tím, že jde o spekulace či nepravdy. Klíčovým dokumentem sporu je územní plán Opatovic, který halu postavit umožňuje. „Pokud někdo chtěl zabránit takové stavbě, měl k tomu příležitost od roku 2013 do 18. prosince 2018, kdy byl ukončen proces schvalování územního plánu. Tehdy se ale nikdo neozval,“ uvedl starosta Opatovic Pavel Kohout.

„Nikdy by mne nenapadlo, že tam někdo nechá postavit takové obrovské překladiště. Máme tu dálnici, železnici, je tu elektrárna, papírny, plánuje se spalovna. My tady chceme jen normálně žít,“ reaguje starostka Čeperky.

Spolek Sousedé proti hale nyní sbírá podpisy pod petici za vyhlášení místního referenda. Potřebuje jich získat od 30 % oprávněných voličů. Lidé by pak mohli vedení obce zavázat, aby učinilo „veškeré možné kroky“ k tomu, aby zabránilo této konkrétní stavbě. „Pevně věřím, že potřebných 600 podpisů získáme,“ uvedl organizátor petice David Chládek.

Developer z toho má obavy. „Jsme z toho nešťastní. Protože pokud by došlo až k extrému, jak je otázka v referendu postavena, totiž že se nesmí stavět hala v průmyslové zóně na konkrétních pozemcích, byl by to brutální zásah do soukromého vlastnictví. Do pozemků jsme investovali už desítky milionů korun,“ uvedl Novák.

Chládek soudí, že část viny na tom má sám developer. „Mohlo se tomu zabránit, kdyby přišel dřív za lidmi, a nejednal jen s vedením obce,“ řekl. Zastupitele Opatovic viní, že o výhradách místních obyvatel vůči hale nechtěli jednat. „Zastupitelé v čele se starostou v územním řízení nepodali jedinou připomínku k plánované stavbě. Ozvat se museli až samotní občané obce,“ řekl Chládek.

Starosta Opatovic Pavel Kohout tvrdí, že ho nikdo nikdy nedonutí zvednout ruku pro návrh, který by šel proti platnému územnímu plánu. „Koupíte si v obci pozemek na stavbu rodinného domu, sousedovi se to nebude líbit a vyhlásí referendum, abyste tam nestavěl? To přece nejde,“ řekl Kohout.