Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohliku

Autor: ,
  13:10
Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec Čeperka proti stavbě dlouho bojovala, ale neuspěla. Teď se obává nadměrné dopravy. Podle investora budou nákladní auta jezdit po nové cestě od Opatovic, ne přes obec.
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...
Protesty prodražily výstavbu haly v Opatovicích nad Labem o sto milionů. (12....
10 fotografií

Méně než nákladní dopravy se starostka bojí toho, že přes Čeperku budou jezdit osobní auta zaměstnanců nebo firemní vozy kurýrů. „Vidíme to u firmy Freudenberg, která tu už má závod v průmyslové zóně. Půlka jejich aut jezdí přes nás a půlka jezdí přes Opatovice. Tenkrát jsem chtěla, aby si firma udělala vrátnici zezadu, aby se všechno odklonilo od Čeperky, to se nepovedlo,“ řekla starostka Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).

Proti nové skladovací hale starostka bojovala, ale neúspěšně. Stavba sice patří na území Opatovic, ale je blíž k Čeperce. „Nám nevadila ta krabice v poli, ale to, že s sebou přináší další dopravu. Bude hodně vysoká. Máme počítat s 80 kamiony denně a 660 osobními auty za den. Kamiony snad vyřešíme, v podmínce územního rozhodnutí je, že přes nás nesmí jezdit kamionová doprava,“ řekla starostka.

Protesty prodražily halu o sto milionů. Nemají do toho co mluvit, míní developer

Společnost, která halu staví, už dříve vybudovala novou příjezdovou silnici, což byla podmínka investice. Nákladní auta by po ní měla sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem. Obec jedná se společností Rohlik.cz, aby to řidiči dodržovali.

Rohlik.cz potvrdil, že jedná s investorem a obcí o podmínkách, ale veřejně informace zatím sdělovat nebude. „V tuto chvíli jsme v průběhu jednání a vzájemné komunikace se všemi zúčastněnými stranami. Zatím nejsou učiněna žádná finální rozhodnutí, a proto se k tématu nyní nemůžeme konkrétně vyjadřovat. Jakmile bude situace uzavřena, rádi poskytneme další informace,“ řekla Hana Krevňáková, která pro Rohlik.cz zajišťuje mediální komunikaci.

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února 2026)
10 fotografií

Skladovací hala o výšce 16 metrů a velikosti 25 tisíc metrů čtverečních vzniká na území Opatovic. Obyvatelé obce ji nechtěli a v referendu 2023 ji odmítli. Požadavek lidí ale splnit nešel, protože investice byla v souladu s územním plánem. Vykoupit zpět pozemky by bylo nákladné, 120 milionů korun obec neměla.

Halu investor staví od loňska, aktuálně má hotový vnější plášť a podlahy. Zbývá dokončit kancelářské vestavby, část s mrazákem a dostavět cesty. „Hala není zdaleka hotová, ještě to bude trvat nejméně tři čtvrtě roku. Nájemce se bude stěhovat nejdřív na konci letošního roku,“ řekl jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Tomáš Novák.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Měsíce jednali pardubičtí radní s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem o možné provozní dotaci arény, kterou chce miliardář postavit na severovýchodním okraji krajského města. Už v pondělí měli...

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohliku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

6. února 2026  13:10

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice nyní získaly při přípravě stavby velké spalovny komunálních odpadů luxusní postavení. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které odmítá sousední Čeperka, mohou postavit...

6. února 2026  9:08

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

5. února 2026  14:47

Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19....

Za pád listu větrné elektrárny, který se loni v srpnu v obci Karle na Svitavsku zřítil po zásahu bleskem, může nedostatečný servis. Tvrdí to vedení obce, které elektrárna patří. Radnice s dosavadním...

5. února 2026  10:21

Odstřely a postup po 50 metrech. Stavbu D35 u Litomyšle komplikuje skála

Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)

Při budování desetikilometrového dálničního obchvatu Litomyšle začali stavbaři od ledna používat výbušniny. Ve čtvrtek před polednem provedli před novináři v pořadí již čtvrtý odstřel, dalších osm...

4. února 2026  15:51

Štve mě jednostranný pohled, hájil expolitik „Z“ na mikině u odvolacího soudu

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích

Bývalý pardubický politik a dnes důchodce Pavel Křivka nepochodil u krajského soudu se svým odvoláním proti podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců. Ten dostal loni u okresního soudu za to,...

4. února 2026  12:48

Reklamaci osvětlení stadionu firma Pardubicím neuznala, radnice zvažuje žalobu

Fotbalový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích

Město Pardubice nevylučuje soudní spor se společností Porr, která modernizovala fotbalový stadion. Reklamovalo u ní světla, protože při zápasech oslňují okolí. Firma to napravit nechce, protože...

3. února 2026  16:55

Obchvat ulevil dopravě v centru Pardubic, radní tak mohou spustit opravu náměstí

Náměstí Republiky v Pardubicích

Pardubice by už příští rok chtěly začít opravovat náměstí Republiky. V prostoru mezi Zelenou bránou a divadlem by mělo ubýt aut a přibýt zeleně. Akce vyjde na desítky milionů korun.

3. února 2026  10:43

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii

Oprava výtluků na silnici I/37 v úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Pardubicemi...

V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry...

2. února 2026  16:06

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

2. února 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.