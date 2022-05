Dědek představí vizi haly na závodišti. Město čeká, s čím miliardář přijde

„Probíhají jednání,“ omezili se na strohé prohlášení primátor Pardubic Martin Charvát a jeho náměstek Petr Kvaš.

Oba si chtějí nejdříve vyslechnout Dědkovu vizi, na programu je také seminář pro zastupitele. „Vyjádříme se až po těchto jednáních, v pondělí nám zástupce investora bude prezentovat jeho návrh,“ řekl Charvát.

Náměstek Kvaš ale odmítl, že by hala měla zasahovat do tribun, potažmo závodiště. Dostihoví příznivci si z nedávných let pamatují, jak do cílové roviny zasahovalo kluziště a správce dráhy pak horko těžko dával před začátkem sezony do pořádku trávník na doběhu do cíle.

„Nikdy bych nepřipustil, aby se v areálu závodiště stalo cokoli, co by ohrozilo dostihový sport. Naopak. Kroky, které D+D nabízí, by mu mohly velmi výrazně pomoci,“ řekl náměstek Kvaš.

Jak uvedl, v areálu by mohlo vzniknout parkování pro 300 až 800 vozů a hotel s restaurací. „To není nic, co by mělo dostihovému areálu uškodit,“ dodal Kvaš.

Hranice, kterou tvoří plot dostihové dráhy, by se Dědkovy plány dotknout neměly. Ovšem linie tribun už ano. „Počítalo se, že by tam mohl vzniknout hotel s výhledem na dostihové závodiště, což nevyšlo. Dnes se ale předpokládá, že by tam mohla vyrůst tribuna, jejíž součástí by byl parkovací dům. To myslím nikomu z koňáků nemusí vadit, když bude mít krásná nová místa s výhledem,“ řekl Kvaš.

Ovšem dostat halu pro 15 tisíc diváků do areálu, který je tak tak ušitý na míru dostihovým, potažmo jezdeckým potřebám, je minimálně odvážné. I tak se zdá, že vedení města záměru fandí.

„Je to areál města a my jsme povinni ho spravovat. Například nové dopravní napojení by této oblasti výrazně pomohlo,“ řekl Kvaš.

Stopku projektu však může vystavit připravovaný nový územní plán. Ten totiž bude zřejmě určovat výškový limit nových staveb ve městě na 21 metrů. A do toho se aréna pro 15 tisíc diváků nemůže vejít.

Dědek zaplatí druhý nejdražší dostih

Kdyby teď dostali zastupitelé pokyn, aby změnili výškové limity, tak se územní plán vrátí do nového veřejného projednání, což odmítli. „Územní plán pokračuje s limity tak, jak byly navrženy. Jsou z roku 2016 a byly projednány i v roce 2018. Jakákoli námitka nebo připomínka bude z podstaty zamítnuta, neboť ji nelze připustit,“ řekl Kvaš.

„O tomto jsme skupinu pana Dědka informovali, o všem vědí,“ řekl primátor Charvát.

Pokud se Petr Dědek s městem rychle domluví, mohl by začít stavět ještě podle stávajícího územního plánu, kde výškové omezení do 21 metrů zaneseno není. Otázkou tedy je, zda to Dědek stihne. Bude totiž potřebovat městské pozemky a tím pádem souhlas zastupitelstva. A to vše v době, kdy se blíží komunální volby a pak sestavování nové radniční koalice. Proti se už třeba vyslovili zástupci Pirátů.

„Jsem přesvědčen, že projekt musí podpořit každý politik, který to myslí s Pardubicemi dobře. Těch plusů bude pro město celá řada,“ uvedl před časem Dědek.

Miliardář z Vrchlabí už nyní na závodišti zasekl háček. Zaplatí druhý nejprestižnější dostih v rámci Velké pardubické, tedy Cenu Labe, kde se scházejí naděje do Velké na nadcházející sezony. MF DNES to potvrdil ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. „Cenu Labe letos sponzoruje HC Dynamo,“ řekl Müller.

Protože Dostihový spolek vrátil prize money na úroveň před covidem, zaplatí HC Dynamo za dostih 700 tisíc korun.