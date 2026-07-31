Noční hádce v parku přihlížela čtyřletá dívka, její matka nadýchala tři promile

Oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hádkou přijali strážníci ve čtvrtek kolem 23. hodiny. Když do Bubeníkových sadů dorazili, zjistili, že situace je mnohem vážnější.
Silně opilý pár na sebe křičel, přičemž čtyřiadvacetiletá žena v náručí držela svou malou dcerku, která už měla být tou dobou dávno v posteli.
Dechová zkouška u matky ukázala téměř tři promile. Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory byla žena viditelně opilá, nejistá v chůzi i orientaci a vázla jí řeč.
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„Provedená dechová zkouška ukázala 2,9 promile alkoholu, což už je za hranicí těžké opilosti a jde u běžného člověka o hodnoty směřující spíše k otravě alkoholem,“ řekl. Pod vlivem byl i ženin třiatřicetiletý přítel, který nadýchal 1,4 promile.
Ani jednomu z nich tedy nemohli strážníci dítě svěřit. Snažili se od ženy zjistit, kdo by si mohl pro holčičku přijet a postarat se o ni. Žena ale nespolupracovala. „Hlídka se proto obrátila na orgán sociálně-právní ochrany dětí s žádostí o zajištění nouzové péče, což v jedenáct hodin v noci není zrovna okamžitě dostupná služba,“ podotkl Sejkora.
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Nakonec se podařilo od muže zjistit kontakt na ženinu matku, která po vysvětlení situace okamžitě vyrazila z Hradce Králové, aby si vnučku převzala do své péče.
„Další kroky v celé věci už podnikne zmíněný orgán sociálně-právní ochrany dětí, kterému Městská policie Pardubice případ postoupí k projednání,“ dodal Sejkora.