Neexistující had vyděsil obyvatele bytu, na vině byli nepořádní dělníci

Na místo vyrazila hlídka, která byla zpočátku stejného názoru. Při manipulaci se světlem v sádrokartonovém podhledu totiž sami nabyli dojmu, že se by se mohlo jednat o skutečného hada.
Na pomoc proto povolali kolegu. „Bylo pozdě večer a odchytáři už nebyli ve službě. Kolega, který se věnuje chovu plazů, bydlí nedaleko toho místa. Zavolali mu, jestli by se na podezřelého návštěvníka mohl přijet podívat,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Strážníci se ještě před příjezdem kolegy chtěli pro jistotu podívat blíže, aby zjistili, jakou má domnělý had barvu. Při větším přiblížení a posvícení baterkou zjistili, že se o živého tvora přece jen jednat nebude.
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„Pod podhledem stropu se ukrývalo jen zazděné tajemství v podobě role sklolaminátu s šupinatým povrchem. Pravděpodobně památka na dělníky, kterým se nechtělo nosit odpad až do kontejneru,“ uvedl Sejkora.
Kolegu chovatele tak mohli odvolat ještě dřív, než se vůbec stihl doobléct a vyjet. Nakonec jim totiž postačil jen obyčejný pytel na průmyslový odpad.