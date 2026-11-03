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Neexistující had vyděsil obyvatele bytu, na vině byli nepořádní dělníci

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  16:17

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Had vyděsil obyvatele bytu v Polabinách. Ukázalo se, že jde o stavební materiál. (3. listopadu 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Zahlédnout hada ve vlastní koupelně je druh překvapení, které by si jen málokdo přál zažít na vlastní kůži. Stejně tak tomu bylo i u obyvatele jednoho z bytů na sídlišti Polabiny v Pardubicích. Na tísňovou linku volal nepříjemně překvapený muž krátce poté, co se pokoušel vyměnit světlo v koupelně a zahlédl něco hladce šupinatého. V domnění, že se jedná o hada proto požádal o pomoc strážníky.

Na místo vyrazila hlídka, která byla zpočátku stejného názoru. Při manipulaci se světlem v sádrokartonovém podhledu totiž sami nabyli dojmu, že se by se mohlo jednat o skutečného hada.

Had vyděsil obyvatele bytu v Polabinách. Ukázalo se, že jde o stavební materiál. (3. listopadu 2026)

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Na pomoc proto povolali kolegu. „Bylo pozdě večer a odchytáři už nebyli ve službě. Kolega, který se věnuje chovu plazů, bydlí nedaleko toho místa. Zavolali mu, jestli by se na podezřelého návštěvníka mohl přijet podívat,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Strážníci se ještě před příjezdem kolegy chtěli pro jistotu podívat blíže, aby zjistili, jakou má domnělý had barvu. Při větším přiblížení a posvícení baterkou zjistili, že se o živého tvora přece jen jednat nebude.

Ženu vyděsila ráno v koupelně užovka. Had stále putuje stoupačkami

„Pod podhledem stropu se ukrývalo jen zazděné tajemství v podobě role sklolaminátu s šupinatým povrchem. Pravděpodobně památka na dělníky, kterým se nechtělo nosit odpad až do kontejneru,“ uvedl Sejkora.

Kolegu chovatele tak mohli odvolat ještě dřív, než se vůbec stihl doobléct a vyjet. Nakonec jim totiž postačil jen obyčejný pytel na průmyslový odpad.

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