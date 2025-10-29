Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Hana Lanková
Milan Zlinský
,
  13:30
Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout opravené interiéry i obchody. Největší pozornost sklidil americký řetězec Popeyes, před kterým se v doprovodu kapely vytvořila dlouhá fronta.

„Jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Takový zájem nás potěšil. Samozřejmě ještě řešíme některé provozní drobnosti, ale těch si zákazník ani nevšimne,“ řekla manažerka obchodního centra Adéla Vosmíková.

Zatímco část obchodů se teprve připravuje na své otevření, jiné už dnes přivítaly své první zákazníky. Největším tahákem byl na plné čáře americký řetězec rychlého občerstvení Popeyes, který dnes otevřel svou první restauraci na východě Čech. Ještě před desátou hodinou, kdy měl otevřít, se u jeho vstupu tvořila dlouhá fronta a hrála kapela.

Mezi návštěvníky bylo nejspíš vlivem podzimních prázdnin velké množství dětí s rodiči a skupinky studentů.

„Sám jsem tu se svými syny, kteří chtěli být mezi prvními návštěvníky, a musím říct, že je opravdu těžké udržet peněženku v kapse. Rekonstrukce je ale vydařená, moc se mi to tu líbí. Nejvíc nás zaujal obchod pro fanoušky Dynama, tam jsme si tu radost prostě udělat museli,“ řekl jeden z příchozích.

Návštěvníci odcházeli nejen s nakoupeným zbožím, ale i s dárky v podobě balonků a slevových kartiček.

Unikát bez konkurence

Rekonstrukce Grandu pod vedením architekta Jiřího Opočenského měla za cíl vrátit budově původní noblesu a propojit odkaz s moderními prvky. „Chtěli jsme, aby návštěvník cítil dotek historie v kontextu dnešní doby,“ řekl Opočenský, který chtěl, aby byl z budovy více cítit rukopis architekta Josefa Gočára. Právě ten budovu s hotelem před sto lety navrhoval.

Obchodní dům, který kombinuje obchody, restaurace, kanceláře i kino s luxusními butikovými sály, má znovu ambici stát se oblíbeným místem pro nákupy, kulturní zážitky, zábavu i odpočinek.

Gočár, fontána, fanshop Dynama i luxusní kino. Grand v centru Pardubic opět září

Právě sázka na unikátnost má obchodnímu domu zajistit dostatek zákazníků v konkurenci Paláce Pardubice nebo budované Pernerky u vlakového nádraží.

„Jdeme jinou cestou. Vlastně v těchto projektech nevidím konkurenci. Největší hendikep Grandu bylo parkování, to jsme vyřešili postavením parkovacího domu. Věřím, že k nám lidé budou hojně chodit,“ řekl Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky firmy PSN, které Grand patří.

