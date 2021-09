Přeměna Gočárových mlýnů na galerii bude dražší a potrvá déle

Náklady Pardubického kraje na přestavbu Winternitzových automatických mlýnů Josefa Gočára na nové sídlo Východočeské galerie se zvyšují.

Radní kraje minulý týden souhlasili s tím, že se původně vysoutěžená cena zvýší kvůli vícepracím z 338,5 milionu korun na 352 milionů. Celková investice kraje do areálu se už blíží k částce 400 milionů korun.

Galerie bude otevřena až v roce 2023, původní termín byl konec příštího roku. Tiskový mluvčí kraje Dominik Barták uvedl, že stavba skončí v polovině příštího roku, ale poté bude probíhat vybavování a tvoření expozic. „Otevření by mělo být do pololetí roku 2023,“ uvedl Barták.

Nejnákladnější je rozhodnutí kraje změnit během stavby dispozice související s přípravou druhé etapy výstavby galerie na místě moučného sila z 60. let. Vyplývá to z důvodové zprávy pro radní.

V areálu Automatických mlýnů navržených architektem Josefem Gočárem se nyní odehrávají stavby tří investorů. Zatímco kraj přestavuje hlavní budovu bývalého mlýna na nové sídlo Východočeské galerie Pardubice, město Pardubice buduje polytechnické dílny a městskou galerii za 271 milionů korun.

Koordinátorem je rodina Smetanových, jejíž Nadace Automatické mlýny zase investuje do veřejného prostranství a rekonstrukce sila, druhé části Gočárovy stavby kolem sto milionů korun.

Zdržení není na straně soukromého investora.

„Ze začátku jsme se domlouvali, že to budeme mít hotové na konci roku 2022. Ale prodlužuje se jim to. Všechno to směřujeme k tomu, že silo i veřejná prostranství budou hotová ve stejné chvíli, kdy svoji stavbu dokončí Pardubice i Pardubický kraj, tedy v roce 2023,“ uvedl architekt Lukáš Smetana, který mlýny koupil v roce 2016.

Mlýny jsou opuštěné od roku 2013. Město tehdy nabídku na odkup nepřijalo. Manželé Smetanovi zaplatili za celý areál 22 milionů korun. Jeho část s projektem na zástavbu prodali městu za 15,5 milionu korun, část areálu koupil Pardubický kraj za 21 milionů korun.

Do mlýnů půjde přes 750 milionů, další investice přijdou

V součtu investice všech tří aktérů do roku 2023 dosáhnou tři čtvrtě miliardy korun. Kraj získá dotaci z Unie ve výši bezmála 128 milionů, Pardubice 171 milionů, nadace 70 milionů.

Pokud jde o stavbu města, hotové jsou už svislé konstrukce třech podlaží Centrálních polytechnických dílen, které vynášejí složitou hlavní konstrukci stropu nad třetím nadzemním podlažím. „Stavba jde podle plánu. Zatím nejsou žádné problémy,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký z ČSSD.

Podle mluvčí pardubické radnice Ivety Koubkové Centrální polytechnické dílny promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace a zároveň budou sloužit jako místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

Pardubický kraj chce do hlavní budovy mlýnů přesunout Východočeskou galerii z pardubického zámku. Vchody do galerie od Chrudimky budou dva. Návštěvníky uvítá vstupní hala s recepcí a přes ochoz budou stoupat do výstavních prostor.

Kraj uvažuje i o druhé etapě výstavby. Pro většinu kanceláří pracovníků galerie totiž v mlýnech není místo a budou muset zůstat na zámku. Za místo pro personál, další výstavní prostory a depozitář by mohl kraj zaplatit podle dřívějších odhadů kolem 200 milionů korun.

Smetanovi mají ještě větší plány. V areálu chtějí stavět další budovy. „Nejsem tak silný investor, budu hledat partnery nebo řešit spolufinancování bankou. Ale to, co projektujeme, je dalších šest set až sedm set milionů korun,“ uvedl Smetana.