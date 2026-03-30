VIDEO: Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Autor:
  17:10
Pardubičtí policisté se v předchozích dnech setkali s nečekaným překvapením na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Těsně před jejich služebním vozem totiž přistál gauč, jehož části řidič za jízdy postupně ztrácel z vleku. Nikomu se nic nestalo, policie řidiči udělila pokutu.

Na první kus ztraceného nábytku upozornil policii náhodný svědek, který jel po Hradubické a všiml si části gauče padající z vleku červeného hyundai. Policejní hlídka následně našla první část nákladu ležící v příkopu a vydala se hledat auto, kterému zjevně chyběl.

Než ho ale policisté stihli zastavit, museli se vypořádat s kusem gauče, který přistál těsně před jejich služebním vozem. Jeden z policistů ho odstranil ze silnice, aby se předešlo mnohem horšímu scénáři.

Nakonec policisté muže dostihli u nájezdu na kruhový objezd, kde ho zastavili. Řidič sice věděl, že mu praskl upínací popruh a svůj náklad ztrácí, ale kvůli hustému provozu na silnici první třídy nezastavil hned a raději pokračoval v jízdě na bezpečnější místo.

Řidička na silnici narazila do pohovky. Šofér, který kus nábytku ztratil, jel dál

„Řidič má povinnost náklad řádně upevnit tak, aby neohrožoval bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. V tomto případě upevnění bylo, ale nedostatečné. Řidiči byla uložena maximální pokuta ve výši 1500 Kč,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Řidič zároveň policistům slíbil, že se pro ztracené kusy nábytku vrátí a bezpečně je naloží.

Vstoupit do diskuse

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.