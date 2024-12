Město souhlasí s lávkou, opozice měla výhrady. Vadí i kácení stromů

Přímo z centra by měla vést lávka na druhou stranu Palackého ulice do prostor hlavní pošty. | foto: Redstone Real Estate

Firma Redstone Richarda Morávka chce příští rok naproti pardubickému nádraží stavět obří nákupní centrum Pernerka. Přes Palackého třídu k němu hodlá vybudovat lávku pro pěší. Včera k tomu udělala důležitý krok. Zastupitelé schválili, že může stavět lávku na městských pozemcích.

Nejpozoruhodnější na včerejším hlasování o věcných břemenech a smlouvě o smlouvě budoucí byl fakt, že málokdo věděl, jak bude lávka vypadat. Projekt ani vizualizace nebyly k dispozici. Zachraňoval to zastupitel a starosta prvního pardubického obvodu Filip Šťastný (ANO), který podle svých slov měl to štěstí, že návrh viděl.

„Pokud si správně vybavuju, tak ta lávka má působit minimalisticky, má co nejméně zasáhnout okolí, nemá to být dominanta, je to z velké části prosklené, aby to lokalitu co nejméně architektonicky zasáhlo,“ líčil kolegům Šťastný.

Zastupitel Martin Kolovratník z ANO popisoval, jak architektonicky je skvělá lávka stejné firmy v Olomouci v Galerii Šantovka a on věří, že bude kvalitní i v Pardubicích.

Opoziční zastupitel Lukáš Havlena (Piráti) byl argumenty vedení města zklamán. „Vadí mi, že jsem neměl plné informace a všechny poklady, abychom se rozhodli. Dáváme bianco šek developerovi, ať si tam postaví, co chce,“ uvedl.

Podle zakladatele skupiny Redstone Richarda Morávka je lávka povedená. „Myslím, že jsme lávku projednávali dlouho, vyjadřovala se k tomu řada architektů a dělala na tom spousta renomovaných architektů. Je to vždycky o tom, jestli se líbí, nebo nelíbí. Ale ta lávka je bezpečná a myslím, že i designově povedená a přínosem pro lokalitu,“ řekl Morávek před časem.

Opačný názor architektů

Tým externích architektů, který pracuje pro město, má docela jiný názor. „Jejich stanovisko nebylo kladné,“ řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice). „Kolegium architektů nám dalo své první vyjádření a my ho, jak to vidím, nebudeme respektovat,“ glosoval to zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti).

Opoziční Piráti žádali, aby zastupitelé rozhodnutí odložili do doby, než bude možné spatřit vizualizaci lávky. Vedení města ale tvrdí, že vzhled lávky bude moci ovlivnit při stavebním řízení například první pardubický obvod. Podle Pirátů to ale bude mnohem komplikovanější, než když si majitel diktuje, co na jeho pozemku vznikne.

„Město má svoji nejsilnější páku v tom, že pozemky vlastní a může se domluvit o podobě věcí, které chce investor realizovat předtím, než do řízení vůbec vstoupí,“ uvedl Jirsa.

Spolku Chráníme stromy vadí, že stavba poškodí lipovou alej. Padnout by měly dvě vzrostlé lípy. „Investor v místě plánuje výsadbu dvanácti nových stromů a v rámci celého projektu počítá s tím, že stromů bude dohromady 85,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Komplex Pernerka zabere 28,5 tisíce metrů čtverečních, firma jej chce začít stavět v první polovině příštího roku.