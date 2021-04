Místo pardubického lihovaru naproti nádraží vyroste obří obchodní centrum

Když izraelský investor otevíral na sklonku roku 2008 v centru Pardubic Afi Palác, mohli se jeho zástupci jen usmívat tomu, jak komplex „vyluxoval“ všem ostatním zákazníky a později i obchodníky.



Řada značek se z třídy Míru přestěhovala právě do „afíčka“. Nejvíce otevření nákupního centra pocítil obchodní dům Grand, který se postupně proměnil spíše v dům duchů. Obchody se zavíraly jeden po druhém a řada z nich našla nové místo právě v dnešním Paláci Pardubice.

Ovšem jeho majitelé nyní mohou zažít stejnou situaci – jen z druhé, té méně veselé strany. Pokud vyjdou smělé plány na výstavbu Galerie Pardubice, jak je zatím komplex naprojektovaný na místě bývalého lihovaru pojmenovaný, tak Palác Pardubice bude odsouzen do pozice chudého příbuzného jako před 12 roky Grand.

„Na co se můžete těšit? Na spoustu skvělých obchodů, supermarket a spolehlivé služby. Na dobré restaurace a kvalitní kavárny. Také na špičkový multiplex, atraktivní jump arénu a zábavní dětskou zónu. To vše v moderním polyfunkčním komplexu se zhruba 200 jednotkami pro nájemce a 50 tisíci metry čtverečními nájemních ploch,“ uvedla firma Redstone Real Estate na svém webu, jehož součástí jsou i vizualizace objektu.

A z obrázků je patrné, že investor chce v Pardubicích utratit vysoké stovky milionů. Centrum bude mít velmi moderní design plný skleněných prvků.

„Na kvalitní architektuře jsme si dali záležet. Na přípravě koncepční studie obchodně-společenského centra jsme spolupracovali s mezinárodním týmem architektů ze společnosti Chapman Taylor, která se od svého založení úspěšně podílela na více než dvou tisícovkách projektů po celém světě,“ deklarují zástupci společnosti.

Podoba Atria je kritizována dodnes

Pravda je, že realita se ukáže až ve chvíli, kdy bude hotovo. Právě při stavbě původního Afi Paláce se politici i veřejnost přesvědčili, že jedna věc jsou vizualizace a druhou snaha investora ušetřit, kde se dá. Ostatně až po boji si radní doslova vyboxovali opravu lávky přes Palackého ulici nebo výstavbu společenského sálu. Hotelu se pak nedočkali nikdy. Odborníci konečný vzhled kritizují dodnes.

„Bohužel nakonec vznikla krabice, která se hodí někam na předměstí. O zadní straně, které říkám vězeňský dvorek, raději ani nemluvím,“ uvedl architekt a dnes už bývalý zastupitel Pardubic Aleš Klose.

Nicméně pokud firma dostojí proklamovaným plánům, tak se mohou lidé začít těšit na nakupování v novém rozměru. „Bude to nejživější místo v Pardubicích. Pulsující. Vyhledávané. Lidé o něm budou mluvit. Bude cílem cest. Místem pro setkávání. Prostorem pro práci i volný čas. Pro kvalitní kulturu, zábavu i dobré jídlo. Stane se součástí vašeho života, pevným bodem pro orientaci. Něčím skutečně blízkým,“ hlásí PR text firmy, která zároveň na webu galeriepardubice.cz pořádá anketu, která má najít komplexu nové jméno. Galerie je tak jen pracovní název.

Stavba má být hotová na konci roku 2023. Její součástí má být i obří parkoviště pro 1 200 aut. Z toho mají logicky hrůzu někteří odborníci, kteří upozorňují na to, že v okolí nádraží kolabuje doprava už nyní.



„Bude to další zahuštění dopravy a logicky to přinese další potíže. Může to být poslední rána pro dopravu v širším centru města,“ uvedl odstupující pardubický zastupitel a architekt Milan Košař.

Pravděpodobné se zdá i to, že brzy bude v Pardubicích zavírat jedno multikino. V chystaném komplexu má být totiž nové s osmi sály, a nezdá se tak reálné, aby se uživila i ta současná v Grandu a Paláci Pardubice.

„Součástí komplexu bude i bydlení a administrativa. A také hotel s multifunkčním sálem pro tisíc lidí. Všechna auta spolehlivě zaparkují na velkokapacitním parkovišti,“ uvedli zástupci společnosti Redstone Real Estate.