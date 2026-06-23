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Dotace z EU mě zničily, tvrdí podnikatel. Se státem se soudil o odškodné deset let

  17:00
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Bývalý majitel tiskárny v Pardubicích Petr Fryč | foto: archiv MAFRA

Petr Fryč vlastnil tiskárnu v Sezemicích u Pardubic. Investoval do vybavení, sháněl zakázky, staral se o zaměstnance, prostě podnikal. Ovšem pak do oboru začal stát posílat dotace z Evropské unie a dnes už bývalý podnikatel říká, že kvůli nim zkrachoval. Odškodnění ale nezískal. Proti státu bojoval deset let.

Příběh Petra Fryče sleduje pardubická redakce iDNES.cz od roku 2016. V zásadě je přímočarý a smutný zároveň.

Bývalý podnikatel se roky snažil doložit, že mu jeho byznys rozvrátily evropské dotace. Stěžoval si na to, že stát neprávem směřoval peníze do okresů s vyšší nezaměstnaností, aby ji snížil. Tím pádem třeba tiskárna z Litomyšle, která spadá pod okres Svitavy, dostala desítky milionů, a ti, kteří měli sídlo na Pardubicku, nic. Přitom třeba v tiskařství všichni bojují na jednom trhu a ten je většinově v Praze.

Fryč se snažil domoci uznání chyby ze strany státu. Jenže neuspěl a už prý nemá sílu pokračovat v marném boji dál.

Kdybych to nezkusil, nepodal žalobu a nedotáhl to až k Ústavnímu soudu, který rozhodl tím nejhorším, v podstatě skandálním rozhodnutím, do smrti bych si to vyčítal.

Petr Fryčpodnikatel

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