Dotace z EU mě zničily, tvrdí podnikatel. Se státem se soudil o odškodné deset let

Příběh Petra Fryče sleduje pardubická redakce iDNES.cz od roku 2016. V zásadě je přímočarý a smutný zároveň.
Bývalý podnikatel se roky snažil doložit, že mu jeho byznys rozvrátily evropské dotace. Stěžoval si na to, že stát neprávem směřoval peníze do okresů s vyšší nezaměstnaností, aby ji snížil. Tím pádem třeba tiskárna z Litomyšle, která spadá pod okres Svitavy, dostala desítky milionů, a ti, kteří měli sídlo na Pardubicku, nic. Přitom třeba v tiskařství všichni bojují na jednom trhu a ten je většinově v Praze.
Fryč se snažil domoci uznání chyby ze strany státu. Jenže neuspěl a už prý nemá sílu pokračovat v marném boji dál.
Kdybych to nezkusil, nepodal žalobu a nedotáhl to až k Ústavnímu soudu, který rozhodl tím nejhorším, v podstatě skandálním rozhodnutím, do smrti bych si to vyčítal.