Otužilec se místo vody noří do sněhu, svléknout se neváhá ani ve městě

Omezení související s pandemií kazí plány všem bez ohledu na to, zda se lidé sdružují uvnitř nebo venku. I Františku Karbulovi ze Svitav, neochvějnému otužilci v důchodu, který plave za otužilecký klub Sokolů v Hradci Králové.

Po účasti na dvou prosincových soutěžích v zimním plavání se v této sezoně otužilecké zálibě může nadále oddávat maximálně na sněhu. Klidně i u krytého plaveckého bazénu, kde je oblíbeným plavčíkem. Sám plavat do řek a rybníků kvůli bezpečnosti nechodí.

„Já plavu jenom pro radost. Nejsem žádný vrcholový sportovec, plavu jen krátké tratě, ale je to vůbec poprvé za moji pětačtyřicetiletou dráhu, že se soutěže nekonají. Chodím si proto dělat sněhové zábaly,“ líčí Karbula, jak lze i v této době posilovat imunitu.

„Koronavirus nepřelstíme, ale posilováním imunity můžeme dělat všechno pro to, aby to neměl tak jednoduché. Otužování není zbytečné, ale určitě ani ne všespásné,“ dodává bývalý policista, kterému letos bude sedmasedmdesát let.

Za jakých okolností jste s otužováním vlastně začal?

Je to 45 let. Víceméně šlo o sázku o flašku rumu s někdejším zakladatelem otužileckého klubu ve Svitavách. Vsadil jsem se s ním, že do chladné vody vlezu. A já tam vlezl.

Jak s letošní otužileckou sezonou zamával koronavirus?

Bohužel v tom nejhorším. Můj nejlepší parťák ze zimního plavání na koronavirus zemřel. Mluvil jsem s ním v říjnu. Ještě žertoval, jak je voda v říjnu ještě teplá. Říkal jsem mu, že si musí dávat pozor na koronavirus, který v té době v Praze dost řádil. Opáčil mě, že se nás to netýká. Mluvil o silné imunitě. Začátkem listopadu mi volal předseda oddílu v Hradci Králové, který mě o jeho skonu informoval.

Virus tak i vzhledem ke svému věku jistě nepodceňujete.

V žádném případě. O to víc mě štve, jak jsou lidé nezodpovědní. Často vidím chodit bez roušek nejen mladé, ale i staré, kteří by si měli dávat největší pozor. Jestli si někdo myslí, že má silně vybudovanou imunitu, koronavirus čeká a číhá na každého. Stačí mu dát jen příležitost. Je to otázka náhody, kdy to kdo z nás lapne. Otázkou je, jak ten který organismus dokáže s nákazou bojovat.

Necháte se očkovat?

Jakmile bude možnost, určitě se nechám očkovat. Jen tak na mě řada asi nepřijde. Každopádně to chci ještě konzultovat s mým lékařem.



Zpátky k plavání. Kolika soutěží jste se zúčastnil?

V prosinci proběhl skvělý 50. ročník zimního plavání v Náchodě, ze kterého mám na památku cenu a šálu. Pak se konala otužilecká akce na druhý svátek vánoční u Národního divadla, která měla úplně jiný průběh. Všichni, než se ponořili do vody, museli projít testováním na koronavirus. Bylo to úplně jiné než v kterémkoli jiném roce, navíc bez účasti veřejnosti. Od té doby se během této zimy nekonalo nic. O tomto víkendu se určitě nepoplave v Tiché Orlici v Chocni a nejisté je i plavání v pražském Braníku.

Jak si letošní nenadálý výpadek plavecké sezony vynahrazujete?

Sám plavat nechodím. Otužovat se lze v jakémkoli věku, ale pro všechny případy u toho musí být doprovod. To je základní pravidlo, být ve vodě nejlépe ve dvou. Chodím se otužovat zcela nahodile. Ve Svitavách žádná tekoucí řeka, ve které by se dalo zaplavat, není, a rybníky jsou zamrzlé. Proto provozuji takzvaný suchý trénink, což není nic jiného než zábaly do sněhu. Pracuji ještě jako externí plavčík v krytém plaveckém bazénu, kde byl doteď krásný prašan. Tam se vždy na chvíli zahrabu.