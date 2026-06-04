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Po větrnících další projekt. ČEZ u Svitav chystá druhou největší fotovoltaiku v kraji

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  15:39
Druhá největší fotovoltaická elektrárna v Pardubickém kraji by ještě letos měla vzniknout na Svitavsku. Stavbu fotovoltaiky s rozlohou zhruba 10 fotbalových hřišť připravuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Vyplývá to z úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Fotovoltaická elektrárna by se měla rozkládat na zemědělských pozemcích podél hlavní silnice I/35 nedaleko Koclířova na ploše sedmi hektarů. „Jde o lokalitu s dobrými osvitovými podmínkami, kde elektrárna vyrobí dostatek energie pro pokrytí roční spotřeby asi dvou tisíc domácností. Její stavbu předpokládáme zahájit ještě v tomto roce,“ řekla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Stavba bude stát částečně na soukromých, obecních a církevních pozemcích. Podle starosty Dětřichova, v jehož katastru se bude elektrárna také nacházet, vlastníci pozemky pod elektrárnou ČEZu neprodávali. „ČEZ za námi přišel s plánem postavit fotovoltaickou elektrárnu. V územním plánu na ní máme vymezený prostor. Získáme tím příjem za pronájem pozemku,“ řekl starosta Dětřichova Tomáš Mrštný.

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Z vyrozumění na úřední desce vyplývá, že kvůli částečné instalaci fotovoltaických polí do ochranného pásma komunikace první třídy mají být použity panely s vlastnostmi speciálně navrženými pro minimalizaci odlesků. Účastníci řízení mohou podat vůči zahájenému řízení námitky do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce. Podle dřívějšího vyjádření ČEZu má další fotovoltaika vziknout na 25 hektarech soukromých i městských pozemků v Boršově u Moravské Třebové. Instalovaný výkon má činit zhruba 25 MW.

Velké fotovoltaické elektrárny v Pardubickém kraji

FVE Klenovka 8,4 MW

FVE ALT Pohledy 5,9 MW

FVE Kameničná 5,1 MW

(Zdroj: ERÚ)

Solární elektrárna s výkonem 7,6 MW bude po dostavbě druhou největší fotovoltaickou elektrárnou v Pardubickém kraji. Od roku 2010 drží na Přeloučsku primát soláry soukromého investora u obce Klenovka s výkonem 8,4 MW.

ČEZ dnes provozuje v Česku fotovoltaiky s výkonem vyšším než 200 MW. Další plánuje zprovoznit do roku 2030.

Zatím stále polostátní firma se na Svitavsku v posledních letech soustředí na rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve velkém. Není to tak dlouho, co obce mikroregionu si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybraly společnost ČEZ.

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Obec, v jejímž katastru vzniknou větrné elektrárny, získá po vydání územně plánovací dokumentace pro stavbu větrníku 400 tisíc korun, čtyři procenta z tržeb za elektrickou energii, což by mělo činit až 1,7 milionu korun ročně. ČEZ navíc bude platit 250 tisíc ročně za pronájem pozemku. Mikroregion také získá pětiprocentní podíl ve společnosti založené firmou ČEZ.

Svitavsko je už dnes centrem obnovitelných zdrojů. Převážná část výkonu všech větrných elektráren v Pardubickém kraji, která je podle České společnosti pro větrnou energii 23,4 MW, je soustředěna právě tady.

V roce 2023 v Žipotíně nedaleko Moravské Třebové společnost S&M postavila v té době nejvyšší a nejvýkonnější větrník s výkonem 4,2 MW. Stejný typ byl v roce 2025 postaven v Hati na Opavsku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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