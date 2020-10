Průšvih pro pardubický fotbal, oprava stadionu se vážně komplikuje

Pardubičtí fotbalisté vtrhli do první ligy jako kometa. Nikdo nečekal, že po šesti úvodních kolech budou mít deset bodů a že místo očekávaného boje o záchranu to bude spíše vypadat, že zkusí zabojovat o evropské poháry.

Jenže zchlazení euforie jako vždy přichází z radnice. Politici společně s úředníky zjevně špatně připravili soutěž na stavební firmu, která měla opravit Letní stadion. Tedy budoucí zamýšlený domov hráčů FK Pardubice, kteří nyní musí hrát v azylu v pražských Vršovicích.

„Během lhůty nám chodilo značné množství dotazů, přišly nám i připomínky a námitky, dospěli jsme k rozhodnutí výběrové řízení zrušit, udělat revizi zadávací dokumentace. V okamžiku, kdy si budeme jisti, že už bude všechno v pořádku, vypíšeme řízení znovu,“ uvedl pro ČTK náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Na podání přihlášek měly firmy dva měsíce, tedy o něco déle, než je obvyklé. Původně se měly obálky otevírat koncem srpna, ale pak začaly na radnici pršet další a další dotazy manažerů a termín vyhodnocení tendru se neustále odsouval.

„Některé námitky byly natolik zásadní, že začalo hrozit nebezpečí, že se nám nějaká firma odvolá k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to by celou věc jen zkomplikovalo. Bude snaha nyní vše předělat a co nejdříve vypsat soutěž znovu,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Cena díla má zůstat stejná

Rekonstrukci Letního stadionu politici nadále připravují s využitím metody Design&Build, kdy je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i stavbu samotnou. Limitní cena zůstane 430 milionů korun bez DPH.

„Cena může být jednou z příčin, proč výběrové řízení nevyšlo. Když se soutěží stadiony jinde, částky jsou o dost vyšší,“ řekl Nadrchal s tím, že ale není stavař a nedovede cenu kompetentně posoudit.

Z jeho slov plyne potvrzení toho, o čem především odpůrci nákladné opravy spekulují už dlouho - za tyto peníze se stavba z roku 1931 opravit nedá. O lecčems vypovídá i reakce Kvaše, který rekonstrukci s kolegy ostře kritizuje. Na otázku MF DNES, jestli krach soutěže není důkaz, že projekt nakonec stejně zkolabuje, se v telefonu totiž ozval pouze hurónský smích. „Napište tam, že jsem se s chutí zasmál,“ řekl Kvaš.

Kdo se naopak nesměje vůbec, je šéf FK Pardubice Vladimír Pitter.

„To mi ani neříkejte, to snad ne,“ reagoval majitel prvoligového nováčka poté, co se od redaktora dozvěděl o nepříjemné novince. „Pro nás je to veliký problém. Potřebujeme do tří let mít nový stadion a co nejdříve začít stavbu, nebo z ligy budeme vyloučeni bez ohledu na umístění v tabulce. Bez stadionu našemu klubu hrozí zánik,“ uvedl Pitter.

Politici se nyní úplně neshodují, jak moc velký problém je zrušení soutěže a co to v reálu bude znamenat. Třeba podle Nadrchala to není velká komplikace. „Předpokládám, že se do soutěže přihlásí stejní dodavatelé, kteří nám podávali připomínky,“ dodal náměstek.

Podle Kvaše se celý projekt zdrží určitě o měsíce a podle šéfa zastupitelského klubu ODS Petra Klimpla mohou další potíže teprve přijít.

„Zvolená metoda soutěže je velmi komplikovaná. Zkusili jsme si ji při plánované stavbě nového úřadu práce a pohořeli jsme. Je to extrémně náročné na přípravu,“ uvedl.

Navíc skutečné spuštění opravy bude muset ještě jednou schválit zastupitelstvo a ani to nemusí být formalita. Část stran je totiž proti modernizaci a nechce ji vůbec.

„Byli bychom rádi, kdyby rada rozhodla, že investice nedává smysl i vzhledem k současné ekonomické situaci. Je to nedotační akce za půl miliardy. Pokud se ale akce pozastavila z procesních důvodů, jenom to vítáme, protože ji nechceme,“ řekl zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Opoziční sdružení Pardubáci společně naopak stadion opravit chce.

„Dokázali bychom si představit, že může být ve skromnějších intencích. Návrh se nám ale líbil, vizuálně by měl odpovídat skvělému místu. Podmínky tendru by měly být soutěžitelné, je to asi vina týmu, který ho připravoval. Jestli je to projekt, který se nedá soutěžit, pak se ptám, kde se stala chyba,“ řekl lídr sdružení František Brendl.