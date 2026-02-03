Reklamaci osvětlení stadionu firma Pardubicím neuznala, radnice zvažuje žalobu

Autor: ,
  16:55
Město Pardubice nevylučuje soudní spor se společností Porr, která modernizovala fotbalový stadion. Reklamovalo u ní světla, protože při zápasech oslňují okolí. Firma to napravit nechce, protože vychází ze svého posudku, který říká, že je vše podle norem. Radnice s tím nesouhlasí, uvedl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Stadion je v provozu od roku 2023 a je domovem prvoligového fotbalového klubu.
Fotbalový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích

Fotbalový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích | foto: ČTK

Nový pardubický stadion, který stál 424 milionů korun, byl postaven za necelé...
Nový pardubický stadion, který stál 424 milionů korun, byl postaven za necelé...
Nový pardubický stadion, který stál 424 milionů korun, byl postaven za necelé...
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
15 fotografií

„Společnost Porr nám zaslala posouzení osvětlovacích soustav hlavního a tréninkového hřiště. Podle jejich názoru z posouzení vyplývá, že osvětlovací soustavy jsou realizovány tak, že splňují zákonné požadavky z hlediska environmentálního i bezpečnostního, a není tedy třeba činit žádná opatření,“ uvedl Hrabal.

Mluvčí společnosti Porr Lucie Obdržálková řekla, že firma zatím nebude komentovat, v jaké fázi reklamace je. Náměstek primátora posudek předal stavebnímu úřadu, aby ho zhodnotil.

Pardubice reklamují osvětlení fotbalového stadionu, překračuje normy a oslňuje okolí

„Svoláváme jednání se společností Porr, chceme se dohodnout na dalším postupu, jde nám primárně o vyřešení problému, na který řada občanů upozorňuje. Nevylučuji, že dalším krokem může být soudní spor,“ řekl Hrabal.

Město disponuje posudkem s jiným vyzněním. Znalec uvedl, že osvětlení překračuje normy. Světla ze stadionu a tréninkové plochy nadměrně svítí na nábřeží Václava Havla, v ulici U Stadionu, na Sukově třídě a ve Sladkovského ulici.

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Znalec doporučil doplnit svítidla homologovanými clonami nebo náročnější variantu pomocí výstavby vysoké clony. Lidé si začali na nadměrné osvětlení stěžovat záhy po prvních zápasech.

„Je to další smutný příběh, řeší se to od té doby, co je stadion otevřený. Míra toho osvětlení je obrovská, když jedete za město na kopec, vidíte rozzářený prostor, jako když tam přistávají mimozemšťani, což je náš stadion. Jde o to dát tam stínítka,“ řekl opoziční zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice), který na problém upozornil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Měsíce jednali pardubičtí radní s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem o možné provozní dotaci arény, kterou chce miliardář postavit na severovýchodním okraji krajského města. Už v pondělí měli...

Reklamaci osvětlení stadionu firma Pardubicím neuznala, radnice zvažuje žalobu

Fotbalový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích

Město Pardubice nevylučuje soudní spor se společností Porr, která modernizovala fotbalový stadion. Reklamovalo u ní světla, protože při zápasech oslňují okolí. Firma to napravit nechce, protože...

3. února 2026  16:55

Obchvat ulevil dopravě v centru Pardubic, radní tak mohou spustit opravu náměstí

Náměstí Republiky v Pardubicích

Pardubice by už příští rok chtěly začít opravovat náměstí Republiky. V prostoru mezi Zelenou bránou a divadlem by mělo ubýt aut a přibýt zeleně. Akce vyjde na desítky milionů korun.

3. února 2026  10:43

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii

Oprava výtluků na silnici I/37 v úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Pardubicemi...

V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry...

2. února 2026  16:06

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

2. února 2026  14:36

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

2. února 2026  11:30

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Nové charitní domy ve Svitavách pomohou seniorům, hendikepovaným i jejich rodinám

Nové charitní domy ve Svitavách pomohou seniorům, hendikepovaným i jejich...

Dva nové nízkoenergetické domy s ateliéry a zázemím pro pečovatelskou službu slouží od tohoto týdne svitavské Charitě. Investice za 60 milionů korun zlepší podmínky klientům i pečovatelkám.

1. února 2026  11:53

Advantage Consulting, s.r.o.
ÚDRŽBA DO VÝROBY – JUNIOR 50.000kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou...

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel člověk. Hořet začalo v jednom z pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

1. února 2026  8:08,  aktualizováno  10:01

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.