Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Milan Zlinský
  11:02
Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část opozice projekt kritizuje.
Pardubice mají nový fotbalový stadion. A mezi moderními tribunami chátrající...

Pardubice mají nový fotbalový stadion. A mezi moderními tribunami chátrající Bránu borců. | foto: Josef Vostárek

Brána borců v Pardubicích patří mezi ostudná místa města.
Brána borců. Tribuna s průjezdem na stadion je podle radních ve špatném...
Krajně nepatřičně působí Brána borců vedle nedávno opraveného Stadionu Arnošta Košťála v centru Pardubic. Zatímco moderní stánek téměř za půl miliardy hostí zápasy nejvyšší soutěže, památka se za ním v tichosti rozpadá.

Historie stadionu Arnošta Košťála

Po skončení 1. světové války se v Pardubicích projevovala potřeba vybudování důstojného stadionu. V roce 1924 vzniklo Družstvo pro jeho stavbu. Ta byla zahájena 14. října 1930 podle projektu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Klopenou cyklistickou dráhu navrhl architekt Schürmann z Münsteru. Stadion vyrostl v rekordním čase, jeho slavnostní otevření proběhlo v rámci Výstavy tělesné výchovy a sportu dne 31. května 1931 za účasti prezidenta T. G. Masaryka. Kromě fotbalového hřiště obklopovala areál 400 metrů dlouhá škvárová atletická dráha a 500 metrů dlouhý cyklistický ovál. V letech 1936 –1938 se na škvárovém oválu jezdily i plochodrážní závody – Memoriál J. K. Lobkowicze. V roce 1947 vyrostl vedle zimní stadion, což byla příčina, proč se mu začalo říkat Letní stadion, a to i přesto, že v době komunistické nadvlády se oficiálně jmenoval Gottwaldův stadion.

To by se však v dohledné době mělo začít měnit. Ještě letos chtějí pardubičtí radní spustit opravu díla od architekta Karla Řepy. „Brána borců byla v posledních desetiletích opomíjeným a chátrajícím objektem. Původně jsme zvažovali i variantu repliky, ale po konzultacích s odborníky i památkáři jsme se rozhodli pro rekonstrukci. Je to architektonicky i finančně smysluplnější řešení a zároveň cesta, jak vrátit této ikonické stavbě důstojnost, kterou si zaslouží,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Podle něj by dnes už bývalá součást stadionu, kterou politici před pěti roky do rekonstrukce nezahrnuli, měla dostat novou náplň a využití.

„Nechceme, aby Brána borců sloužila jen jako vstup na stadion. Má se stát živým místem, kam si lidé najdou cestu i mimo sportovní utkání. Proto jsme při přípravě projektu kladli důraz na nové využití, které z objektu udělá atraktivní součást města. V přízemí vznikne kavárna a sportbar, otevřené budou také fanshop, pokladny a občerstvení. V nižších částech budovy budou toalety a zázemí,“ doplnil primátor.

Zhotovitelem stavby, který vyhrál výběrové řízení, je společnost SL HOLDING CZ. Původní odhad ceny díla byl kolem 60 milionů, nakonec se bude stavět za necelých 50 milionů včetně daně.

„Studie architekta Jaromíra Chmelíka počítá s rozšířením stavby o 151 metrů čtverečních. Odhadovaná doba trvání stavebních prací je deset až dvanáct měsíců, součástí tribuny bude i odkaz na významné architekty Karla a Miroslava Řepu,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za rozpočet a sport Jakub Rychtecký.

Podle něj jsou peníze na stavbu už připraveny v rozpočtu města. „Máme zajištěny peníze i na technický dozor a koordinaci bezpečnosti, které byly vysoutěženy za 1,1 milionu korun,“ dodal politik zvolený za Žijeme Pardubice.

Pardubice schválily opravu Brány borců. Vyjde na 61 milionů

Nicméně ne všichni politici s opravou „stavby za stavbou“ souhlasí. Například zastupitel za ODS Petr Kvaš chtěl, aby brána ztratila status památky a město ji nechalo strhnout. Podle něj obě původní tribuny stadionu už na sebe „nevidí“, takže není důvod, aby byly památkově chráněny.

„Hlavní motiv prohlásit obě tribuny za památku viděli odborníci v tom, že obě stavby spolu tvoří jeden celek. To však nyní určitě neplatí. Nová tribuna Bránu borců z drtivé většiny přikryla a tento argument zjevně padl,“ uvedl nedávno Kvaš a zdůraznil, že je značně problematické i využití samotné stavby.

„Uvnitř je jen málo prostoru. Plány na výstavbu restaurace se mi moc nelíbí. Byla by využita vlastně jen při fotbale, a to mi přijde za desítky milionů málo. Za mne je nejlepší řešení budovu zdemolovat,“ dodal před zastupiteli, ale se svým plánem neuspěl. Radniční koalice opravu prohlasovala.

Po jejím skončení zůstane zachován dominantní průchod v bráně, stejně jako přístup po šesti venkovních schodištích na ochoz. Město současně připravuje i výběr budoucího nájemce, který bude mít na starosti provoz kavárny či sportbaru.

„Podmínkou je otevřeno minimálně šest dní v týdnu, aby Brána borců žila nejen v době sportovních utkání. Nájemce se bude moci podílet i na konečné podobě interiéru,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

Brána borců je posledním dochovaným fragmentem původního stadionu z roku 1931. Od roku 2016 je objekt památkově chráněný. „Součástí rozpravy bude i umělecký prvek připomínající nejen Karla Řepu, ale i jeho syna Miroslava, který se také významně zapsal do historie architektury,“ dodala mluvčí.

Stadion v posledních desítkách let chátral. Politici se k jeho opravě odhodlali až poté, co na jaře 2020 fotbalisté postoupili do nejvyšší soutěže. Stánek pro 4 620 diváků vyrostl za 21 měsíců. První duel se na něm hrál 4. února 2023, kdy Pardubice podlehly Slavii Praha před vyprodaným hledištěm 0:2.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

