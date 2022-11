Na pardubickém Letním stadionu finišují opravy, dělníci položili trávník

„Modernizace má být hotová v lednu 2023 a měla by se stihnout v termínu, i když zbývá ještě mnoho dokončovacích prací,“ řekl ČTK Jiří Macháně z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu. „Hned 4. února bude na stadionu první oficiální zápas se Slavií Praha,“ doplnil Macháně.

Ještě předtím by FK Pardubice chtěl doma odehrát generálku, ve které by si chod stadionu před premiérou v lize vyzkoušel. „V jednání je zahraniční soupeř, jednání pokračují. Musíme si stadion před ostrým startem aspoň jednou vyzkoušet,“ uvedl majitel klubu Vladimír Pitter s tím, že sláva by se měla konat hned v lednu.

Na novém moderním stadionu je jeho klub závislý. V roce 2020 po 51 letech postoupil do první ligy. Ovšem v tom roce Pardubice hrály ještě na malém stadionku Pod Vinicí, který nesplňoval ani zdaleka podmínky fotbalové asociace pro zápasy nejvyšší soutěže. Dnes by navíc neobstál ani ve druhé lize.

„Stavba nového stadionu byla zásadní pro další fungování našeho klubu,“ dodal Pitter.

Stavební firma má opravit a zmodernizovat stadion bez východní tribuny, okolních ulic a nábřeží. Po rekonstrukci bude mít stadion kapacitu 4 600 diváků. Tribuny nebudou spojené v jeden celek, v budoucnu je bude možné dostavět a zvýšit počet lidí na tribunách až na přibližně dvojnásobek.

Vylepšení zázemí prodražilo stadion o 30 milionů korun

Vznikla už také i tréninková plocha s umělým trávníkem na ploše, kterou dříve zabíraly kurty TK Pernštýn. V projektu rekonstrukce však není zahrnuta Brána borců, která je památkově chráněná.

„Počítáme s tím, že ji v dohledné době také opravíme,“ uvedl ještě v pozici primátora dnešní radní za ANO Martin Charvát.

Původní náklady na rekonstrukci stadionu dosahovaly více než 380 milionů korun včetně DPH, později vzrostly přibližně o 30 milionů korun, protože si město navíc objednalo vylepšení zázemí.

Na sportovišti budou například sklopné sedačky pro diváky nebo trvanlivější trávník na hřišti. Pardubice na opravy nezískaly dotaci od Národní sportovní agentury. Na rekonstrukci proto využijí dříve otevřený úvěr.

Letní stadion pochází z 30. let, jeho podobu navrhli Karel Řepa a Ferdinand Potůček. Původně nesl název Masarykův všesportovní stadion. V centru bylo fotbalové hřiště, kolem 400 metrů dlouhá škvárová atletická dráha a 500 metrů dlouhý cyklistický ovál s klopenými zatáčkami, který už dnes neexistuje.