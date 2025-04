Vlastník pardubického fotbalu se prodeji klubu nebrání, ve hře je i skupina CFIG

Brzy to bude přesně pět roků, kdy FK Pardubice na malém stadionku Pod Vinicí slavil historický postup do ligy. Tehdy majitel klubu Vladimír Pitter v euforii přímo na trávníku vyprávěl, jak by bylo krásné, kdyby si jeho tým v dohledné době na novém stadionu zahrál evropské poháry.

Ovšem k těm je nyní proklatě daleko. Pardubice zažívají jednoznačně nejhorší sezonu v první lize a nebýt změny systému soutěže, klub by měl už několik týdnů jistotu sestupu. Takto se ještě může zachránit v ošidné baráži. Ovšem ani to špatný dojem z celého ročníku nesmaže.

„Změna vlastníka klubu? Uvidíme, nic nás netlačí“

A tak vlastně není divu, že se začíná spekulovat o tom, že by FK Pardubice, který nyní vlastní skupina podnikatelů, mohl změnit majitele. Debatu rozvířil sám Pitter při nedávném odpovídání na dotazy fandů.

„Loni nám přišly dvě pobídky. Nechávali jsme to být. Musí na to být dva, musí to mít hlavu a patu a musí to být pro obě strany zajímavé. U nás to není jen o penězích. Musíme vědět, kam klub bude směřovaný, co s ním bude. Oťukávání nás akcionáře vedla k přemýšlení, co je a co není možné. Třeba jednou bude vize taková, že klub prodáme. Uvidíme,“ odpověděl na jeden z dotazů šéf Pardubic neurčitě.

Ovšem zdá se, že minimálně jeden zájemce by mohl nákup myslet vážně. V přípravě možné transakce se totiž angažuje zakladatel pardubické finanční skupiny CFIG Martin Chovanec. Právě po jeho firmě se jmenuje bývalý Letní stadion.

„Letos nám končí smlouva, díky které se stadion Pardubic jmenuje CFIG Arena. Určitě nás tak jako tak čekají jednání s vedením klubu,“ uvedl Chovanec, který pro MF DNES nechtěl být o moc více sdílnější. „Jednání určitě probíhají, to nepopírám. Ale nemohu je nyní komentovat. Zřejmé jenom je, že klub momentálně nemá dobré sportovní výsledky, a zdá se, že by mu změny mohly prospět,“ doplnil Chovanec.

Podle deníku Sport by klub nekupovala přímo skupina CFIG, ale ta by mohla do Pardubic přivést jiného silného investora. Vedení klubu údajně dostalo společnou nabídku tří nespecifikovaných subjektů, kterou představenstvo projednávalo. A neodmítlo ji, kontakt trvá dál a bude pokračovat.

„Pokud se najde zajímavý subjekt, budeme se o tom třeba bavit,“ uvedl Pitter, který tak jednání o možném prodeji potvrdil. „Nikdy neříkej nikdy. Klub si nevede špatně, rok od roku roste rozpočet. Všechno je otázka nabídky a poptávky. S kolegy jsme si vědomi, čeho jsme dosáhli, jak dále posouvat klub a co by případně znamenala změna. Můžu říct, že se tomu nebráníme,“ dodal Pitter při online debatě s příznivci klubu.

Miliardáři ve hře nejsou. Zájem nemá Strnad ani Čupr

Naopak se zdá, že FK Pardubice nebudou kupovat dva silní podnikatelé z regionu. Pitter jasně odmítl, že by jednal s chrudimským zbrojařem Jaroslavem Strnadem, který založil skupinu Czechoslovak Group. „K ničemu takovému nikdy nedošlo. Neregistrujeme zájem od této skupiny,“ uvedl Pitter.

Média pak několik dní spekulovala o tom, že by FK Pardubice mohl koupit jeden z nejbohatších Čechů, rodák z Poličky a zakladatel firmy Rohlík.cz Tomáš Čupr. Podle časopisu Forbes 29. nejbohatší Čech však spekulace rázně a téměř až hrubě zarazil. Přitom jeho vyjádření vyznělo vlastně tak, že o spolupráci ho žádali majitelé klubu.

„Nechci koupit FK Pardubice. Pánové mě oslovili s tím, že chtějí partnera. Jsem z regionu, tak jsem je potkal. Ale nakonec z nich vylezlo, že si chtějí od klubu umýt ruce, za špatně řízený klub ve ztrátě se špatným stadionem a nulovou rezervou v kádru vyinkasovat +150 milionů. Odmítl jsem. Veškerý kontakt ustal už v loňském roce,“ napsal nedávno Čupr na sociální síti X.

Snaha klub prodat by byla minimálně u Vladimíra Pittera pochopitelná. Momentálně totiž probíhá soud, který řeší možné daňové úniky v jeho bývalé firmě Remoex.

A byť jde o poměrně starou kauzu, podnikateli hrozí podle státního zastupitelství v Praze až deset let vězení. Škoda má být vyšší než 100 milionů korun. „Bráním se a prokazuju nevinu. Věřím, že bude prokázána. Chápu, že je pro fanoušky nemilé si tuhle zprávu přečíst, ale beru to separátně. Netýká se to klubu. Mám své aktivity tak zabezpečené, že fotbalové Pardubice mohu podporovat,“ uklidňoval fanoušky Pitter na klubovém webu.