Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Finanční skupina Kaprain, které patří například chemička Synthesia, kupuje pardubický prvoligový fotbalový klub. Do něj vstupují lidé majitele skupiny Karla Pražáka s jasným cílem: udržet v Pardubicích nejvyšší soutěž. Jen kousek od nich už několik let působí další miliardář - Petr Dědek, který touží dostat na vrchol hokejové Dynamo.
Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy.

Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy. | foto: ČTK

Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain.
Petr Dědek sleduje rozbruslení před extraligovým zápasem Pardubic. (16. února...
Šéf pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter
Útočná akce Chrudimi v barážovém zápase s Pardubicemi.
Pardubičtí fotbalisté jsou zkraje nového ročníku fotbalové ligy na posledním místě tabulky. Síla kádru podle odborníků nemá na záchranu v nejvyšší soutěži. Majitelé klubu navíc nenašli v pokladně dost peněz, aby nepříznivý trend zvrátili.

Logicky se tak snažili najít investora, který by organizaci zase nasměroval vzhůru. A to se povedlo. Sedmdesát procent akcií FK Pardubice už patří finanční skupině Kaprain. „Jednání byla velmi rychlá. Ve hře byli dva zájemci, nakonec jsme se dohodli s Kaprainem. Hlavní priorita nového majitele bude posílení kádru,“ uvedl šéf představenstva FK Pardubice a také dnes už bývalý spolumajitel klubu Vít Zavřel.

Přestupové okno končí 8. září. Pokud se mají Pardubice odlepit rychle ode dna tabulky, bude třeba příchod nejméně pěti kvalitních hráčů. A ty nebude lehké ani levné sehnat. Kádry mají týmy většinou uzavřené. „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období,“ uvedl za skupinu Kaprain její ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.

Investice dává smysl hned z několika důvodů. Tím zřejmě hlavním je ten, že Kaprainu patří největší pardubická továrna – chemička Synthesia. Tu majitel skupiny Karel Pražák koupil od Andreje Babiše společně s vydavatelstvím MAFRA (mj. vydavatel deníku MF DNES) přesně před dvěma roky. Ostatně v historii už v Pardubicích působil klub s názvem VCHZ (Východočeské chemické závody) a později i Synthesia.

„Určitě to roli hrálo. Sám jsem jako žáček začínal právě v klubu, který se jmenoval VCHZ Pardubice. Vazba na region byla při prodeji důležitá,“ uvedl Zavřel, který má radost i z toho, že Kaprain bere celý klub, tedy včetně mládeže. „Našli jsme silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ dodal Zavřel.

Kaprainu patří i hokejová Sparta

Tím odkazuje mimo jiné na to, že Kaprainu patří hokejová Sparta Praha, tedy hlavní rival Dynama Pardubice. Je tak docela pikantní, že jeho majitel Petr Dědek si nyní s Karlem Pražákem budou nadneseně řečeno koukat do oken. Oba stadiony dělí od sebe doslova jen pár metrů.

Navíc oba miliardáři podnikají i v golfu. Kaprain vlastní Oaks Prague – jediné tuzemské golfové hřiště s licencí PGA National. Dědkova společnost Relmost zase v České republice pořádá turnaje European Tour a Challenge Tour a také vlastní televizní stanici Golf Channel.

„Neberu to nějak výjimečně. Určitě mne ta transakce nijak netrápí. Sparta je náš velký soupeř, to je jasné, ale více bych v tom nehledal. Obecně vzato jsem moc rád, že další úspěšní lidé vstupují do českého sportu. Věřím tomu, že své kluby povedou profesionálně a navíc budou tlačit na svazy, aby se v nich udělal pořádek. Jednoznačně takoví lidé hokeji i fotbalu hodně pomáhají,“ uvedl Petr Dědek pro redakci iDNES.

Kaprain zatím koupil pouze 70 procent akcií FK Pardubice. Zbývajících 30 procent patří bývalému šéfovi představenstva Vladimíru Pitterovi. Toho ostatní kolegové letos v květnu překvapivě sesadili ze židle šéfa klubu a Pitter zareagoval tak, že se vlastně od řízení organizace odřízl.

„Nechci to v této chvíli komentovat. Jediné, co mohu říct, je, že od 1. července nemám v klubu žádné výkonné funkce,“ řekl nedávno Vladimír Pitter, který v pondělí nezvedal svůj mobilní telefon. Nicméně Vít Zavřel potvrdil, že se o prodeji zbytku akcií bude ještě jednat. „Pan Pitter to se zástupci firmy Kaprain stále řeší,“ uvedl.

Kaprain je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil a více než 10 let rozvíjí Karel Pražák. Soustředí se na šest základních oblastí – real estate, industry, finance, retail, entertainment a média. V současné době má Kaprain více než šest tisíc zaměstnanců a aktiva v souhrnné hodnotě přesahující 50 miliard korun. Jednou z hlavních opor je přitom právě Synthesia Pardubice.

„S rozvojem Synthesie, ve které pracuje téměř 1 500 zaměstnanců, máme dlouhodobé plány. Vstup do FK Pardubice a podporu dospělého, a především mládežnického fotbalu vnímáme jako přirozený způsob, jak podpořit město a region, ve kterém působíme. Věříme, že svým přístupem motivujeme k větší podpoře fotbalu město a další subjekty,“ dodal Štantejský.

Finanční skupina opět propojí fotbal s chemičkou Synthesia

Nebylo by tak ani překvapením, kdyby se klub v dohledné době přejmenoval podle továrny. Podle firmy Kaprain by se zase mohl jmenovat stadion. Název arény i místo pro generálního partnera na dresech má vedení klubu volné po odchodu firmy CFIG a stáhnutí podpory ze strany ČPP Servis.

„Místo pro hlavního partnera zatím obsazovat nebudeme. Vedeme jednání s novým investorem. Snažíme se sehnat i firmu, podle které se bude jmenovat stadion. Někteří partneři nám pokrátili plnění o 20 až 30 procent. Vše by nám však doplatili, kdybychom se vyhnuli baráži. To je zdravé nastavení,“ uvedl na tiskové konferenci před začátkem ligy Vít Zavřel.

Nový majitel navíc může přitáhnout některé sponzory zpět. „Za mne je příchod pana Pražáka dobrou zprávou. Je to pan manažer, klub určitě rychle zvedne. Známe se z byznysu, je reálné, že fotbal opět budeme podporovat,“ řekl třeba zakladatel finanční skupiny CFIG Martin Chovanec.

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

26. srpna 2025  12:13

