Fotbalisté i fanoušci Pardubic slaví, Bohemka je pustí do svého Ďolíčku

V 70. letech minulého století tam řádil autor slavného dloubáku Antonín Panenka. Na začátku těch osmdesátých populární zelený klub s klokanem ve znaku v Ďolíčku získal svůj jediný mistrovský titul a také se na útulném stadionku prokousal až do semifinále tehdejšího poháru UEFA.

Nyní se domov pražských Bohemians stane přechodným azylem i pro fotbalové Pardubice. Právě ve Vršovicích totiž bude nováček nejvyšší soutěže hrát své „domácí“ zápasy.

„Jsem šťastný, že budeme jezdit do Ďolíčku. Cítil jsem velkou touhu fanoušků i všech lidí z klubu směřovat zápasy do Prahy. Věřím, že se nám tam bude dařit,“ komentoval novinku pardubický obránce Martin Šejvl.

To kapitán týmu Jan Jeřábek vidí ještě jedno pozitivum v nově získaném domovu. Podle něj se totiž dá Ďolíček přirovnat k pardubické Vinici, která nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž.

„Je to stadion, který má tradici. Je ohromně útulný, atmosférou je trochu podobný naší Vinici,“ popisuje Jeřábek, proč je rád, že pardubický klub našel místo právě tam.

Původně totiž měly Pardubice vše domluvené s Mladou Boleslaví. Ovšem hned po postupovém zápase mluvil šéf klubu Vladimír Pitter o tom, že by raději klub nasměroval do Prahy. „Má to mnoho pozitiv. Jedno z hlavních je to, že se do Prahy lépe dostanou naši fanoušci,“ uvedl Vladimír Pitter.

Pravdou je, že sami příznivci na Facebooku klubu slaví. Praha se jim zdá mnohem výhodnější než město automobilů, kam nevede z Pardubic přímé vlakové spojení.

„Tak to vyšlo. A myslím, nejen k mé radosti. Do Prahy vlakem za 55 minut, dá se přestoupit na spoj do Vršovic a tak do 15 minut jste z nádraží v Ďolíčku. Dá se tam dostat i metrem nebo tramvají,“ napsal třeba Pepa Zpěvák.

„Tak to je nádhera a myslím, že nás přijdou podpořit i klokani, až budeme hrát doma,“ uvedl zase Jiří Novotný, který odkazuje i na to, že v minulosti fanoušci Pardubic a Bohemians měli družbu.

ODS: fotbalisté musí dostat mimořádnou dotaci

Dobrá zpráva pro FK Pardubice je i to, že se jim chystají pomoci politici. Ti totiž zvažují udělení speciální dotace na každý zápas, který klub bude muset odehrát v azylu.

„Jako rychlé a konkrétní řešení napomáhající fotbalistům FK Pardubice navrhneme zastupitelstvu města schválení poskytnutí mimořádné dotace pro FK Pardubice ve výši 100 tisíc na každé prvoligové utkání v sezoně 2020/2021, které bude považováno za domácí utkání,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl s tím, že podobnou pomoc zažili i hokejisté v době, kdy se opravovala aréna a oni museli hrát v Hradci Králové.

Nicméně je jasné, že fotbalisté potřebují od města něco jiného, a to opravený Letní stadion. V říjnu by jeho stavbu měli posvětit zastupitelé. „To je pro nás zcela zásadní. Pro celou budoucnost našeho klubu je nový stadion nezbytný,“ dodal Vladimír Pitter.

Nicméně pravidla ligy jsou taková, že pokud se začne během následujícího ročníku ligy stadion skutečně fyzicky stavět, tak FK Pardubice mohou hrát nejvyšší soutěž v azylu až čtyři sezony v řadě.