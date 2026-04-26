Cesta vpřed, nebo do pasti? Film Jana Musila o koučích na všechno míří do kin

Jak je snadné podlehnout manipulaci, instantnímu štěstí, povinnému pozitivnímu naladění a radám plných frází. Takový je první český demotivační film Jana Musila Ovce žerou první, který měl v tomto týdnu svou premiéru v kinech.
Z natáčení filmu Ovce žerou první, který vznikal v Pardubicích.

Ve Východočeském divadle ztvárnil Jan Musil řadu rolí, stačí připomenout například Radúze, Nikolu, Juana nebo Evžena Čiháka v muzikálu Do nebes!. Členem hereckého souboru byl 16 let, v roce 2024 zde angažmá ukončil. Nyní přichází jako scenárista, režisér a koproducent se svým prvním celovečerním filmem Ovce žerou první, který natáčel v Pardubicích.

Tematicky se věnuje motivačním teoriím, které ze sebe chrlí mentální koučové mající recept na veškerá trápení lidí. Což ovšem může snadno vést k manipulaci důvěřivých klientů.

V půlce dubna se v pardubickém multikině CineStar uskutečnila slavnostní předpremiéra satirické komedie Ovce žerou první, která vstoupila do kin 23. dubna.
„Nechceme si dělat legraci z lidí, kteří něco dokázali, ale z těch, kteří si postavili byznys na obecných poučkách o životě. Je zarážející, kolik mladých lidí dnes na internetu vystupuje jako koučové. Často jde o velmi mladé kluky, kteří tvrdí, že mají zaručený recept, jak vydělat miliardu. V poslední době se jich objevuje čím dál víc,“ řekl Jan Musil.

Hlavní postavou sarkastické komedie je Dušan, tak trochu outsider, který pracuje v minizoo, rozpadl se mu vztah a má pocit, že život nikam nevede. Rozhodne se to změnit, ale poněkud nešťastným způsobem. Začne totiž chodit na motivační kurzy, navštěvuje různé mentální kouče a hlavně bere nesmírně vážně veškeré motivační fráze a rady. Začne jimi být až posedlý.

Točit o třicátnících bylo jako nové lego, říká o novém filmu režisér Janák

„Pro mě je ten film především o manipulaci. Dnes jsme obklopeni hesly. Vidíme je na oblečení, na značkách i sociálních sítích: Jdi do toho! Dávej víc! Neměj plán B! Sama o sobě nejsou špatná. Problém je ve chvíli, kdy se z nich stane nástroj. Pokud se používají bez kontextu a skutečného činu, mění se v prázdné fráze, které mohou snadno sklouznout k manipulaci,“ řekl Musil. Scénář psal pět let, přičemž zhlédl stovky videí, četl motivační knihy a navštívil i několik přednášek.

Hlavní postavu ztvárňuje Michal Balcar, kouče Jan Dolanský. Dále hrají Gabriela Mikulková, Eva Leinweberová, Robert Mikluš i herci pardubického divadla Jindra Janoušková, Alexandr Postler nebo Karolína Šafránková. Musil při natáčení využil kromě divadla i řadu místních lokací jako Tyršovy sady, Pernštýnské náměstí, nemocnici či pohádkovou zahradu na Vinici.

„Film sleduje zoufalé jedince na cestě k seberealizaci a zkoumá ironii a komiku toho ‚zlepšování‘. A jak snadno se necháme ovlivnit lidmi, kteří těží z naší nejistoty. Rozhodl jsem to uchopit humorně, pomocí absurdity a satiry. Humor je mocný nástroj,“dodal Musil.

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding,...

26. dubna 2026  8:30

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:46

Svitavy podpořily jednání s firmou ČEZ o větrnících, obce budou mluvit jedním hlasem

V rámci světového dne větru otevřely některé větrné elektrárny v Karlovarském...

Zastupitelé Svitav v tomto týdnu souhlasili s plánem tamního mikroregionu, který si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybral společnost ČEZ.

25. dubna 2026  9:07

Řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi a utopil auto, dechová zkouška ukázala proč

Podnapilý řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi vodní nádrže a skončil ve vodě....

Jízdu po uzounké cestě na hrázi rybníku u Poličky na Svitavsku tento týden nezvládl řidič Mazdy Tribute. S autem nakonec sjel přímo do vody. Před jízdou pil.

24. dubna 2026  15:52

Pět hráčů a dva zápasy. Policisté prověřují podezřelá utkání fotbalové Chrudimi

Nový trávník na hradeckém stadionu v Malšovicích (2. 8. 2012)

Minimálně dva zápasy chrudimských fotbalistů a pět hráčů má v hledáčku Policie ČR a fotbalová asociace FAČR. Podezírají je, že pomohli sázkařské mafii ovlivnit počet branek v utkání.

24. dubna 2026  13:41

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

Milion za odchod, nebo 150 tisíc za smrt. Nájemná vražda? Obhajoba má jinou verzi

Premium
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Kvůli obavám z majetkového vypořádání při rozvodu si muž podle obžaloby a verdiktu soudu objednal vraždu vlastní manželky. Sám možná neměl odvahu, tak hledal vraha i mezi příbuznými. Nakonec zaplatil...

24. dubna 2026

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Objednal si manželčinu vraždu, dostal dvacet let, vykonavatel méně

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Za nájemnou vraždu devětačtyřicetileté ženy dnes Krajský soud v Pardubicích poslal do vězení dva muže. Dvacet let dostal ženin manžel, který si podle obžaloby vraždu za 150 tisíc korun objednal, svou...

23. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  15:21

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:07

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

