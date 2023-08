Nejsme ovce, křičel komparz. V Pardubicích točí film, který si utahuje z koučů

Reflektor míří do zad herce Jana Dolanského. Ve zhasnutém divadle je jinak absolutní ticho a tma. To vše má strhnout osazenstvo přednášky tohoto motivátora, aby z nesebevědomých lidí, kteří přišli, vydoloval zakopanou životní sílu, restartoval pošramocené sebevědomí a lapl je do své moci. Stejně jako jejich peněženky.

Dolanský v dobře padnoucím obleku zvolna kráčí k publiku. Vybírá si postarší ženu z přední řady a okamžitě jí tyká.

„Ty, proč jsi tady?“ pálí otázku na vystresovanou ženu.

„Já, já…,“ vykoktává ze sebe herečka Jindřiška Janoušková a jako typická představitelka podobných kurzů těžce hledá slova.

Zkušený motivátor si ji vodí. „Pusť to ven, určitě máš kolem sebe někoho, kdo ti ubližuje,“ provokuje ji motivátor a poslední stavidla jejích emocí se uvolňují.

Janoušková ze sebe najednou sype peprné nadávky. Řve vulgarity, až ji to samotnou zaskočí a vyděšeně se drží za ústa. Vůbec nechápe, jak mohla něco takového vyslovit. Motivátor jí nahrál a zhmotnil neřáda, který šedesátnici ztrpčuje život doma.

„Výborně,“ třese s ní motivátor, jedním skokem se vrací na jeviště a podněcuje účastníky ke sborovému křiku „Nejsme ovce“, potlesku a úsměvu.

Režisér Jan Musil ležel v motivačních knihách pět let. Tak dlouho připravoval scénář ke komedii, která se vysmívá koučům a jejich knihám.

„Proti lidem, co něco dokázali, vytvořili a dál předávají svoje zkušenosti, nic nemám. Je to jejich velký příběh. V našem filmu si děláme srandu z manipulátorů, kteří na nás skáčou z internetu. Když pětadvacetiletý jinoch začne tvrdit, že zná recept na úspěch, a přitom nikdy nic nevybudoval, neměl zaměstnance... Ale on zná ten recept. Heslo samo o sobě škodlivé není, ale když se zneužije, tak se to může stát,“ říká Musil.

Do komedie obsadil také pardubické herce. Právě Jindřiška Janoušková, kterou návštěvníci divadla znají i z rolí dominantních dryáčnic, se přeměnila ve vystresovanou chudinku, která na přednášku přichází najít recept, jak vyřešit partnerské i pracovní problémy.

„Sebevědomí je strašně složitá věc a z něčeho vzniká. Z výchovy, z rodiny, ze školy, ze života. Je těžké ho získat, když ho někdo nemá,“ říká Janoušková.

V zajetí motivačních hesel

Přednáškám a motivačním knihám podléhá i hlavní postava Dušan. Lůzr, kterému se nedaří pracovně ani ve vztazích. Pracuje v minizoo a zároveň se snaží napsat scénář, s nímž by se prosadil a vybředl z nepřízně osudu.

„Nedaří se mu scénář prodat a nedaří se mu v lásce. Dostane se do zajetí motivačních hesel. Postupem času se mu začnou spojovat malá znamení, kterými se začne řídit, to ho dostává do komických situací. Komika je v tom, že to myslí vážně. Zároveň používá nelegální prostředky, aby osud změnil,“ popisuje svou postavu Michal Balcar.

Musil získal pro svou komedii například i Roberta Mikluše, Evu Leinweberovou, Kryštofa Bartoše, Alenu Dolákovou či Gabrielu Mikulkovou. „Bude to výborná komedie. Honzovi Musilovi jsem hrál v jeho krátkém filmu a slíbili jsme si, že až bude točit celovečerní film, tak spolu budeme dělat dál. Hlavně se nám ale spolu dobře pracuje,“ říká zřejmě nejvýraznější herecká tvář připravovaného filmu Jan Dolanský.

Malý tým, nízký rozpočet a velké nadšení

Když štáb ladí nasvícení, vytahuje za saka scénář nebo si polohlasem opakuje scénář.

„Textu je hodně a musím lavírovat na hraně, aby projev motivátora nebyl trapný, blbý, a zároveň to bylo uvěřitelný. I když to vlastně v něčem blbý je,“ říká Dolanský. Stejně jako on si pochvalovali scénář i ostatní herci. A poněkud jinou atmosféru při natáčení. Mnoho lidí ze štábu nejsou filmaři.

„To, co lidi dávají do tohoto filmu, je mimo rámec běžných povinností. Je to až dojemné. Nikdy jsem se s tím nesetkal a nemyslím si, že je šance, aby se to opakovalo. V tom je tento film jedinečný. Vzniká z malého rozpočtu. A díky tomu, že točíme v Pardubicích, tak se to dá natočit. Kdyby se tohle točilo v Praze, tak není jediná šance, aby se to povedlo. V malém štábu musí každý dělat něco navíc a všichni si musí pomáhat, jinak by to nemělo šanci vzniknout,“ říká Balcar, který se převtělil do uklízečky, pomáhá se světly či gripem.

Téma motivačních kurzů, knih a koučinku není příliš známé, natožpak filmově uchopené. „Přeju si, aby komika nebyla laciná. Nikomu nebudou padat kalhoty. Myslím, že pro tohle má Jan Musil potřebný cit,“ řekl Balcar.

Motivátoři, o nichž točí film, se podle něj pohybují na stejné platformě jako ezoterici. „Získávají ohromnou moc, protože když lidé přestali věřit v Boha, hledají odpovědi jinde. A tuto díru právě zaplnili ezoterici, motivátoři, influenceři, všichni, kteří nějak ovlivňují lidi ve svůj prospěch. Jsou výjimky. Náš film se zaměřuje na ty, kteří to čestně nedělají,“ řekl Balcar.

Film půjde do distribuce příští rok, Musil ho produkuje se společností Troy Horse.