Hasiči pomáhali přesazovat obří fíkus, museli sestrojit kladkostroj

Přesadit pokojové rostliny není žádná věda. Jen nesmí jejich výška přesahovat únosnou mez. Své o tom vědí ve Svitavách, kde se v úterý dopoledne pustili do náročné přehazovací akce vysokého fíkusu.

„Nedávno jsme zjistili, že nám protéká betonová vana, do které je fíkus vsazen. Řešili jsme proto, co s ním dál. Roste nám tady od té doby, co byla Fabrika otevřená, což na konci května bude 14 let. Odhaduji, že má na výšku kolem sedmi metrů,“ řekl ředitel Střediska kulturních služeb Petr Mohr k záchranné akci, kterou posvětilo vedení města.

Firmě, která provedla v květníku novou hydroizolaci, museli vzhledem k proporcím exotického velikána pomáhat i hasiči. Ti museli pomocí lan a kladek sestrojit kladkostroj, kterým několik desítek kilogramů těžkou rostlinu nejdříve nazdvihli a poté pomalu přesunuli.

„První kořenový bal jsme zvedali s větším množství hlíny, ale strom ji neudržel. Museli jsme proto odlehčovat. Kladkostroj máme předimenzovaný, byli jsme připraveni na 500 až 600 kilogramů těžké břemeno,“ řekl jeden z hasičů.

Fíkus se do květináče s dostatkem hlíny musí vrátit co nejdřív, aby neuhynul. Před jeho nadzvednutím totiž odborná firma musela zredukovat kořeny tak, aby se vešly do balu.

„Dneska ho zasypeme, abychom ho mohli zalít a pak se uvidí,“ řekl zahradní architekt Karel Kratěna. Rizikem jsou podle něj kořeny, kterými nasává vodu. Ty, když se ořežou, nemají dostatečnou kapacitu pro zásobování rostliny vodou.

„Rostlina odpaří denně ohromné množství vody. Proto musíme zhruba o polovinu zredukovat i její korunu,“ dodal k nutnému zásahu architekt, který fíkus před 14 lety do květníku sázel.

„Je to padesát na padesát, zda přežije. Když se to povede, nemusí letos vypadat dobře, ale za rok může znovu obrazit a dalších pár let by tady mohl ještě růst,“ dodal.